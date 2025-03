El futuro de Néstor Loreno como DT de la selección Colombia ya estaría decidido: así lo reveló Carlos Antonio Vélez

El periodista deportivo fue duro con Néstor Lorenzo tras el desempeño de la selección Colombia ante Paraguay - crédito Jesús Aviles / Infobae

La más reciente salida de la selección Colombia en la fecha 14 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026, en la que terminó empatando 2-2 con el seleccionado de Paraguay, dejó varias interrogantes en el aire. A pesar de que a los 15 minutos de compromiso ya tenía los tres puntos en el bolsillo, el empate dejó dudas sobre el futuro del director técnico Néstor Lorenzo.

Muchos apoyaron la idea de que es momento de abandonar el banquillo, mientras que otros consideran que, a pesar de los últimos resultados negativos, aún debe seguir al frente de la dirección de la Tricolor.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El periodista deportivo Carlos Antonio Vélez, por medio de sus redes sociales, aseguró que la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y el argentino ya tuvieron acercamientos luego de su presentación en Barranquilla y, por el momento, el estratega continuará al frente del equipo.

“La cúpula de la Federación y el DT ya tuvieron el primer contacto vía telefónica y la próxima semana se reunirán. La ruta es fácil. Faltan cuatro partidos y cambiar ahora podría ser traumático,” señaló el comunicador.

A pesar de que en las últimas horas mucho se ha hablado de las divisiones internas en la junta directiva de la FCF, en este momento, con cuatro partidos restantes para conocer las selecciones clasificadas, sería un golpe traumático para el equipo cambiar de entrenador.

Carlos Antonio Vélez, por medio de sus redes sociales, aseguró que la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y el argentino ya tuvieron acercamientos luego de su presentación en Barranquilla - crédito @velezfutbol/X

“Las cosas hechas en caliente queman. Lograr cuatro puntos ante rivales eliminados o clasificados no debe ser un tema complejo”, escribió Vélez.

No obstante, sigue siendo crítico y mantiene su posición sobre lo que Lorenzo debería hacer para volver al estilo de juego que tenía hace varios meses, consiguiendo resultados que favorezcan a la selección, entre ellas, las consideraciones con algunos de los jugadores.

“Eso sí, el DT tendrá que comprometerse con un lema: ‘Terminó el contubernio con algunos jugadores y comienza la meritocracia’. Ahora, para el Mundial, sí hay que ir buscando un técnico que nos dé un salto de calidad. Alguien que conozca cómo se juega, cómo se compite y ¡cómo se gana, pero con caché!”, concluyó.

Carlos Antonio Vélez lanzó fuertes críticas por la ausencia de jugadores en partido ante Paraguay

Por decisión de Néstor Lorenzo no se contó con el apoyo de varios jugadores que hubieran sido determinantes en el desarrollo del partido, porque estaban en la tribuna, mientras que otros, que podrían haber sido útiles para mantener el resultado, permanecieron en el banco, según lo comentado por varios expertos y periodistas deportivos.

Una de las situaciones que más incomodidad causó fue la no inclusión de Juan Fernando Quintero, reciente campeón de la Copa Sudamericana con Racing Club de Argentina, y ahora jugador del América de Cali. El volante no pisó el terreno de juego durante el encuentro.

El periodista deportivo fue crítico ante la ausencia de Juanfer en el partido de Colombia vs. Paraguay - crédito FCF y redes sociales

Vélez, se pronunció al respecto en el programa Planeta fútbol, de Win Sports, y dijo que fue un error mantener a ‘Juanfer’ en el banco, especialmente considerando el desarrollo del compromiso y la necesidad de solucionar varios problemas en el campo.

Vélez afirmó que, dado el manejo que el técnico le dio a las alternativas durante casi cien minutos de juego, sería mejor que en futuras convocatorias Quintero no aceptara el llamado del seleccionador, ya que podría desempeñarse mejor en su equipo en el campeonato nacional.

“Le pido el favor, por respeto al profesional, que no lo vuelva a llamar, lo deje en el América. En el clásico de ayer hubiera estado fenomenal. América vs. Cali con Juan Fernando”, expresó.

El jugador vivió el partido de Colombia ante Paraguay desde el banco de suplentes - crédito @Futbolfpc/X

Vélez fue contundente al pronunciar que, si Juan Fernando Quintero no es una de las primeras opciones resolutivas de Néstor Lorenzo, es mejor que no interrumpa su actividad y que no lo tenga en cuenta: “Lo tiene ahí, le puede solucionar un problema y no lo pone. No lo llame, ya está, no lo llame.”