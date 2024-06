Iván Ramiro Córdoba sigue triunfando en Italia: así celebró el ascenso del Venezia FC a la Serie A

El colombiano ejerce como dirigente del Venezia de Italia - crédito Infobae/@ivanramiroc/Instagram

En vísperas de la Copa América, el torneo de selecciones más antiguo del mundo, y que ha ganado en una ocasión de la selección Colombia, es imposible no referirse a Iván Ramiro Córdoba, que fue uno de los artífices de la única celebración continental de Tricolor.

El 29 de julio de 2001 en el Nemesio Camacho El Campín, la selección Colombia se vio las caras en la final de la Copa América de la que fue sede ante su similar de México. El encuentro ante los manitos fue reñido y lo definió la pelota quieta, tal como Pacho Maturana lo vaticinó días antes a sus dirigidos.

Sobre los 65 minutos, el juez paraguayo Ubaldo Aquino sancionó una falta sobre el costado derecho. El encargado en tomar la pelota fue Iván López, que para ese entonces defendía los colores de Independiente Santa Fe.

El lateral derecho lanzó un centro preciso, como con la mano, para que su tocayo, Iván Ramiro Córdoba, peinará la pelota con la cabeza y dejar sin chances al Conejo Pérez, que sabía que era imposible evitar que ese balón terminará en el fondo de la red.

Tras el pitazo final, la alegría se apoderó de las graderías del Coloso de la 57, que como en 1989, cuando Nacional ganó la primera Copa Libertadores para Colombia, fue centro de uno de los acontecimientos más importantes en el fútbol cafetero a nivel de selección.

Después de 26 años, hay esperanza con que la Tricolor, bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo, pueda hacer historia en Estados Unidos y levantar su segundo trofeo, aunque no será una tarea sencilla teniendo en cuenta los rivales de peso que tendrá al frente.

Iván Ramiro Córdoba sigue sumando éxitos en el exterior

Tras su retiro de la actividad en 2012 con la camiseta del Inter de Milan, el antioqueño, de 47 años, no se alejó del fútbol. A diferencia de algunos de sus compañeros que apostaron por la dirección técnica, Córdoba se decantó por la parte dirigencial.

Venezia FC, equipo del cual Iván Ramiro Córdoba es socio y director deportivo, ascendió a la Serie A.

Desde hace algunos años, Iván Ramiro Córdoba ocupa el cargo de director deportivo y copropietario del Venezia FC, equipo que hasta hace poco militó en la segunda división del balompié italiano, dado que logró el ascenso a la Serie A tras imponerse en los playoffs al Cremonese al que superó en el global 1-0, resultado que le permitió ascender a la máxima categoría.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el exdefensor central y capitán de la selección Colombia colgó varios videos en el que aparece celebrando junto con varios miembros y aficionados del club. “La serie A arriva in Piazza San Marco”, escribió Córdoba.

exjugador del Inter de Milan se refirió a su futuro como dirigente, pues no ocultó su deseo por ocupar un cargo dentro de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

“Así como cuando estaba comenzando a jugar fútbol y veía a la selección Colombia como algo difícil de alcanzar, pero nunca fue una barrera para mí luchar por eso hasta que lo alcancé, lo mismo pasa como dirigente. A mí me gustaría mucho en un futuro llegar a la federación y poder liderar el fútbol colombiano desde la parte dirigencial, no en este momento, no es mi intención, me estoy preparando para eso y lo veo hacia un futuro, lo veo de manera muy respetuosa”, dijo Iván Ramiro Córdoba.

Por ahora, Córdoba seguirá trabajando para que su escuadra se mantenga en la primera división italiana. Cabe recordar que este es el segundo ascenso del Venezia con el colombiano a bordo, ya que jugó en la Serie A en la temporada 2022-23; no obstante, ese mismo año descendió.