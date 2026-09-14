Colombia

Masacre en Cesar: Cuatro personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas tras un ataque armado en Simaña

Varios hombres llegaron al establecimiento Cabeza de Hacha, en zona rural de La Gloria, y dispararon contra quienes departían allí; los lesionados fueron auxiliados por vecinos y trasladados a centros asistenciales cercanos

La administración departamental reportó que el hecho ocurrió el domingo 13 de septiembre en el corregimiento de Simaña y dijo que mantiene un Puesto de Mando Unificado permanente bajo liderazgo de Elvia Milena Sanjuán - crédito X

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Cuatro personas fueron asesinadas y al menos tres resultaron heridas durante un ataque armado contra un establecimiento público del corregimiento de Simaña, en zona rural de La Gloria, al sur de Cesar. Las autoridades analizan una posible disputa por el control territorial entre estructuras ilegales que tienen presencia en esa región.

Hombres armados llegaron al estadero Cabeza de Hacha, donde varias personas departían, y abrieron fuego contra quienes se encontraban en el lugar. Habitantes del sector auxiliaron a los lesionados tras la balacera y alertaron a las autoridades. Luego, la Fuerza Pública acordonó la zona para facilitar las inspecciones judiciales y la recolección de pruebas que permitan establecer cómo se produjo el ataque y quiénes participaron.

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El hecho ocurrió el domingo 13 de septiembre y provocó el despliegue de unidades de la Policía Nacional, el Ejército Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

La Gobernación del Cesar confirmó la muerte de cuatro personas, aunque las identidades de las víctimas no han sido divulgadas. Los heridos fueron trasladados a centros asistenciales de municipios cercanos, según la información preliminar entregada por las autoridades.

La Gobernación del Cesar confirmó la muerte de cuatro personas y mantiene la información bajo revisión en un Puesto de Mando Unificado liderado por Elvia Milena Sanjuán - crédito @GobdelCesar / X
La Gobernación del Cesar confirmó la muerte de cuatro personas y mantiene la información bajo revisión en un Puesto de Mando Unificado liderado por Elvia Milena Sanjuán - crédito @GobdelCesar / X

La administración departamental rechazó el crimen mediante un mensaje publicado en la red social X. “El Gobierno del Cesar rechaza el ataque armado registrado en Simaña, zona rural de La Gloria, y que altera el orden público, nuevamente, en el sur del departamento”, señaló.

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La Gobernación añadió que el atentado dejó cuatro personas asesinadas. A su vez, indicó que la información está bajo revisión en un Puesto de Mando Unificado permanente, liderado por la gobernadora Elvia Milena Sanjuán.

Las autoridades analizan una disputa entre grupos ilegales

La principal línea de investigación apunta a una confrontación por el dominio de corredores y economías ilegales en el sur del departamento. La Gobernación del Cesar informó que, dentro del Puesto de Mando Unificado, “se evalúan hipótesis del caso, que apuntan a la lucha territorial entre grupos al margen de la ley”.

Por el momento, no se ha informado sobre capturas ni sobre la identificación de los autores materiales o intelectuales. Tampoco se conocen públicamente los nombres de las cuatro personas asesinadas ni el estado de salud de los heridos.

Un ataque armado en Simaña, zona rural de La Gloria, dejó cuatro personas asesinadas y al menos tres heridas en el sur de Cesar - crédito X
Un ataque armado en Simaña, zona rural de La Gloria, dejó cuatro personas asesinadas y al menos tres heridas en el sur de Cesar - crédito X

La Defensoría del Pueblo había advertido sobre los riesgos de seguridad en La Gloria a través de la Alerta Temprana 035 de 2023 y su informe de seguimiento de 2025. Según esos documentos, el municipio tiene una posición estratégica como corredor de movilidad entre el Catatumbo y el sur de Bolívar, una condición que ha facilitado la incursión de distintos grupos armados.

En esa zona, la entidad alertó sobre la presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), también conocido como Clan del Golfo, facciones del Estado Mayor de Bloques y Frentes (Embf), el Frente 33 y el tránsito del Frente 37, además de bandas locales.

La Defensoría había señalado que esas dinámicas afectan a la población civil y se reflejan en homicidios, amenazas y otros hechos que comprometen los derechos humanos de las comunidades.

Es la masacre N. 91 durante 2026

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reportó el ataque como la masacre número 91 registrada en Colombia durante 2026. En su publicación, la organización reconfirmó que hombres armados dispararon contra un grupo de personas en Simaña y dejó al menos cuatro muertos y tres heridos.

Indepaz reportó el caso como la masacre número 91 de 2026 en Colombia y lo vinculó con las disputas territoriales en Simaña, Cesar - crédito @Indepaz / X
Indepaz reportó el caso como la masacre número 91 de 2026 en Colombia y lo vinculó con las disputas territoriales en Simaña, Cesar - crédito @Indepaz / X

El reporte de Indepaz también relacionó el hecho con las disputas territoriales entre las estructuras que operan en el área. La entidad precisó que La Gloria está bajo jurisdicción de la Primera División del Ejército Nacional.

El ataque se produjo en medio de una serie de hechos violentos que han golpeado al sur del Cesar durante las últimas semanas. Las autoridades regionales reclaman un refuerzo de las capacidades de inteligencia y de la presencia de la Fuerza Pública tanto en áreas urbanas como rurales.

Mientras continúan las investigaciones, las autoridades mantienen operativos en el corregimiento y en otros puntos del municipio para ubicar a los responsables. La Gobernación del Cesar señaló que el Puesto de Mando Unificado seguirá activo para evaluar la evolución de la situación de seguridad y coordinar las acciones institucionales en La Gloria.

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