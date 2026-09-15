Colombia

A una hora de Santa Marta está la playa colombiana que entró al top 50 mundial: quedó entre las mejores de 2026

El destino colombiano fue reconocido por su paisaje de aguas cristalinas, montañas y vegetación, además de las opciones de senderismo, ecoturismo y camping que ofrece a los visitantes

San Juan del Cabo fue incluida entre las 50 mejores playas del mundo en la clasificación de 2026- crédito parquetayrona.com
San Juan del Cabo fue incluida entre las 50 mejores playas del mundo en la clasificación de 2026- crédito parquetayrona.com
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A pocos kilómetros de Santa Marta hay una playa que acaba de ganar un lugar entre los destinos costeros más destacados del planeta. San Juan del Cabo, en el Parque Nacional Natural Tayrona, fue incluida en 2026 en la selección de las 50 mejores playas del mundo y ocupó el puesto 32 de The World’s 50 Best Beaches.

El reconocimiento vuelve a poner la atención internacional sobre este sector del Caribe colombiano, donde el paisaje combina mar, montañas y vegetación. La playa está aproximadamente a una hora de Santa Marta y cuenta con alternativas de hospedaje y descanso para quienes buscan descanso. Más que un lugar para contemplar el paisaje, San Juan del Cabo ofrece distintas actividades. Entre las opciones para los visitantes están el senderismo, el ecoturismo y el camping frente al mar, planes para recorrer el entorno.

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La playa del Parque Tayrona combina aguas cristalinas con montañas y abundante vegetación- crédito Parques Nacionales y Naturales de Colombia
La playa del Parque Tayrona combina aguas cristalinas con montañas y abundante vegetación- crédito Parques Nacionales y Naturales de Colombia

Uno de los atractivos que más destaca en el lugar es la tranquilidad de sus aguas cristalinas. El oleaje suele ser calmado , una característica que favorece los planes de descanso para quienes buscan disfrutar del Caribe. Se trata de un mirador con diseño de choza, desde donde los visitantes pueden detenerse a observar el paisaje y tomar fotografías. Desde allí, la combinación de las montañas, la vegetación y el mar ofrece una de las postales más representativas de la playa.

El acceso puede hacerse de distintas maneras. Una de las alternativas consiste en ingresar por el Parque Nacional Natural Tayrona, cuyo acceso tiene un costo que varía de acuerdo con determinadas condiciones. Esta opción permite llegar a la zona por tierra y recorrer el entorno. Para quienes prefieren desplazarse por el mar existe otra posibilidad. Desde Taganga, en Santa Marta, se puede tomar una lancha que tarda aproximadamente 50 minutos en llegar a San Juan del Cabo. Este recorrido permite arribar directamente por vía marítima.

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La aparición de la playa en el listado internacional también la ubica junto a otros destinos latinoamericanos reconocidos en la misma selección. Cayo de Agua, en Venezuela, alcanzó el puesto 11, mientras que Baia do Sancho, en Brasil, quedó en la posición 33. Pontal do Atalaia, también en Brasil, completó la presencia de destinos latinoamericanos mencionados en esta clasificación, al ocupar el puesto 44. La inclusión de San Juan del Cabo le permite compartir espacio con playas de la región.

Los visitantes pueden llegar a San Juan del Cabo por el Parque Tayrona o en lancha desde Taganga - crédito Parques Nacionales y Naturales de Colombia
Los visitantes pueden llegar a San Juan del Cabo por el Parque Tayrona o en lancha desde Taganga - crédito Parques Nacionales y Naturales de Colombia

El reconocimiento llega en una temporada en la que el destino recibe ahora atención. La distinción pone el nombre de San Juan del Cabo junto al de playas latinoamericanas que lograron posiciones destacadas en la clasificación internacional de 2026. El lugar suma así un reconocimiento para Santa Marta y para Colombia. Su presencia entre las 50 mejores playas del mundo destaca las condiciones naturales de este sector del Tayrona y refuerza el interés por un destino que combina actividades al aire libre, espacios de descanso y acceso al mar.

Para los viajeros que llegan a la zona, la experiencia puede incluir desde una jornada de playa hasta recorridos por el entorno natural. El senderismo y el ecoturismo amplían las posibilidades para quienes buscan una visita activa, mientras que el camping frente al mar ofrece una alternativa para permanecer más tiempo en el lugar.

La combinación de vegetación, fauna, montañas y aguas cristalinas es parte de los elementos que distinguen a San Juan del Cabo. A esto se suma el mirador con forma de choza, uno de los puntos donde los visitantes suelen detenerse para observar el paisaje y conservar una fotografía del recorrido.

Parque Tayrona-Colombia
El mirador con diseño de choza es uno de los puntos más fotografiados de este destino del Caribe colombiano -crédito Parques Nacionales Naturales

El reconocimiento internacional convierte a esta playa del Parque Tayrona en una referencia para quienes buscan destinos del Caribe colombiano. Aunque la clasificación no cambia las características del lugar, sí añade una distinción internacional a un espacio natural ubicado cerca de Santa Marta.

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