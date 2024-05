Goleador colombiano en el exterior desea jugar en Atlético Nacional: “Es el equipo del cual soy hincha”

Atlético Nacional sufrió en el primer semestre de 2024 por la falta de un delantero con buen nivel y está en la búsqueda de un goleador - crédito Colprensa

Atlético Nacional avanza en su proceso de reestructuración de su nómina después de ser eliminado tanto de la Copa Libertadores, en segunda fase previa, como de la Liga BetPlay, en el Todos contra Todos, para terminar el primer semestre de 2024 el 27 de abril, mucho antes de lo esperado.

Una de las posiciones más débiles para el verde fue la delantera, en la que no rindieron los atacantes Jefferson Duque, que seguramente dejará el equipo, el venezolano Eric Ramírez y el canterano Emilio Aristizábal, pero de la nada se le apareció un goleador que se ofreció al equipo, porque es hincha.

Cabe recordar que se trata de un futbolista con experiencia en conjuntos tanto de la Liga BetPlay como del exterior y ya sabe lo que es ser campeón en el país, pero fue hasta la temporada 2024 que comenzó a brillar como artillero y desea serlo en el Verdolaga, si los dirigentes lo desean.

“No me cierro a ninguna posibilidad”

Durante el primer semestre de 2024, el conjunto verde marcó 21 goles en el mismo número de partidos en la Libertadores y el torneo Apertura, evidenciando la poca efectividad en el arco contrario y que le costó la eliminación en los dos certámenes, pese a que contaba con varias figuras en nómina.

Jefferson Duque, goleador de Nacional, se despediría de la plantilla por bajo rendimiento - crédito Colprensa

Por esa razón, Nacional está en la búsqueda de un goleador y uno de ellos sería Jeison Medina, que reconoció su deseo de jugar con el verde por ser aficionado a la institución, su historia y que sería un salto en su carrera, sobre todo en la época actual por ser el goleador del Aucas de Ecuador.

“Bueno, a corto plazo es ganar la etapa con el Aucas y nunca he tenido una preferencia por jugar en algún equipo del exterior. Siempre estoy bienvenido a todas las opciones. También por el buen momento pensar en estar en una Selección Colombia, que eso lo sueña cualquier jugador y también me sueño en algún momento jugar en Atlético Nacional, que es el equipo del cual soy hincha”, dijo el delantero en Gol Caracol.

Jeison Medina celebrando uno de los goles del Aucas en la victoria 2-0 sobre Libertad, en partido de la fecha 11 del fútbol en Ecuador - crédito José Jácome/EFE

Medina aseguró que si empiezan los contactos para una negociación, estará abierto a revisar las condiciones: “Sí, tentador, como te dije no me cierro a ninguna posibilidad. Ahorita pensando, pues en el presente más cercano y ahorita ya en un mes, abierto a cualquier posibilidad. Obviamente que sea la mejor para mí, para mi futuro y para mi familia”.

Sumado a eso, el colombiano explicó que también quiere definir su futuro porque en pocas semanas se acaba su vínculo con Aucas: “El contrato de Aucas se me termina el 30 de junio. Bueno, el futuro mío más cercano es esperar que se acaben estos cuatro partidos y esperar porque en el contrato está que Aucas tiene una opción de compra y si la ejecutan, pues yo encantado de renovar con el club. Ya hay unos pequeños acercamientos, pero bueno, no hemos definido nada y esperando, pues que se acabe el campeonato”.

Un gran momento en Aucas

Jeison Medina fue contratado en Ecuador en julio de 2023, pero no fue hasta la temporada 2024 que explotó su poder goleador con 11 anotaciones en 13 compromisos, siendo el segundo máximo artillero de la Serie A con 10 tantos, algo que lo hace sentir muy satisfecho con su labor.

“Bien, muy contento acá en Ecuador, en Quito, con la gente, la verdad que me han tratado muy bien desde todos los aspectos. Muy bien, estamos contentos con mi familia. En lo individual, desde el año pasado me ha ido muy bien. Este año, por fortuna, estamos de líderes, peleando. Haciendo muchos goles y, como te dije, contento con el presente del equipo y ahorita ya nos vienen cuatro finales que definen la etapa y esperemos que la podamos ganar y podernos asegurar en la final de fin de año”, dijo al medio de comunicación.

El delantero, con pasado en América de Cali y Deportivo Pasto, podría llegar a Nacional - crédito @jeisonmedinae27/Instagram

El delantero también describió la campaña del Aucas en la liga local, por los rivales a los que enfrenta: ”El fútbol ecuatoriano ha crecido a pasos de gigante, lo vemos con equipos que se compiten de mano a mano como Independiente del Valle, con los equipos de Brasil y todo, entonces el fútbol ecuatoriano ha avanzado mucho. Y en lo personal yo creo que me he adaptado muy bien a la liga, desde que el profe ‘Sachi’ Escobar, que fue el que me dio la confianza de venir al fútbol ecuatoriano”.