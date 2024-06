Junior de Barranquilla sacudiría el fútbol colombiano: alista reconocido fichaje proveniente de Italia

Junior de Barranquilla quiere armarse para el segundo semestre de 2024 con una figura del fútbol europeo - crédito Conmebol

Junior de Barranquilla se está preparando para el segundo semestre, dejó atrás el fuerte golpe por la eliminación en la Liga BetPlay y ahora se enfoca en reforzar la plantilla para el torneo Finalización, la Copa Colombia y la Conmebol Libertadores, en la que disputará los octavos de final contra Colo Colo de Chile.

Así como sumó a varias figuras a inicios de la temporada 2024, el Tiburón contrataría a nada menos que un reconocido futbolista de Italia, con experiencia en la selección Colombia y es uno de los más queridos en el país, pues también tiene pasado en los mundiales.

Todo se daría por la conversación del deportista con Carlos Bacca, goleador de los rojiblancos que también se encuentra en charlas con los directivos para su renovación de contrato, el cual finaliza en junio y hasta ahora empezaron las negociaciones para definir las condiciones.

Un bombazo en el mercado colombiano

Aunque el equipo de Arturo Reyes cumplió con el objetivo principal de llegar a octavos de la Copa Libertadores, falló en las metas de salir campeón tanto de la Liga BetPlay como de la Superliga, esta última fue el primer certamen disputado en la temporada 2024 con la plantilla completa.

Carlos Bacca, capitán y goleador del Junior, le dijo al medio Habla Deportes que uno de los jugadores que podría llegar sería Juan Guillermo Cuadrado, su excompañero en la selección Colombia y con el que solo se necesitaría negociar con Fuad Char, máximo accionista, para definir todo.

Juan Guillermo Cuadrado viene de recuperarse de una operación en el tendón que lo aquejó por mucho tiempo - crédito Massimo Pinca/REUTERS

“Está abierto a las posibilidades de jugar en Junior”, fueron las palabras del delantero, lo que abrió la posibilidad para que el lateral derecho y extremo arribe al Tiburón, sobre todo porque quedará libre tras terminar el contrato con el Inter de Milán por falta de minutos.

Por el momento, en el equipo no se ha hablado de fichajes, solo de las salidas como las de Vladimir Hernández y Luis Cariaco González, que no renovarán su vínculo y dirán adiós en las próximas semanas, lo mismo pasaría con Omar Albornoz, Brayan Castrillón y otros más.

“Esos jugadores darían ese salto de calidad”

Juan Guillermo Cuadrado no es el primer jugador de alto nivel y en selección Colombia que suena para el Junior de Barranquilla, debido a que el reconocimiento y la chequera del equipo tiene la capacidad de negociar con esa clase de futbolistas.

“Ojalá, el cuerpo técnico y los directivos en cabeza del profe Arturo Reyes y también de don Fuad Char estarán queriendo tomar las mejores decisiones. Junior tiene una plantilla muy buena, el que venga cualquiera a Junior es difícil, los nombres que me dices son de grandísimo nivel”, dijo Carlos Bacca en el medio de comunicación.

Para el delantero, uno de los goleadores del fútbol colombiano, “Junior siempre trabaja en eso y esos jugadores como James, Yairo, Gruezo, darían ese salto de calidad, pero no es fácil por el nivel que tienen, serán costosos, no son fáciles, no son decisiones de la noche a la mañana”.

James Rodríguez con la camiseta del Junior FC durante una concentración de la selección Colombia - crédito Junior FC

¿Renovará con Junior?

Sobre el nuevo contrato, Carlos Bacca le dijo a Blu Radio que empezaron las charlas con los directivos para alargar su vínculo por más tiempo, algo que no se había dado en todo el primer semestre, pero tampoco hay prisa porque el ambiente para negociar es bueno.

Carlos Bacca es el goleador de la Liga BetPlay I-2024 con 12 goles en 24 partidos jugados por Junior FC - crédito Colprensa

“Pudimos hablar de todo, de la intención que ellos tienen conmigo, de lo contento que están por el semestre, por lo que vengo haciendo dentro del campo y fuera. Y querían saber mi disposición de cómo estaba. Eso fue todo lo que se habló y bueno, ahora esperar para ver qué decisiones van a tomar”, afirmó.