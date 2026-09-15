Invima emitió alerta por 42 alimentos y bebidas ofrecidos como suplementos deportivos sin autorización

El Invima emitió la alerta 267-2026 sobre 42 alimentos y bebidas promocionados de forma irregular como suplementos deportivos, nutricionales o energéticos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sobre 42 productos registrados como alimentos y bebidas que son promocionados en forma irregular como suplementos deportivos, nutricionales o energéticos. La entidad indicó que las autorizaciones sanitarias de esos artículos no permiten atribuirles beneficios vinculados con el desarrollo muscular, la recuperación posterior al ejercicio o el desempeño físico.

La advertencia, identificada con el número 267-2026, fue divulgada el 14 de septiembre de 2026. Está dirigida a consumidores, deportistas y público general que adquiere este tipo de productos en comercios físicos o a través de plataformas digitales.

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Según el Instituto, los productos involucrados tienen registros, permisos o notificaciones sanitarias válidas para alimentos y bebidas. El incumplimiento detectado se relaciona con la forma en que se presentan ante los compradores y con las declaraciones publicitarias usadas durante su comercialización.

El Invima señaló que la recomendación de abstenerse de comprar o consumir estos productos se aplica cuando se ofrezcan bajo las condiciones descritas en la alerta, con mensajes que no corresponden a las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria.

La alerta se centra en publicidad que puede inducir a error

La alerta del Invima advierte que los registros sanitarios de esos productos no autorizan beneficios sobre masa muscular, recuperación post ejercicio ni rendimiento físico - crédito cortesía

La entidad explicó que sus labores de inspección, vigilancia y control detectaron que los 42 artículos aparecen en plataformas de comercio electrónico como “suplementos deportivos”, “suplementos nutricionales” o productos de uso energético.

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Esa denominación resulta relevante porque los registros y notificaciones sanitarias de los productos no fueron expedidos dentro de la categoría de suplemento dietario. El hecho de que un alimento o bebida cuente con autorización para comercializarse no habilita a fabricantes, distribuidores o vendedores a promocionarlo con finalidades distintas de las avaladas por el Invima.

La alerta no se refiere a una prohibición general de alimentos con proteínas u otros ingredientes usados habitualmente en la alimentación de personas que hacen ejercicio. El señalamiento se concentra en el uso de registros sanitarios de alimentos y bebidas para respaldar publicidad propia de una categoría que no fue autorizada.

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El Instituto advirtió que este tipo de prácticas puede confundir a los consumidores sobre la naturaleza, composición, uso y efectos de los productos que compran. Por ese motivo, pidió revisar con atención cómo se presentan los artículos en los puntos de venta y en las publicaciones digitales.

Las promesas incluyen masa muscular, energía y beneficios para la salud

El Invima dirigió la advertencia a consumidores, deportistas y público general que compran estos productos en comercios físicos y plataformas digitales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Entre las afirmaciones que identificó el Invima figuran mensajes sobre desarrollo y aumento de masa muscular, recuperación después del entrenamiento y mejora del rendimiento físico y deportivo.

También encontró referencias a una supuesta reducción de la fatiga, control del apetito y efectos favorables para la salud cardiovascular y el sistema inmunológico. Esas declaraciones, de acuerdo con la entidad, no hacen parte de las condiciones bajo las cuales los productos recibieron sus registros o notificaciones sanitarias.

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La alerta 267-2026 detalla, producto por producto, las afirmaciones publicitarias que el Instituto consideró no permitidas. Entre los artículos mencionados hay preparados en polvo a base de proteína de suero de leche destinados a la elaboración de bebidas.

En la lista figuran marcas como Whey Pure, Best Protein, 100% Whey Elite, Bipro Megaplex, XL Gainer, Gainer Pro, Isolate Gourmet, Pro Beef Isolate y Titan Army, entre otras. La entidad también mencionó el caso de Mass Evolutions, cuya publicidad le atribuye efectos sobre el rendimiento físico, el desarrollo muscular y la recuperación tras el ejercicio.

El punto central, según la autoridad sanitaria, es que las frases publicitarias no pueden exceder la naturaleza del producto ni las propiedades aprobadas en su autorización. Un registro sanitario para alimentos o bebidas no equivale a un aval para publicitar beneficios preventivos, curativos, medicinales, nutritivos o especiales.

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La Ley 9 de 1979 fija límites a la promoción de alimentos

La entidad señaló que el incumplimiento se relaciona con la publicidad y la comercialización de alimentos y bebidas, y no con la validez de sus registros sanitarios - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El Instituto recordó que la Ley 9 de 1979 prohíbe que los rótulos y otros medios de difusión de alimentos y bebidas incluyan afirmaciones que puedan generar interpretaciones falsas sobre su naturaleza, origen, composición o calidad.

Bajo ese marco, la publicidad debe ajustarse a las características reales del producto y a la información autorizada por la entidad sanitaria. La utilización de conceptos como suplemento deportivo o nutricional, cuando el registro no corresponde a esa categoría, puede llevar a que el comprador atribuya al artículo funciones que no están respaldadas por la autorización sanitaria.

El Invima insistió en que la alerta corresponde a incumplimientos vinculados con la publicidad y la comercialización, no a una reclasificación automática de todos los alimentos que se venden para acompañar rutinas de ejercicio.

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La recomendación para la ciudadanía es evitar los productos incluidos en la alerta cuando sean ofrecidos como suplementos deportivos, nutricionales o energéticos, o cuando incluyan promesas sobre masa muscular, recuperación, desempeño físico, fatiga, apetito, salud cardiovascular o defensas del organismo.

La entidad señaló que los consumidores pueden consultar la alerta 267-2026 para identificar los productos y las declaraciones detectadas durante las acciones de control.