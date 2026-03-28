Colombia

Estas son las empresas con mejores condiciones laborales para las mujeres en Colombia, según Great Place to Work

La última medición reconoce a 55 organizaciones por implementar prácticas que mejoran la experiencia de las mujeres y fortalecen su rol dentro de empresas de distintos sectores, favoreciendo así un entorno profesional más inclusivo y participativo

Guardar
Una mujer sentada en un escritorio de madera, enfocada en una laptop abierta que muestra un currículum. A su lado, una taza de café humeante y un portalápices.
Empresas en Colombia apuestan por el bienestar femenino: estas son las organizaciones con mejores condiciones laborales para mujeres, según ranking - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA

En medio de un panorama laboral desafiante y en constante transformación, un nuevo informe pone sobre la mesa una realidad que marca tendencia en el país: cada vez más empresas están apostando por construir entornos laborales más equitativos para las mujeres.

Así lo revela la más reciente medición de Great Place to Work, que reconoció a 55 organizaciones en Colombia por sus avances en inclusión, liderazgo femenino y bienestar laboral.

El estudio, considerado uno de los más relevantes en materia de clima organizacional, no solo evalúa políticas corporativas, también pone en el centro la voz de las trabajadoras y a través de encuestas internas y análisis cualitativos, la medición identifica cómo se sienten realmente las mujeres dentro de sus espacios de trabajo, abordando factores como el respeto, la credibilidad de los líderes, la equidad en la toma de decisiones y el sentido de pertenencia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Este enfoque permite entender que no se trata únicamente de discursos institucionales, sino de prácticas concretas que impactan la vida diaria de miles de colaboradoras en el país. En otras palabras, el ranking no premia intenciones, sino resultados tangibles en la experiencia laboral femenina.

Joven de 22 años sentada en oficina, usando el celular frente a su laptop y materiales de trabajo
El informe de Great Place to Work destaca avances en equidad laboral para mujeres en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA

Temas Relacionados

Great Place to WorkEmpresas para mujeresEmpleos mujeres ColombiaEmpleos ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Paloma Valencia se pronunció tras la última encuesta presidencial que la pone en un “cabeza a cabeza” con Abelardo de la Espriella: “Una opción que puede derrotar al heredero de Petro”

Crecen los apoyos emergentes y se perfila un final abierto según el peso de alianzas y percepciones públicas

Infobae

Jugadores de la selección Colombia hablaron en la previa del partido ante Francia: “Mbappé es un jugador increíble, uno de los mejores en el mundo”

La Tricolor se prepara para su último partido en la fecha FIFA de marzo de 2026, y Jhon Arias, Santiago Arias y Yerson Mosquera entregaron sus sensaciones para el duelo ante los Galos

Jugadores de la selección Colombia hablaron en la previa del partido ante Francia: “Mbappé es un jugador increíble, uno de los mejores en el mundo”

El Icetex financiará el 100% de la matrícula para estudiar inglés 24 semanas en Sudáfrica: quedan dos cupos

El Icetex financia la matrícula completa de un curso presencial de inglés de 24 semanas en Sudáfrica. La convocatoria cierra el 10 de abril

El Icetex financiará el 100% de la matrícula para estudiar inglés 24 semanas en Sudáfrica: quedan dos cupos

Soldado mató accidentalmente a un policía en operativo del Ejército Nacional en la vía Panamericana: esto se sabe

El patrullero Miguel Ángel Gallardo Coca recibió un disparo en una pierna, que habría causado desangramiento

Soldado mató accidentalmente a un policía en operativo del Ejército Nacional en la vía Panamericana: esto se sabe

Encontraron restos humanos mientras realizaban una obra pública de Madrid, Cundinamarca: al menos un cráneo y huesos de extremidades

En los registros audiovisuales es posible observar a un trabajador manipulando un objeto que aparenta ser un cráneo, que muestra detalles como los dientes tras ser limpiado

Encontraron restos humanos mientras realizaban una obra pública de Madrid, Cundinamarca: al menos un cráneo y huesos de extremidades
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El objeto clave que habría dejado abandonado “Iván Mordisco” antes de que su campamento fuera bombardeado por el Ejército

El objeto clave que habría dejado abandonado “Iván Mordisco” antes de que su campamento fuera bombardeado por el Ejército

Ejército neutralizó motobomba con capacidad para afectar 200 metros a la redonda en El Plateado

Encontraron tres cuerpos incinerados dentro de un carro en Cauca: es la masacre número 35 que se registra en Colombia en 2026

Expertos verifican si “Iván Mordisco” es uno de los abatidos tras bombardeo a campamento de las disidencias entre Amazonas y Guaviare

ELN habría atacado a dos policías que patrullaban las calles de Curumaní, Cesar: uniformada recibió un disparo en el rostro

ENTRETENIMIENTO

La actriz Marcela Gallego denunció que a su hijo lo robaron dos veces en Bogotá en una sola semana y respondió a críticas en redes: “Que nunca les pase”

La actriz Marcela Gallego denunció que a su hijo lo robaron dos veces en Bogotá en una sola semana y respondió a críticas en redes: “Que nunca les pase”

El Agropecuario reveló que estuvo a punto de abordar el vuelo en el que murió Yeison Jiménez: “Fui el último que estuvo con él”

Aura Cristina Geithner se suma a ‘La casa de los famosos Colombia’: esta será la fecha de ingreso de la reconocida actriz

Westcol fue internado en la cárcel La Picota en Bogotá: esto fue lo que pasó

Sofía Vergara, entre las “mujeres poderosas” de la revista People: no es la única colombiana

Deportes

Presidente de la Federación Colombiana de Fútbol halagó a James Rodríguez en la previa del partido ante Francia: “Fuera de serie y fundamental”

Presidente de la Federación Colombiana de Fútbol halagó a James Rodríguez en la previa del partido ante Francia: “Fuera de serie y fundamental”

Etapa 6 de la Vuelta a Cataluña: el danés Jonas Vingegaard vuelve a ganar y Santiago Buitrago sigue como el mejor colombiano

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el triunfo de Santa Fe ante Bucaramanga: el León se volvió a meter en la pelea por el grupo de los 8

Estos son los jugadores que repiten del último amistoso entre Colombia y Francia: James Rodríguez y Kylian Mbappé encabezan el listado

Francia vs. Colombia: hora y dónde ver el último amistoso de la Tricolor en la fecha FIFA de marzo