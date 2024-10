Portero de la Premier League reveló que admira a David Ospina: “Soy muy fanático”

David Ospina volvió a Atlético Nacional después de 18 años jugando en el fútbol de Europa y Arabia Saudita - crédito Atlético Nacional

David Ospina se fue ganando el cariño de los aficionados en Colombia y en distintas partes del mundo por sus atajadas, prueba de ello fue su paso por equipos como el Niza, Arsenal, Napoli y Al Nassr, antes de recaer en Atlético Nacional después de que salió en 2008 y buscando su mejor nivel.

Uno de los guardametas de la Premier League mostró su admiración por el guardameta colombiano, al decir que lo recuerda mucho desde que atajaba para los Gunners y la manera en que quiso igualarlo ahora bajo los tres palos, incluso lo vio en territorio cafetero.

Cabe recordar que, Ospina, bajo el mando del técnico Efraín Juárez, se recuperó de una lesión y volvió para los dos encuentros de Copa Colombia ante Jaguares, en cuartos de final, y con el objetivo de que ya sea el titular indiscutible de los Verdolagas.

<i>“</i>David es un gran portero”

Muchos jóvenes crecieron viendo las atajadas de Ospina en el arco de la selección Colombia, siendo determinante para las clasificaciones a los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, así como su desempeño en Europa que lo puso entre los mejores del Viejo Continente.

Alexei Rojas, guardameta del Arsenal, mostró su fanatismo por el cafetero: “David es un gran portero, en la historia colombiana del fútbol es el más impactante para nuestro país, ha jugado tantos partidos con la selección, es el único arquero colombiano que ha jugado en la Premier League, lo que ha hecho es impresionante, lo admiro bastante”.

Alexei nació en el Reino Unido, pero escogió representar a Colombia y espera una oportunidad en el equipo mayor a futuro - crédito @alexeirojass/x

“Soy muy fanático de él, trato de aprender de él. Aquí en el Arsenal hemos tenido buenos arqueros y David Ospina fue uno de esos que dejaron un recuerdo de lo que es ser un arquero del Arsenal, una marca de lo que uno tiene que hacer en un club tan grande”, añadió, en charla con el Gol Caracol.

“Nos hablábamos a veces por teléfono”

Rojas recordó la vez que conversó con Ospina, durante su etapa con la selección Colombia sub-20 en 2023: “Estaba en Bogotá antes de devolverme a Londres, David Ospina estaba recuperándose de una lesión y estaba en la sede de la FCF y yo me llevo muy bien con el utilero de la absoluta y me dijo que estaría, que si quería podía pasar a verlo. El profesor Alejandro Otamendi me pidió que me cambiara, me puse guantes, guayos y uniforme y salí a entrenar con David Ospina y Alejandro. Yo lo conocí cuando apenas tenía once años cuando él estaba en el Arsenal”.

Falcao y David Ospina en un duelo de Manchester United vs. Arsenal en 2015 - crédito Getty Images

“Nos hablábamos a veces por teléfono, de vez en cuando me da consejos, hablamos de diferentes cosas de nuestra posición. Cuando estuvieron en Londres, en marzo, pasé por el hotel, estaban entrenando y pude compartir con todos, estar con el grupo, hablar con Alejandro Otamendi, con Néstor Lorenzo y lo importante es que ellos me conozcan y sé que están pendiente de mí. Ojalá pronto se me pueda dar la oportunidad de estar con la selección, pero para eso debo seguir trabajando y rindiendo bien para esa oportunidad por mérito”, afirmó.

David Ospina y Emiliano Dibu Martínez compartieron vestuario en el Arsenal con el mítico Petr Cech - crédito Getty Images.

De otra parte, el portero colombo-inglés reveló que también es admirador de Petr Cech: “Cuando empecé como arquero, inicialmente miraba mucho al Chelsea por él. Tuve la oportunidad de conocerlo. El más reciente es David Ospina y ahora que tengo la oportunidad de trabajar con David Raya, es un gran arquero y aprendo de él, para mí es el mejor arquero del mundo”.