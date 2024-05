El día que Menotti rechazó el fichaje de Ronaldo por considerar que un futbolista colombiano era mejor

El entrenador pensó que tenía más talento un delantero colombiano que Ronaldo Nazario - crédito AFP

El domingo 5 de mayo falleció el entrenador argentino César Luis Menotti, que es recordado por ser el primer técnico en consagrarse con la selección de este país en la copa del mundo. Sumado a esto, tuvo paso por varios de los mejores clubes de Sudamérica y Europa.

Una de las experiencias de Menotti en su carrera deportiva fue en Boca Juniors, equipo que dirigió en 1987 y luego entre 1993 y 1994. Sin embargo, no logró el rendimiento esperado y, además, fue responsable de que una de las figuras más importantes en la historia del fútbol no pasara por las filas del club xeneize.

Durante su segundo paso por Boca, los dirigentes del club argentino le ofrecieron a Menotti un joven brasileño que estaba mostrando gran proyección en Cruzeiro. Se trataba de Ronaldo Nazario, que a la postre terminó siendo uno de los mejores delanteros de su generación, pero en ese momento el técnico tenía en su cabeza un refuerzo diferente.

Dejando de lado la oportunidad de fichar al atacante, que luego sería dos veces campeón del mundo con Brasil, Menotti recomendó priorizar la llegada de un delantero colombiano que había sido clave en la obtención de la Copa Libertadores para Atlético Nacional: John Jairo La Turbina Tréllez.

Luego de ganar el torneo continental con el club paisa, Tréllez tuvo paso por el Zúrich de Suiza, en el que no se logró consolidar y por eso retornó a Nacional en 1991.-Tres años más tarde se convirtió en el nuevo 10 de Boca Juniors.

El karma fue instantáneo para Menotti. En 1994, Cruzeiro fue rival de Boca en la Copa Libertadores y Ronaldo fue una de las figuras de ambos partidos. El club brasileño avanzó de ronda, mientras que los dirigidos por el argentino terminaron eliminados.

Aunque Tréllez es uno de los jugadores más queridos por la hinchada de Atlético Nacional, no sucede igual con los de Boca. El delantero disputó solo 16 partidos y marcó tres goles en Argentina, lo que provocó que un año más tarde fuera transferido a Juventude de Brasil.

Lejos de considerar lo que la opinión pública podría ver como un error, Menotti reafirmó en más de una ocasión que Ronaldo no era un jugador que le gustara. Incluso llegó a comparar al brasileño con otras figuras, asegurando que estas eran mejores que el delantero.

“Ronaldo no sabe jugar al fútbol, Makelele juega mejor que él. No estoy diciendo que Ronaldo sea un burro, pero sí que no entiende cuándo jugar a un toque y cuándo a dos”, declaró en una oportunidad Menotti.

Esta historia es comparada con la no convocatoria de Diego Armando Maradona al mundial de 1978, cuando Menotti prefirió a otros jugadores por encima del entonces joven talento de Argentinos Juniors; sin embargo, debido a que Argentina fue campeón del mundial, la prensa olvidó que el técnico había dejado por fuera de la convocatoria al que es considerado uno de los mejores jugadores de la historia.

A diferencia de lo sucedido con Ronaldo, años más tarde Menotti reconoció que su postura con Maradona fue errónea. Se mostró orgulloso de haber podido dirigir al 10 en la selección Argentina sub-20 y también años más tarde en el FC Barcelona, equipo en el que logró ser campeón con Diego Armando como ficha clave de su esquema.

“Me equivoqué en no llevar a Diego al Mundial 78, pero después salí campeón y nadie dijo nada. Diego fue el jugador más grande de la selección Argentina. Cuando no lo pudieron manejar en la FIFA, lo asesinaron”, afirmó Menotti sobre Maradona.