Jhon Córdoba saca provecho a la Copa América: llegaría a un equipo histórico en Europa

Jhon Córdoba viene de marcar gol con la selección Colombia ante Costa Rica, en la goleada 3-0 por la Copa América - crédito Matt York/AP Foto

La selección Colombia se ha convertido en uno de los equipos con mejores condiciones para ganar la Copa América, después de ganar sus dos primeros partidos ante Paraguay y Costa Rica, posicionarse como favorito en el nivel de Argentina, Brasil y Uruguay, y alcanzar un invicto de 25 fechas.

Entre los jugadores destacados, Jhon Córdoba apareció sorpresivamente como alternativa en ataque y también en el radar de uno de los clubes históricos de Europa, dos veces campeón en el continente y todo gracias a su buen momento en el torneo en Estados Unidos.

Córdoba viene de ganarle el puesto de titular a Rafael Santos Borré, que venía siendo inicialista con el técnico Néstor Lorenzo en los encuentros amistosos y las eliminatorias, pero su cambio al Internacional de Porto Alegre afectó considerablemente su juego y desde la segunda jornada encontró competencia por la posición de delantero en el combinado nacional.

Un cambio importante para Córdoba

La vida para Jhon Córdoba cambió mucho con la selección Colombia, ya que pasó de ser un jugador que se estaba cansando de no ser llamado por el técnico Néstor Lorenzo, pese a ser goleador en Rusia, a pelear por ser inicialista y ahora con opción de cambiar de club.

Según el medio RB Sports, el delantero sería fichaje estelar del Zenit de San Petersburgo, actual campeón en la Liga Premier rusa y recordado porque se quedó con la Copa UEFA y la Supercopa Europea de 2008, pero por la invasión a Ucrania, no volvió a certámenes internacionales.

Jhon Córdoba viene de marcar 18 goles con el Krasnodar, 15 de ellos por la Liga Premier - crédito FC Krasnodar

La contratación sería por un valor cercano a los 10 millones de euros, junto con dos millones de euros por bonificaciones, el Krasnodar solo aceptaría la transferencia si la oferta es importante y en especial porque su contrato termina en junio de 2025.

Una ventaja para Córdoba es que sería compañero de Mateo Cassierra, otro colombiano que terminó como goleador en la liga rusa con 21 anotaciones, así como el mediocampista Wilmar Barrios, recordado jugador de la Tricolor y que lleva en el club desde 2018.

Mateo Cassierra, máximo goleador de la Liga de Rusia con 21 goles, sería compañero de Jhon Córdoba - crédito Zenit FC

El regaño de su padre

Jhon Córdoba, delantero de la selección Colombia, se destacó en la reciente victoria contra Costa Rica en la Copa América 2024, al anotar un gol que ayudó a la clasificación a cuartos de final. Sin embargo, pese a su actuación, su padre Acisclo Córdoba señaló aspectos que considera deben mejorar, según declaró a Caracol Radio.

El exjugador mencionó que no le agradó que Jhon se quitara la camiseta en celebración, señalando que esto podría afectar su titularidad futura: “Le faltó poco para ser perfecto, pero jugó muy bien. Se asoció, recuperó balones, ganó por velocidad, ganó arriba, abrió espacios. Nunca le digo nada al respecto, pero después del partido le dije que ‘eso no estuvo bueno (quitarse la camiseta), te colocan contra Brasil, te sacan una amarilla y después vas para afuera’”.

Jhon Córdoba cerró la goleada de la Tricolor en el State Farm de Glendale, Arizona - crédito Directv Sports

Además, Acisclo Córdoba explicó su costumbre de no hablar con su hijo antes de los partidos: “No me gusta hablar con él antes de los partidos, no sé si es cábala, él habla solo con la mamá, pero yo no lo llamo, ni dejo que me llame. Después del partido ahora sí hablamos, pero tampoco le tocó el tema del fútbol, apenas le digo que actuó bien, pero ya al otro día, con la cabeza más calmada, le menciono si ha cometido algún error y analizó el partido”.

El padre también destacó la motivación y el esfuerzo de Jhon para integrarse a la selección nacional. Recordó cómo solía apurar a su hijo, recordándole sus propios logros como jugador, diciéndole que también podía alcanzar grandes metas en su carrera.