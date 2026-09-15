Deportes

Atlético Nacional reveló lo ansioso que estaba James Rodríguez antes de ser presentado ante los hinchas en el estadio Atanasio Girardot

El pasado domingo 13 de septiembre, el ‘10′ de la selección Colombia pisó, por primera vez, el recinto deportivo donde el “Verdolaga” oficia como local

Las palabras de James Rodríguez previo a su presentación oficial en el Atanasio Girardot. “Ver a toda esta gente es algo que me da mucha felicidad” - crédito Atlético Nacional TV
Guardar

James Rodríguez confesó que sintió una ansiedad particular en la previa de su presentación, ante los hinchas de Atlético Nacional, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. El evento se llevó a cabo el domingo 13 de septiembre de 2026 en la previa del partido ante Águilas Doradas, que terminó ganando el equipo paisa 2-0, con anotaciones de Edwin Cardona e Ian Poveda.

“Feliz, un poquito de ansiedad, pero es algo lindo, que no sentía hace mucho tiempo. Ver a toda esta gente es algo que me da mucha felicidad, y esperemos que tengamos muchas alegrías juntos”, dijo Rodríguez, según reveló Atlético Nacional en su canal de YouTube, mediante un ejercicio en el que muestra y revela situaciones de los partidos que va disputando.

PUBLICIDAD

Ese mismo registro muestra al también capitán de la selección Colombia saludando a sus nuevos compañeros en el vestuario, e incluso consintiendo a su hijo, Samuel Rodríguez. Salomé, su hija, también estuvo presente y se le vio muy sonriente durante el acto de presentación en el club del que, según ha revelado el propio James, los dos menores son hinchas.

Atlético Nacional reveló que James Rodríguez declaró, antes de ser presentado ante los hinchas en el estadio Atanasio Girardot, que estaba nervioso como hace mucho no se sentía - crédito @nacionaloficial/Instagram
Atlético Nacional reveló que James Rodríguez declaró, antes de ser presentado ante los hinchas en el estadio Atanasio Girardot, que estaba ansioso como hace mucho no se sentía - crédito @nacionaloficial/Instagram

La opinión de los hinchas sobre la llegada de James Rodríguez a Atlético Nacional

El club “Verdolaga” también expuso lo que piensan sus hinchas sobre la llegada de James Rodríguez al equipo. Incluso, mostró la curiosa historia de la hinchada que le correspondió el asiento J23 del estadio Atanasio Girardot, que en el fútbol profesional sería la abreviación de James Rodríguez y su dorsal en el equipo, el número 23. De allí lo curioso.

PUBLICIDAD

Es una experiencia maravillosa, nunca me la imaginé. Justamente me tocó el asiento J23, tribuna occidental baja, me firmó la camiseta y es uno de los días más felicies de mi vida”, dijo la fanática del cual no reveló el nombre Nacional en su exposición.

Sin embargo, no todo fueron elogios y felicidad. Así como otro hincha aseguró que era el jugador más grande, y que llegaba al mejor equipo del fútbol profesional colombiano, otro fanático aseguró que: “Es una alegría que un jugador tan grande venga a la institución, pero esperemos que así como lo recibimos hoy, que es algo muy grande, nos dé muchas alegrías”. Es decir, de entrada le metió la presión a James Rodríguez de ganar títulos con el club.

Post de Salomé Rodríguez en el día de la presentación de James Rodríguez como nuevo jugador de Atlético Nacional - crédito Instagram
Post de Salomé Rodríguez en el día de la presentación de James Rodríguez como nuevo jugador de Atlético Nacional - crédito Instagram

Otra señora confesó que había cumplido la meta de su hijo, al ver a su jugador favorito en vivo y en directo: “Me siento feliz de poderle dar esta felicidad a mi hijo. Practica fútbol y vengo aquó por él, para que vea a James, entonces la meta se cumplió”, dijo la mamá, que portaba la camiseta del Real Madrid del 2014, año en el cual James Rodríguez fichó por ese club español, junto al menor que sí portaba la del Nacional.

Otro hincha también se refirió a que el apoyo de la hinchada a James Rodríguez el jugador lo debe corresponder con entrega total para el equipo dentro del terreno d e juego. “Ver a James en este equipo es un orgullo y espero que acá, venga a rompertla, esto es un equipo grande, al que hay que meterle garra. Esperemos lograr muchos títulos a su lado”, dijo el hincha.

Después de ese acto, James Rodríguez se dispuso a ver el partido entre Atlético Nacional y Águilas Doradas en uno de los palcos del estadio Atanasio Girardot. También estaban, además de sus hijos, su mamá, María del Pilar Rubio, e incluso sus tíos, que han acompañado su trayectoria como futbolista profesional. Además de David Ospina, el histórico arquero del club paisa y de la selección Colombia, que en ese mismo evento de presentación de James Rodríguez, él, Ospina, se despidió de los seguidores del equipo.

James Rodríguez fue presentado ante la hinchada como nuevo refuerzo de Atlético Nacional -crédito @nacionaloficial/X
James Rodríguez fue presentado ante la hinchada como nuevo refuerzo de Atlético Nacional -crédito @nacionaloficial/X

Temas Relacionados

Atlético NacionalJames RodríguezGolesHinchasColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

James Rodríguez debutará con Atlético Nacional en El Campín ante Inter de Bogotá: día y hora para ver su regreso al fútbol colombiano

El más reciente partido oficial que el volante jugó en el balompié nacional, antes de su etapa internacional, fue el 10 de noviembre de 2007

James Rodríguez debutará con Atlético Nacional en El Campín ante Inter de Bogotá: día y hora para ver su regreso al fútbol colombiano

Bayern Múnich respaldó el bajo nivel que ha tenido Luis Díaz, jugador de la selección Colombia, en los últimos dos partidos

En su primera temporada con el conjunto alemán, ‘el Guajiro’ registró 26 goles y 19 asistencias en 51 partidos jugados

Bayern Múnich respaldó el bajo nivel que ha tenido Luis Díaz, jugador de la selección Colombia, en los últimos dos partidos

Colombia alcanzó nueve oros en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: el patinaje le sigue dando alegrías al país

Esa disciplina en su modalidad de velocidad, levantamiento de pesas y clavados entregaron siete títulos nacionales durante la segunda jornada de la competición

Colombia alcanzó nueve oros en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: el patinaje le sigue dando alegrías al país

La selección Colombia jugará un partido amistoso en Cali, Valle del Cauca, ante Chile: día confirmado

El compromiso más reciente que jugó la Tricolor en la capital vallecaucana fue el 30 de abril del 2008 ante Nigeria, con resultado a favor de 1-0

La selección Colombia jugará un partido amistoso en Cali, Valle del Cauca, ante Chile: día confirmado

Programación de las semifinales de la Liga BetPlay 2026: día y hora confirmada para Atlético Nacional ante Cali y Santa Fe contra Millonarios

La Dimayor oficializó que los enfrentamientos serán en la semana del 14 al 20 de septiembre

Programación de las semifinales de la Liga BetPlay 2026: día y hora confirmada para Atlético Nacional ante Cali y Santa Fe contra Millonarios
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Cesar: Cuatro personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas tras un ataque armado en Simaña

Masacre en Cesar: Cuatro personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas tras un ataque armado en Simaña

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

ENTRETENIMIENTO

Laura Tobón le hizo ‘picante’ ofrecimiento a Yina Calderón tras confesar que su esposo era su “amor platónico”: “Se lo comparto”

Laura Tobón le hizo ‘picante’ ofrecimiento a Yina Calderón tras confesar que su esposo era su “amor platónico”: “Se lo comparto”

Famosos que pelearán en Stream Fighters 5 ganarán una millonada: se filtraron algunas cifras aunque Westcol prohibió revelar los datos oficiales

Shakira se llevó el Carnaval de Barranquilla a Madrid: más de 100 artistas viajaron a España para participar en los 12 conciertos que realizará la colombiana

Martha Isabel Bolaños regresa como ‘La Pupuchurra’ y le pone “candela” a la nueva temporada de ‘Betty la fea’

Los Amigos Invisibles se encargarán de cerrar el Festival Cordillera 2026: “Desde el principio empezamos a ver los festivales como un partido de fútbol”

Deportes

‘Cucho’ Hernández anotó su primer gol de la temporada con el Real Betis: Nelson Deossa ingresó desde el banco y humilló a un rival

‘Cucho’ Hernández anotó su primer gol de la temporada con el Real Betis: Nelson Deossa ingresó desde el banco y humilló a un rival

James Rodríguez debutará con Atlético Nacional en El Campín ante Inter de Bogotá: día y hora para ver su regreso al fútbol colombiano

Bayern Múnich respaldó el bajo nivel que ha tenido Luis Díaz, jugador de la selección Colombia, en los últimos dos partidos

Colombia alcanzó nueve oros en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: el patinaje le sigue dando alegrías al país

La selección Colombia jugará un partido amistoso en Cali, Valle del Cauca, ante Chile: día confirmado