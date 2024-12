La estrella de Navidad: el deseo de los equipos semifinalistas de la Liga BetPlay en la noche de velitas

Dayro Moreno y los jugadores del Once Caldas encendieron velas en la ciudad de Ibagué - crédito Once Caldas

El 8 de diciembre del 2024 es una fecha especial en Colombia, no solo porque se celebra el día de la inmaculada concepción de María, sino también porque se llevará a cabo la última fecha del cuadrangular semifinal del segundo semestre de la Liga BetPlay Dimayor, dónde Millonarios, Atlético Nacional, Once Caldas y Deportes Tolima son los equipos con chances de avanzar a la gran final.

Tradicionalmente en la noche del 7 de diciembre los colombianos salen a las calles para encender velas; cada vela y su color pueden tener un significado profundo. Según la tradición popular, se deben encender 12 velas, una por cada mes del año siguiente, y cada una de ellas puede estar asociada a un deseo o intención específica. Aunque no existe una regla estricta sobre el orden de encendido, muchas personas prefieren comenzar con las velas que representan sus deseos más importantes, seguidas de las dedicadas a los miembros de la familia y, finalmente, a la comunidad y el mundo.

Los jugadores de los equipos semifinalistas de la Liga no fueron la excepción a la tradición y en la concentración vivieron esta festividad. En el cuadrangular B el partido más atractivo será entre Deportes Tolima vs. Once Caldas, pues ambos clubes tienen chance de clasificar y en caso de haber un ganador, ese tendrá la chance de pelear por la estrella de fin de año.

Los jugadores prendieron velas y acompañaron a la hinchada en el banderazo previo al partido contra Deportes Tolima - crédito Deportes Tolima

Los futbolistas de ambos planteles en sus respectivas concentraciones en Ibagué encendieron velas, incluso los hinchas del Deportes Tolima fueron acompañados por sus hinchas en un banderazo. Entre tanto, Junior en la ciudad de Cali salió del hotel para pedir por el milagro que le permita clasificarse a una nueva final del fútbol colombiano.

“El día de las velitas ilumina nuestros corazones rojiblancos. Celebramos esta tradición con alegría y esperanza. Que cada vela encendida sea un deseo cumplido para todos nuestros hinchas y que juntos sigamos brillando. ¡Feliz Día de las Velitas!” escribió el equipo tiburón en sus redes sociales.

Los Del Sur Bogotá volvieron a llenar las calles del barrio Salitre de Bogotá para darle la bienvenida al equipo - crédito Atlético Nacional

Entre tanto, el duelo en el Grupo A se reduce a Millonarios y Atlético Nacional. En la ciudad de Pasto, los jugadores del cuadro Embajador subieron a la terraza del hotel para pedir sus deseos: “Una velita azul por todos nuestros deseos… 🕯️💙✨ ¡VAMOS MILLONARIOS!”. Mientras que el Rey de Copas vivió un espectacular banderazo junto a sus hinchas, tradición que ha trascendido durante el 2024 en los partidos que disputó el verdolaga en Bogotá.

Así va la tabla de posiciones de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2024

Grupo A

Millonarios: 11 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de +3) Atlético Nacional: 10 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de +6) Deportivo Pasto: 6 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de -1) Independiente Santa Fe: 1 punto - 5 partidos jugados (diferencia de gol de -8)

Grupo B

Once Caldas: 9 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de +4) Junior de Barranquilla: 7 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Deportes Tolima: 7 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de -1) América de Cali: 4 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de -3)

Así se jugará la fecha 6 de los cuadrangulares semifinales

Grupo B

Deportes Tolima vs. Once Caldas

Hora: 4:30 p. m.

Estadio: Manuel Murillo Toro de Ibagué

Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play

América de Cali vs. Junior de Barranquilla

Hora: 4:30 p. m.

Estadio: Pascual Guerrero de Cali

Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play

Grupo A

Deportivo Pasto vs. Millonarios

Hora: 7:00 p. m.

Estadio: Departamental La Libertad

Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play

Independiente Santa Fe vs. Atlético Nacional

Hora: 7:00 p. m.

Estadio: El Campín de Bogotá

Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play