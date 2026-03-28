Jugadores de la selección Colombia hablaron en la previa del partido ante Francia: “Mbappé es un jugador increíble, uno de los mejores en el mundo”

La Tricolor quiere recuperarse de la derrota ante Crocia-crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

La selección Colombia jugará el 29 de marzo de 2026 su último amistoso en la fecha FIFA ante Francia en el estadio Northwest, en Landover, Maryland (Washington) Maryland a partir de las 2:00 p. m. (hora de Colombia).

Por esta razón, los jugadores Santiago Arias (defensor de Independiente de Argentina), Jhon Arias (delantero del Palmeiras) y Yerson Mosquera (defensor del Wolverhampton de Inglaterra) entregaron su balance en la previa de lo que será el duelo ante los subcampeones del mundo.

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Yerson Mosquera y la competencia por un puesto en el Mundial de 2026

Yerson Mosquera se mostró optimista sobre su posibilidad de estar en la final de la selección Colombia-crédito Luisa González/REUTERS

En la atención a medios que dieron los futbolistas de la selección Colombia de cara al duelo ante Francia, el defensor central Yerson Mosquera fue consultado sobre el optimismo que tiene para hacer parte de la lista final para el Mundial de 2026:

“Bueno, sí, sí. Esperemos en Dios primero. Pienso que cada entrenamiento también hace parte de eso. Es importante también, mantenernos muy positivos. Yo tengo la ilusión de poder participar, así sea uno, dos o los minutos que me correspondan. Y que sea Dios quien decida si, si la oportunidad está o no estar en los 26 jugadores de la lista final”, explicó.

Por otra parte, aseguró que en el grupo de jugadores, todos tienen las posibilidades de estar convocado para la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, además explicó lo que representa enfrentar a Kylian Mbappé, delantero estrella del Real Madrid y la selección de Francia:

“Bueno, pienso que cada uno es consciente de las posibilidades, te respondo esa primero. Todos tenemos las mismas posibilidades, tenemos la misma chance, la misma oportunidad de luchar por un puesto como tal en el grupo. Y nada, Mbappé es un jugador increíble, uno de los mejores en el mundo. Pero también, eh, tenemos jugadores muy buenos, tenemos jugadores muy buenos en los cuales yo confío, y sé que podemos sacar un partido excelente mañana", detalló.

Jhon Arias y la explicación del cuidado de los futbolistas a la hora de cuidarse previo al Mundial de 2026

Jhon Arias desmintió que los jugadores busquen cuidarse y bajen el nivel de competencia en sus clubes-crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

En la atención a medios de comunicación, el periodista César Augusto Londoño de Caracol Radio le consultó a Jhon Arias sobre si en la antesala de que comience la Copa del Mundo, existe la prevención de los jugadores de cuidarse para evitar lesiones y estar presentes en la competencia:

“No, yo creo que no. Creo que es una falsa creencia que se tiene, es un falso mito. Realmente, la mejor manera de prepararse es compitiendo al máximo. Yo particularmente creo que la mejor manera. De guardarse de lesiones, uno estando enfocado en el día a día, a veces esa falsa creencia de cuidarse, realmente es donde se abre esa brecha para las lesiones y los momentos desafortunados. Entonces creo que para los jugadores de élite, la mejor manera de cuidarse, de llegar compitiendo al 100 %“, explicó.

Santiago Arias y la enseñanza que le dejó la derrota ante Croacia

El defensor de la selección Colombia explicó que este tipo de derrotas sirve para mejorar a nivel colectivo-crédito Nathan Ray Seebeck/USA TODAY Sports

Por último, el defensor de Independiente de Avellaneda explicó lo que le dejó la derrota ante Croacia sirve para tener experiencia y conciencia sobre los errores que no se puedan cometer en el Mundial de Norteamérica de 2026:

“Aprendizaje. Yo creo que deja una enseñanza y es que estos son los partidos que te vas a encontrar en la Copa del Mundo en cualquier momento. Siempre depende de detalles, depende de, de errores que si cometes, pues estás fuera. Entonces no solo es para nosotros, sino para los rivales. Yo creo que es de aprovechar el momento, de salir a demostrar, de creer de verdad en el plan que tenemos, en el equipo y que al final se va a basar en esos pequeños detalles que no se pueden cometer”