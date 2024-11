El colombiano David Alonso, campeón en el MotoGP, da otro gesto de grandeza y ayudará económicamente a víctimas de la Dana en Valencia

David Alonso homenajea a la Comunidad Valenciana tras su victoria en el continente asiático - crédito MotoGP

David Alonso, piloto colombiano campeón de la categoría Moto3, ha decidido donar el premio obtenido en su reciente victoria en el MotoGP a los damnificados por la Dana en España. . Este gesto solidario surge tras los devastadores efectos de las lluvias torrenciales que afectaron a la comunidad de Valencia y otras regiones del país.

El pasado domingo, Alonso logró su decimotercera victoria de la temporada en la categoría Moto3 durante el Gran Premio de Malasia, celebrado en el circuito de Sepang. Con este triunfo, no solo estableció un nuevo récord de victorias en una sola temporada, superando la marca que mantenía Valentino Rossi desde 1997, sino que también reafirmó su dominio en el campeonato, a pesar de haber asegurado el título mundial en el Gran Premio de Japón.

El colombiano David Alonso recordó a la Comunidad Valenciana en su festejo como ganador del Gran Premio de Malasia - crédito MotoGP

“No era momento de celebrar. Ha sido un fin de semana un poco diferente, un poco más difícil de gestionar. Veo totalmente respetable y lógico que el equipo haya tratado de estar a su ciento por ciento, pero no era lo mismo porque teniendo a tu familia allí en esa situación, al final no hay las mismas risas” dijo el piloto tras su nueva victoria, mostrando conciencia por lo sucedido.

No se conoce la cifra exacta que fue donada por el campeón colombiano, pero el piloto no aseguró la tristeza por aquellos que lo rodean y sufrían al no tener certeza de la situación de su familia: “Cuando celebro o cuando hago un baile es porque me sale de dentro y lo siento, hoy no sentía que fuese el momento de celebrar y solo quería coger esa bandera de la Comunidad Valenciana y pasearla por todo el circuito”.

Así fue la catastrófica avalancha que azotó a Valencia

Valencia ha sido escenario de una de las peores tragedias climáticas en décadas en España, tras el paso de una Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que provocó lluvias torrenciales. Este fenómeno meteorológico dejó más de 200 muertos y decenas de desaparecidos, según informaron las autoridades locales. La magnitud del desastre ha llevado a las autoridades a investigar posibles negligencias que podrían haber agravado la situación.

El fenómeno, que tomó por sorpresa a la región, causó una devastación significativa en la infraestructura local. Numerosos vehículos fueron arrastrados por las corrientes de agua, y muchas viviendas sufrieron daños severos. Las imágenes de la destrucción en lugares como Catarroja y en Bargas, Toledo, muestran la magnitud del impacto de las lluvias.

Las autoridades están trabajando intensamente en las labores de rescate y recuperación, mientras que los equipos de emergencia continúan buscando a los desaparecidos. La situación ha generado una respuesta masiva de los servicios de emergencia, que están desplegados en las áreas más afectadas para brindar asistencia a los damnificados.

Los efectos de la DANA en España. Lluvias, fallecidos, inundaciones, retrasos de trenes y carreteras cortadas (Europa Press)

La investigación sobre las causas del desastre se centra en determinar si hubo fallos en los sistemas de alerta temprana o en la gestión de las infraestructuras que podrían haber mitigado el impacto de las lluvias. Las autoridades locales han prometido una revisión exhaustiva de los protocolos de emergencia para evitar que una tragedia similar vuelva a ocurrir.

En la localidad de Sitges, en la provincia de Barcelona, una intensa lluvia ha inundado varias calles, acumulando hasta 90 litros por metro cuadrado. Los servicios de emergencia continúan trabajando para drenar el agua de las zonas afectadas, aunque no se han reportado heridos. La caída de árboles ha complicado aún más la situación en la zona.

La alerta roja se ha extendido a la provincia de Almería, donde las autoridades están en máxima alerta ante el riesgo de inundaciones y otros fenómenos adversos.