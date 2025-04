Sebastián Montoya se quedó fuera de los puntos en la sprint del GP de Arabia Saudí de Fórmula 2

Sebastián Montoya empezó desde el puesto 17, luego de ser descalificado tras encontrarse que su monoplaza tenía menos del combustible exigido por la FIA en el inicio de las prácticas libres - crédito Prema Racing/Instagram

Mientras la Fórmula 1 acaparaba la atención internacional con el duelo en la clasificación entre Oscar Piastri, Lando Norris y Max Verstappen que se llevó este último al concretar la pole position, en la Fórmula 2 la emoción no era menor. Con cuatro ganadores distintos en la misma cantidad de carreras disputadas, la llegada del GP de Arabia Saudí se presentaba como una oportunidad única de ver batallas en pista.

En el caso particular de Sebastián Montoya, piloto de Prema Racing, representaba una oportunidad de redimirse luego de un fin de semana complicado en Bahréin, donde no pudo completar la carrera sprint tras un choque con el belga Amaury Cordeel, mientras que en la carrera principal no pasó del puesto 19.

Sin embargo, el fin de semana no arrancó como esperaba el hijo de Juan Pablo Montoya. En las prácticas libres del viernes 18 de abril hizo un tiempo notable en el circuito de la Corniche de Yeda que le permitió ubicarse noveno, pero horas después se anunció su descalificación luego de que se encontrara que realizó sus sesiones con menos cantidad de combustible del exigido por la FIA. Luego, en la clasificación se ubicó en el puesto 17, viéndose obligado a remontar en un trazado particularmente complejo para realizar sobrepasos en pista.

Una vez se apagaron las luces, Sebastián realizó una buena largada y superó rápidamente a dos rivales en las curvas rápidas del primer sector. En ese momento se lanzó la bandera amarilla por un choque del británico Cian Shields, que obligó a retirar el monoplaza y le permitió al colombiano afianzarse en los puestos ganados previamente.

Montoya tuvo una buena largada y remontó varias posiciones, pero no le alcanzó para meterse a la zona de puntos - crédito Prema Racing/Instagram

Con el relanzamiento de la carrera, Montoya realizó otro sobrepaso en la vuelta 6, que le permitió colocarse en el puesto 14. Sin embargo, a la mitad de la carrera fue superado por el paraguayo Joshua Dürksen de AIX Racing. Terminó recuperando dicha posición gracias al retiro del estadounidense Jak Crawford, que tras un contacto con el italiano Gabriele Mini – compañero de Sebastián en Prema Racing – trompeó su vehículo y se vio obligado a retirarse.

En ese momento hizo su ingreso el Safety Car mientras retiraban el monoplaza de Crawford. La mayoría de los pilotos ingresaron a los pits, y tras la reanudación Sebastián pudo alcanzar el puesto 13, en el que cruzó la línea de meta luego de 20 vueltas, motivo por el que no le alcanzó para meterse en la zona de puntos, como si lo hizo su compañero Mini en el puesto 8.

La victoria de la sprint race en Yeda fue para el británico Arvid Linblad, de la escudería Campos Racing y parte del programa de jovenes pilotos de Red Bull del que salieron corredores como Sebastian Vettel o Max Verstappen.

Con 17 años, 8 meses y 11 días, el británico se transformó en el piloto más joven en ganar una carrera de Fórmula 2. Sebastián Montoya finalizó en el puesto 13 - crédito Fórmula 2

El británico aprovechó la intensa batalla entre el neerlandés Richard Verschoor y el español José “Pepe” Martí en la punta para tomar ventaja y convertirse en el piloto más joven en ganar una carrera de Fórmula 2. El podio lo completaron Marti en segundo lugar, y en tercera posición el irlandés Alex Dunne, del Rodin Motorsport.

Sebastián Montoya tiene 3 puntos, sumados durante su debut en Fórmula 2, en el GP de Australia - crédito Página Web Fórmula 2

Con 31 puntos, Marti y Dunne están empatados en el liderato del mundial de pilotos, seguidos de cerca por el italiano Leonardo Fornaroli con 28 puntos.

En cuanto a Sebastián Montoya, se queda con los tres puntos cosechados durante la sprint del GP de Australia, y espera meterse en zona de puntos en la carrera principal que se disputará este sábado a partir de las 10:00 p. m. (hora de Colombia). Esta podrá seguirse a través de ESPN en televisión abierta, o de Disney+ en plataformas digitales.