Deportes

La selección Colombia jugará un partido amistoso en Cali, Valle del Cauca, ante Chile: día confirmado

El compromiso más reciente que jugó la Tricolor en la capital vallecaucana fue el 30 de abril del 2008 ante Nigeria, con resultado a favor de 1-0

Once jugadores de fútbol de la selección de Colombia posan en un estadio. Diez visten uniforme amarillo y uno viste uniforme verde. Un jugador sostiene un banderín
La selección Colombia jugará ante Chile, el próximo viernes 13 de noviembre de 2026 en la ciudad de Cali - crédito Ulises Ruiz
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La selección Colombia jugará un partido amistoso ante Chile el viernes 13 de noviembre del 2026, con hora por confirmar, en Cali, Valle del Cauca. El juego será benéfico para recaudar donaciones destinadas a las víctimas del terremoto que padeció el país el pasado 10 de agosto, con epicentro en San José de Palmar y de magnitud 7,4.

Ese partido pertenece a la fecha FIFA internacional, pactada para comenza el 9 de noviembre y culminar el 17 del mismo mes. De acuerdo con el anuncio del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurúm, la Tricolor jugará un segundo juego en esa jornada internacional y también será ante Chile, pero en territorio austral. Será el próximo martes 17 de noviembre y su hora también está por confirmar.

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La hora está por confirmar, pero seguramente será a primeras horas de la noche, o en horas de la tarde. Hemos, junto al Comité Ejecutivo de la Federación, entregárselo a los damnificados del terremoto que tuvimos hace un poquito, y que afectó muchísimo a la ciudad de Cali”, dijo Jesurum en la rueda de prensa realizada en la sede administrativa de la FCF en la tarde de este 14 de septiembre.

Colombia está celebrando 216 años de independencia - crédito Conmebol
Radamel Falcao García le dio la victoria a la selección Colombia en su partido más reciente disputado en Cali, ante Nigeria, y que tuvo como resultado 1-0 - crédito Conmebol

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, agradeció a la FCF por el partido amistoso de la selección Colombia

Alejandro Eder, alcalde Mayor de la ciudad de Cali, también estuvo presente en la rueda de prensa del anuncio de los partidos amistosos de la selección Colombia durante la fecha FIFA del mes de noviembre del 2026. Eder agradeció el gesto de la FCF de asignar un juego benéfico de la selección Colombia de mayores en la capital del Vallde del Cauca.

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Muchas gracias a todos, en nombre de Cali y de todos los caleños, muchas gracias a la FCF. Sobre todo en este momento, que es cuando Cali más ha necesitado de los colombianos y la Federación ha estado ahí, presente. Este partido es una gran noticia. Si no me equivoco, la última vez que la selección jugó en el Pascual fue en 1994, ante Parma y yo estaba ahí presente”, dijo Eder.

Y es que Cali fue una de las ciudades más afectadas por el terremoto en Colombia de ese 10 de agosto. A corte del 7 de septiembre, la Secretaría de Gobierno reportó, a través de su sitio web, 154 personas fallecidas, 14 reportes de desaparecidos, 1.657 lesionados y 24 edificaciones de colapso total.

Es por eso que la FCF decidió realizar este compromiso en Cali para recaudar donaciones destinadas a las víctimas de ese terremoto en Colombia. Cabe recordar que la Tricolor suele oficiar como local en el estadio Metropolitano de Barranquilla, ocasionalmente, sobre todo para despedidas a los Mundiales de fútbol, realiza partidos en Bogotá. Pero en Cali no suele ocurrir.

La confirmación oficial de los próximos juegos de la selección Colombia ante Chile en el mes de noviembre de 2026 - crédito FCF
La confirmación oficial de los próximos juegos de la selección Colombia ante Chile en el mes de noviembre de 2026 - crédito FCF

¿Cuándo fue el último partido de la selección Colombia en Cali?

El último encuentro de la selección Colombia masculina de mayores en el entorno de Cali se disputó el 19 de noviembre de 2008. Colombia venció 1-0 a Nigeria en un amistoso que tuvo como sede el estadio Deportivo Cali, ubicado en Palmira y no en el municipio de Cali.

El único gol llegó a los 82 minutos. Radamel Falcao García definió una asistencia de Sergio Herrera y selló un triunfo ajustado ante un rival que contó con figuras como Nwankwo Kanu y Yakubu Aiyegbeni. Eduardo Lara dirigía al combinado colombiano, que utilizó el encuentro para cerrar 2008 tras una campaña irregular en las eliminatorias al Mundial de Sudáfrica 2010.

El partido también quedó asociado al estreno de Falcao como goleador de Colombia en ese estadio, entonces de reciente inauguración. Desde aquella noche no hubo otro compromiso de la selección absoluta masculina en esa zona del Valle del Cauca.

Los próximos partidos de la selección Colombia

Antes de esa doble fecha ante Chile, el 13 y 17 de noviembre de 2026, la selección Colombia disputará tres partidos entre el mes de septiembre y octubre. Sobre la convocatoria para esos juegos, también se refirió el presidente Jesurúm: “Se dará a conocer el próximo jueves 17 de septiembre, en una rueda de prensa que tiene horario por confirmar, pero seguramente será en la tarde”. Esos juegos son:

Colombia vs. México

  • Fecha: Sábado 26 de septiembre de 2026
  • Hora: 8:00 p.m. (Hora de Colombia)
  • Sede: Baltimore, Estados Unidos

Colombia vs. Paraguay

  • Fecha: Viernes 2 de octubre de 2026
  • Hora: 7:00 p.m. (Hora de Colombia)
  • Sede: Nueva Jersey, Estados Unidos

Colombia vs. Perú

  • Fecha: Martes 6 de octubre de 2026
  • Hora: 6:45 p.m. (Hora de Colombia)
  • Sede: Miami, Estados Unidoslklk

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