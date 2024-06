Goleador colombiano quedó libre: Atlético Nacional lo habría tenido en el radar

Nacional está en la búsqueda de un delantero goleador para el segundo semestre de 2024, tras la salida de Eric Ramírez - crédito Atlético Nacional

Atlético Nacional ya se encuentra en pretemporada, no quiere perder tiempo de cara al segundo semestre y el objetivo es ganar tanto la Liga BetPlay como la Copa Colombia, pero para eso sigue buscando refuerzos de categoría en las posiciones que más problemas le generaron en lo que va de 2024.

Uno de esos puestos que preocupa es el ataque, debido a que hace falta un delantero goleador, pero casualmente quedó libre un jugador que viene de ser máximo artillero con un equipo en Sudamérica, disputó la Copa Libertadores y previamente mostró su cariño por el verde.

Mientras tanto, la institución antioqueña habría dado otro paso para firmar a David Ospina, portero que se encuentra en la selección Colombia y volvería al Verdolaga, pero quedan faltando muchos detalles por resolver para que ese deseo de la afición se haga realidad en el corto plazo.

¿Nacional le pondrá la mirada?

Luego de la salida de Eric Ramírez, luego de un año sin figurar en el ataque, el equipo verde se quedó sin delantero confiable, goleador y con proyección, ya que Jefferson Duque estaría a punto de finalizar su carrera y solo estaría hasta diciembre.

Una de esas opciones que se contemplaron fue la de Jeison Medina, que se habría descartado por su contrato con Aucas, pero se le habría aparecido la virgen a Atlético Nacional porque rescindió su vínculo, como lo dio a conocer el club ecuatoriano en un comunicado.

El delantero colombiano Jeison Medina decidió rescindir su contrato un mes antes de que finalizar su vínculo - crédito Aucas

Aunque no dio las razones de su desvinculación, el jugador colombiano deja la institución con 11 en 15 encuentros disputados solo en la Serie A ecuatoriana, convirtiéndose en uno de los máximos artilleros del primer semestre y sorprendiendo mucho su salida.

Medina mencionó en Gol Caracol que es hincha de Atlético Nacional, pero el periodista Alexis Rodríguez mencionó que la prioridad de los verdes sería Roger Martínez, de Racing, la segunda opción es un delantero argentino y como tercera posibilidad a Kevin Viveros, de Equidad.

Jeison Medina se retiró de Aucas como goleador en el fútbol ecuatoriano con 11 goles en 15 partidos - crédito José Jácome/EFE

Nacional se acerca a su nuevo portero

David Ospina está a punto de convertirse en el nuevo refuerzo del Atlético Nacional. El arquero de la selección Colombia ha sido el principal foco de atención en el mercado de fichajes para el conjunto Verdolaga. Cada detalle sobre su entorno es crucial para la negociación.

En las últimas horas, Al Nassr dio una nueva señal de que Ospina no continuará en el equipo árabe. El arquero fue señalado tras la final de la Supercopa de Arabia Saudita debido a una expulsión. Luego del encuentro, la directiva ya discutía su marcha por varias situaciones ocurridas en los últimos meses, según difundió CNN.

Hasta ahora, el club no había dado ninguna pista clara sobre la salida del arquero colombiano. El martes 4 de junio, se observó la primera evidencia contundente de que Ospina no seguiría en el club asiático, indicando que la relación entre ambas partes no terminó de la mejor manera. Así lo reveló Al Nassr, que olvidó a Ospina de la lista de jugadores que disputarían amistosos con sus selecciones. En la imagen aparecían Cristiano Ronaldo, Aymeric Laporte y otros jugadores árabes, pero no el colombiano.

David Ospina no apareció en la lisgta de jugadores del Al Nassr que disputarán partidos con sus selecciones - crédito Al Nassr

La exclusión de Ospina es una confirmación de que el arquero estaría listo para regresar al Atlético Nacional. El club bicampeón de América busca conformar una plantilla competitiva para la segunda mitad del año, con el ojo puesto en la Copa Libertadores 2025 y en ser protagonistas a nivel continental.

Repetto, el director técnico, y la directiva saben que es necesaria una reestructuración importante en la base de futbolistas que estarán en el equipo a partir de junio. Una de las novedades principales será en la portería tras la salida del paraguayo Santiago Rojas y la posible llegada de Ospina.