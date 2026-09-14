Shakira se llevó el Carnaval de Barranquilla a Madrid: más de 100 artistas viajaron a España para participar en los 12 conciertos que realizará la colombiana

La delegación del Carnaval de Barranquilla llevará músicos, danzantes y directores de grupos folclóricos a la residencia “Es Latina” de Shakira en Madrid.

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La ruta directa Barranquilla-Madrid comenzará a operar en diciembre de 2026 con tres frecuencias semanales de Air Europa. El anuncio coincide con el viaje de una delegación del Carnaval de Barranquilla a la capital española, donde participará en los 12 conciertos de la residencia Es Latina de Shakira.

Más de 100 músicos, danzantes y directores de agrupaciones folclóricas viajarán con apoyo de la Alcaldía Distrital. La comitiva llevará expresiones tradicionales del Carnaval a los espectáculos de la artista barranquillera en Madrid.

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La iniciativa reúne dos proyecciones internacionales de Barranquilla: la presencia de sus hacedores culturales en los conciertos de Shakira y la futura conexión aérea regular con España. La ruta de Air Europa permitirá volar sin escalas entre ambas ciudades y, desde Madrid, acceder a más de 30 destinos europeos.

El alcalde Alejandro Char sostuvo que la ciudad tendrá por primera vez una conexión directa de ida y regreso con Europa. “Nunca Barranquilla había tenido un vuelo directo en su historia a Europa de ida y de vuelta”, afirmó.

La propuesta cultural de ES LATINA sumará a Amaia, Nathy Peluso, Guitarricadelafuente, Gale y otros nombres de España y América Latina - crédito Alcaldía Barranquilla

El mandatario señaló que Madrid será una plataforma para presentar al público europeo las manifestaciones culturales de la ciudad. También destacó el papel de Shakira al incluir a los artistas del Carnaval en su residencia.

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El Carnaval de Barranquilla llegará a los conciertos de Shakira

La delegación estará integrada por representantes de grupos folclóricos, músicos y bailarines. Su participación busca llevar al escenario elementos de una celebración reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Los artistas acompañarán a Shakira durante la serie de presentaciones programadas en Madrid. La presencia de la comitiva permitirá mostrar ante el público europeo danzas, ritmos y puestas en escena asociadas al Carnaval.

Para Germán Álvarez, director de la cumbiamba La Gigantona, la convocatoria representa un reconocimiento al trabajo de quienes mantienen vivas las tradiciones de la fiesta. “Este es un sueño que ni siquiera se nos había pasado por la mente”, expresó Álvarez. El director atribuyó la posibilidad del viaje al respaldo de la Alcaldía Distrital.

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ES LATINA acompañará los conciertos de Shakira en Madrid con una plataforma cultural activa durante un mes - crédito Alcaldía Barranquilla

El integrante de la delegación sostuvo que los hacedores culturales trabajan para presentar el Carnaval dentro y fuera de Barranquilla. Sobre la participación junto a la cantante, afirmó que acompañarán a “nuestra más grande figura artística”.

La programación en España funcionará como una muestra de las expresiones culturales barranquilleras ante espectadores de otros países. La ciudad busca que esa exposición fortalezca el interés por sus manifestaciones artísticas y por su oferta turística.

El Carnaval reúne las raíces indígenas, africanas y europeas de Barranquilla

El Carnaval de Barranquilla preserva la memoria del Caribe colombiano a través de una fiesta que reúne danzas, músicas, personajes y saberes transmitidos entre generaciones.

La celebración transforma cada año a la ciudad en un punto de encuentro para millones de personas. La cumbia, el Congo, el Garabato, el Mapalé, el Son de Negro, las Farotas, los Coyongos, los Diablos Arlequines, las Marimondas, los Monocucos y los Toritos forman parte de ese repertorio cultural.

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Barranquilla promoverá en Madrid su oferta turística anual con el Gran Malecón, la Ciénaga de Mallorquín, Puerto Mocho, la gastronomía y el Carnaval - crédito Alcaldía Barranquilla

El origen del Carnaval está ligado al encuentro de tradiciones indígenas, africanas y europeas. La condición portuaria de Barranquilla, conectada por el río Magdalena y el mar Caribe, favoreció además la llegada de comunidades que enriquecieron sus expresiones populares.

El resultado es una celebración multicultural y mestiza, en la que cada danza, máscara, tambor y vestuario conserva relatos sobre la vida y la identidad de la región.

El Carnaval de Barranquilla es una fiesta popular que convierte la diversidad cultural del Caribe colombiano en música, baile y representación colectiva. Sus comparsas y personajes preservan memorias de distintas comunidades, mientras permiten que las nuevas generaciones participen de tradiciones que siguen activas en la ciudad.

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