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Colombia alcanzó nueve oros en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: el patinaje le sigue dando alegrías al país

Esa disciplina en su modalidad de velocidad, levantamiento de pesas y clavados entregaron siete títulos nacionales durante la segunda jornada de la competición

Jhon Tascón le dio la medalla de oro a Colombia en patinaje, durante los Juegos Suramericanos 2026 - crédito COC
Jhon Tascón le dio la medalla de oro a Colombia en patinaje, durante los Juegos Suramericanos 2026 - crédito COC
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Colombia completó nueve medallas de oro en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 después de una jornada del lunes 14 de septiembre de 2026 que tuvo siete títulos nacionales en patinaje de velocidad, levantamiento de pesas y clavados. Las competencias se desarrollan en escenarios de Rosario, Rafaela y Santa Fe, en Argentina, hasta el 26 de septiembre.

La delegación colombiana había iniciado su participación el domingo 13 de septiembre con dos victorias. Daniela Zapata se impuso en el trampolín femenino de un metro, con 253,00 puntos, y Thomas Mejía obtuvo el primer puesto en el concurso completo individual de gimnasia artística masculina, tras sumar 78.750 unidades en los seis aparatos.

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A esas dos conquistas se agregaron siete títulos en la segunda fecha de actividad, con el patinaje como la disciplina que más oros aportó. Colombia también obtuvo medallas de plata y bronce que reforzaron su presencia en las primeras jornadas del certamen surcontinental.

Kollin Castro y Jhon Tascón encabezaron la cosecha en el patinaje

Kollin Castro abrió el día con la victoria en los 200 metros meta contra meta femeninos. La colombiana registró 19.234 segundos, por delante de la ecuatoriana que marcó 19.644 y de Sara Muñoz, quien obtuvo el bronce con 19.764.

Castro volvió a subir al primer escalón del podio en los 1.000 metros sprint. Allí detuvo el cronómetro en 1:32.648, con ventaja sobre la chilena, segunda con 1:32.869, y la argentina, tercera con 1:33.504. Sus dos oros posicionaron a la patinadora entre las figuras de la delegación durante el inicio de las pruebas de velocidad.

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La prueba masculina de 200 metros meta contra meta terminó con un 1-2 colombiano. Santiago Vásquez ganó el oro con 18.285 segundos y Jhon Edwar Tascón se quedó con la plata, luego de cruzar la meta en 18.356. El ecuatoriano que completó el podio registró 18.391.

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