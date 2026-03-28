Estas son las empresas con mejores condiciones laborales para las mujeres en Colombia, según Great Place to Work

Empresas en Colombia apuestan por el bienestar femenino: estas son las organizaciones con mejores condiciones laborales para mujeres, según ranking - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA

En medio de un panorama laboral desafiante y en constante transformación, un nuevo informe pone sobre la mesa una realidad que marca tendencia en el país: cada vez más empresas están apostando por construir entornos laborales más equitativos para las mujeres.

Así lo revela la más reciente medición de Great Place to Work, que reconoció a 55 organizaciones en Colombia por sus avances en inclusión, liderazgo femenino y bienestar laboral.

El estudio, considerado uno de los más relevantes en materia de clima organizacional, no solo evalúa políticas corporativas, también pone en el centro la voz de las trabajadoras y a través de encuestas internas y análisis cualitativos, la medición identifica cómo se sienten realmente las mujeres dentro de sus espacios de trabajo, abordando factores como el respeto, la credibilidad de los líderes, la equidad en la toma de decisiones y el sentido de pertenencia.

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Este enfoque permite entender que no se trata únicamente de discursos institucionales, sino de prácticas concretas que impactan la vida diaria de miles de colaboradoras en el país. En otras palabras, el ranking no premia intenciones, sino resultados tangibles en la experiencia laboral femenina.

El informe de Great Place to Work destaca avances en equidad laboral para mujeres en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA