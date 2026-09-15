Atlético Nacional reveló lo ansioso que estaba James Rodríguez antes de ser presentado ante los hinchas en el estadio Atanasio Girardot

Las palabras de James Rodríguez previo a su presentación oficial en el Atanasio Girardot. “Ver a toda esta gente es algo que me da mucha felicidad” - crédito Atlético Nacional TV

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James Rodríguez confesó que sintió una ansiedad particular en la previa de su presentación, ante los hinchas de Atlético Nacional, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. El evento se llevó a cabo el domingo 13 de septiembre de 2026 en la previa del partido ante Águilas Doradas, que terminó ganando el equipo paisa 2-0, con anotaciones de Edwin Cardona e Ian Poveda.

“Feliz, un poquito de ansiedad, pero es algo lindo, que no sentía hace mucho tiempo. Ver a toda esta gente es algo que me da mucha felicidad, y esperemos que tengamos muchas alegrías juntos”, dijo Rodríguez, según reveló Atlético Nacional en su canal de YouTube, mediante un ejercicio en el que muestra y revela situaciones de los partidos que va disputando.

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Ese mismo registro muestra al también capitán de la selección Colombia saludando a sus nuevos compañeros en el vestuario, e incluso consintiendo a su hijo, Samuel Rodríguez. Salomé, su hija, también estuvo presente y se le vio muy sonriente durante el acto de presentación en el club del que, según ha revelado el propio James, los dos menores son hinchas.

Atlético Nacional reveló que James Rodríguez declaró, antes de ser presentado ante los hinchas en el estadio Atanasio Girardot, que estaba ansioso como hace mucho no se sentía - crédito @nacionaloficial/Instagram

La opinión de los hinchas sobre la llegada de James Rodríguez a Atlético Nacional

El club “Verdolaga” también expuso lo que piensan sus hinchas sobre la llegada de James Rodríguez al equipo. Incluso, mostró la curiosa historia de la hinchada que le correspondió el asiento J23 del estadio Atanasio Girardot, que en el fútbol profesional sería la abreviación de James Rodríguez y su dorsal en el equipo, el número 23. De allí lo curioso.

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“Es una experiencia maravillosa, nunca me la imaginé. Justamente me tocó el asiento J23, tribuna occidental baja, me firmó la camiseta y es uno de los días más felicies de mi vida”, dijo la fanática del cual no reveló el nombre Nacional en su exposición.

Sin embargo, no todo fueron elogios y felicidad. Así como otro hincha aseguró que era el jugador más grande, y que llegaba al mejor equipo del fútbol profesional colombiano, otro fanático aseguró que: “Es una alegría que un jugador tan grande venga a la institución, pero esperemos que así como lo recibimos hoy, que es algo muy grande, nos dé muchas alegrías”. Es decir, de entrada le metió la presión a James Rodríguez de ganar títulos con el club.

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Post de Salomé Rodríguez en el día de la presentación de James Rodríguez como nuevo jugador de Atlético Nacional - crédito Instagram

Otra señora confesó que había cumplido la meta de su hijo, al ver a su jugador favorito en vivo y en directo: “Me siento feliz de poderle dar esta felicidad a mi hijo. Practica fútbol y vengo aquó por él, para que vea a James, entonces la meta se cumplió”, dijo la mamá, que portaba la camiseta del Real Madrid del 2014, año en el cual James Rodríguez fichó por ese club español, junto al menor que sí portaba la del Nacional.

Otro hincha también se refirió a que el apoyo de la hinchada a James Rodríguez el jugador lo debe corresponder con entrega total para el equipo dentro del terreno d e juego. “Ver a James en este equipo es un orgullo y espero que acá, venga a rompertla, esto es un equipo grande, al que hay que meterle garra. Esperemos lograr muchos títulos a su lado”, dijo el hincha.

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Después de ese acto, James Rodríguez se dispuso a ver el partido entre Atlético Nacional y Águilas Doradas en uno de los palcos del estadio Atanasio Girardot. También estaban, además de sus hijos, su mamá, María del Pilar Rubio, e incluso sus tíos, que han acompañado su trayectoria como futbolista profesional. Además de David Ospina, el histórico arquero del club paisa y de la selección Colombia, que en ese mismo evento de presentación de James Rodríguez, él, Ospina, se despidió de los seguidores del equipo.

James Rodríguez fue presentado ante la hinchada como nuevo refuerzo de Atlético Nacional -crédito @nacionaloficial/X