Colombia

Martha Isabel Bolaños regresa como ‘La Pupuchurra’ y le pone “candela” a la nueva temporada de ‘Betty la fea’

La actriz volvió a Ecomoda después de 26 años con una versión renovada de ‘Jenny García’, una figura clave que reaparece en Amazon Prime Video para agitar otra vez los enredos de la historia

Martha Isabel Bolaños desató rumores alrededor de un posible retorno al elenco de 'Betty la fea' - crédito @marthaisabelii/Instagram y Prime Video
Martha Isabel Bolaños volvió a interpretar a Jenny García, La Pupuchurra, en la tercera temporada de Betty la fea: La historia continúa en Amazon Prime Video - crédito @marthaisabelii/Instagram y Prime Video
Guardar

Después de 26 años, Martha Isabel Bolaños volvió a interpretar a Jenny García, apodada La Pupuchurra, en la tercera temporada de Betty la fea: La historia continúa, disponible en Amazon Prime Video. La actriz, que vive en Cali desde la pandemia, afirmó que la invitación para regresar al universo de Ecomoda fue inesperada y que aceptó sin dudarlo.

“Estoy agradecida con La Pupuchurra, me salvó la vida”, dijo Bolaños en diálogo con El País. La intérprete explicó que el personaje llegó cuando atravesaba un período económico y personal complejo, luego del incendio de su apartamento y mientras buscaba consolidarse en la televisión colombiana.

PUBLICIDAD

La nueva temporada retoma la historia de Beatriz Pinzón y Armando Mendoza, personajes encarnados por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello. A la continuidad de la pareja central se sumaron figuras que marcaron la telenovela original, entre ellas Sofía López y Jenny García, cuyo regreso aporta una nueva línea de tensión a la trama empresarial y personal de Ecomoda.

La llamada que llevó a Martha Isabel Bolaños de regreso a Ecomoda

Bolaños relató que se encontraba en Cali, junto a su madre, cuando recibió el llamado de la producción. Había vivido durante tres años en México, pero volvió a Colombia al comienzo de la pandemia y decidió establecerse en su ciudad natal.

PUBLICIDAD

Martha Isabel Bolaños compartió mala experiencia que vivió por cuenta de un policía que la sometió a varios procedimientos de requisa
La actriz dijo que la invitación para regresar a Ecomoda fue inesperada y que aceptó de inmediato volver al universo de Betty la fea - crédito @marthaisabelii/Instagram

La propuesta consistía en participar de la tercera temporada de la serie que extendió la historia creada por Fernando Gaitán en 1999. La respuesta de la actriz fue inmediata. “Pero por supuesto”, recordó sobre la conversación con el medio citado.

Según explicó, no esperaba que el personaje fuera incorporado en este punto de la historia. Aunque sabía que varios integrantes del elenco original no habían aparecido en las primeras entregas, no interpretó esa ausencia como un conflicto con la producción. Ana María Orozco le había transmitido que había muchos actores en una situación similar.

Para Bolaños, la reaparición de Jenny García responde a una necesidad del relato. “La Pupuchurra es candela”, afirmó. Consideró que el personaje podía ingresar después de las dos primeras temporadas porque ofrecía nuevas posibilidades dentro de una trama que necesitaba recuperar figuras conocidas por el público.

La actriz también recordó una frase de Fernando Gaitán, fallecido en 2019. El creador de Yo soy Betty, la fea le había dicho que siempre estaría en sus proyectos. “Quizá Ferchito haya movido sus fichas”, señaló al referirse a esa promesa.

En su reciente publicación, Martha Isabel Bolaños recibió muchos mensajes de cariño por parte de sus seguidores - crédito @marthaisabelii/Instagram
Martha Isabel Bolaños afirmó que La Pupuchurra le salvó la vida en una etapa marcada por problemas económicos y por el incendio de su apartamento - crédito @marthaisabelii/Instagram

‘Jenny García’ vuelve desde Dubái con una historia de caída y ascenso

El regreso de La Pupuchurra no replica de forma exacta a la mujer que entró a Ecomoda en la producción original. Bolaños sostuvo que debía conservar los rasgos esenciales del personaje, aunque con una transformación acorde con el tiempo transcurrido y con las experiencias que atravesó.

En la nueva temporada, Jenny García llega desde Dubái como representante de un jeque que busca ayudar a la empresa. Para sostener esa versión, la actriz construyó un pasado para el personaje fuera de cámara: imaginó que salió humillada de Ecomoda, vivió una etapa de crisis, se separó de Efraín y comenzó a reconstruir su vida desde empleos como recepcionista y secretaria.

La intérprete señaló que ese recorrido le permitió pensar en una mujer que encontró vínculos con personas influyentes y logró ascender. “Sabía que tenía que ser ella en esencia, pero no podía llegar otra vez igual”, explicó.

Bolaños vinculó ese proceso con sus propios cambios durante las últimas dos décadas. “Era una mujer que había pasado por muchas etapas de dolor y superación, como yo misma en estos 26 años”, sostuvo. La actriz, que también se desempeña como DJ de salsa, dijo que apeló a sus conocimientos sobre espiritualidad para imaginar el derrumbe y la recuperación del personaje.

Martha Isabel Bolaños contó la historia de su romance de 20 días en Indonesia - crédito @marthaisabelii/ Instagram
La tercera temporada retoma la historia de Beatriz Pinzón y Armando Mendoza y suma el regreso de personajes como Sofía López y Jenny García - crédito @marthaisabelii/ Instagram

De la polémica por ser amante al reconocimiento de un personaje popular

En la versión original de Yo soy Betty, la fea, La Pupuchurra generó rechazo por su vínculo con Efraín, esposo de Sofía López. La actriz reconoció que los triángulos amorosos conservan una carga polémica y que Jenny era cuestionada por ocupar el lugar de amante.

Aun así, consideró que el personaje logró establecer una relación distinta con el público. A su juicio, su conducta podía resultar inescrupulosa, pero su humor, su forma de hablar y su actitud consentida hicieron que muchos espectadores la incorporaran como una figura de entretenimiento.

“La gente no sabía si odiarla o amarla”, afirmó. Para Bolaños, el señalamiento quedó relegado por el interés que generaba su presencia en pantalla.

Consultada sobre si la representación del personaje podía considerarse sexista, señaló que no juzga a las figuras que interpreta y que prefiere mirarlas como personas con contradicciones, sombras y fortalezas. También ubicó la telenovela original dentro de la época en la que fue emitida.

La actriz indicó que algunas escenas de la producción de 1999 podrían recibir cuestionamientos en la actualidad, como los gritos de Armando o las peleas físicas entre personajes. Sin embargo, defendió la lectura histórica de la obra y recordó que se trata de la telenovela colombiana con mayor proyección internacional.

El ‘casting’ que cambió su carrera después de un incendio

Martha Isabel Bolaños bromeó con su nueva decepción amorosa, afirmando que se considera de buenas en lo profesional, pero de malas en lo sentimental
Jenny García regresa a Ecomoda desde Dubái como representante de un jeque que busca ayudar a la empresa en la nueva temporada - crédito @marthaisabelii/Instagram

El mayor agradecimiento de Bolaños hacia La Pupuchurra está ligado al origen del personaje. La actriz contó que recibió la convocatoria para el casting luego de que se incendiara su apartamento. Aunque ya había participado en dos telenovelas, entre ellas Tiempos difíciles, todavía no lograba estabilidad profesional.

La prueba consistía en representar a una impulsadora de galletas que hablaba a cámara para pedir empleo. Bolaños aseguró que no tuvo que recurrir a un gran esfuerzo de composición porque la situación se conectaba con su momento personal.

“Yo me senté y hablé, salió de una vez la voz consentida y con los pucheros, y ahí todo cambió”, recordó. A partir de ese papel llegó la popularidad que aún la vincula con Jenny García.

En la tercera temporada, La Pupuchurra volverá a intervenir en los conflictos de Ecomoda. Bolaños evitó anticipar si el personaje buscará una reivindicación, aunque adelantó que “va a hacer y deshacer” y que conservará la impronta que la convirtió en una de las figuras recordadas de la historia.

Temas Relacionados

Martha Isabel BolañosLa PupuchurraBetty la fea: La historia continúaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Incautaron más de 19.000 pares de calzado en Valle del Cauca: La mercancía supera los $6.200 millones

El diligencia fue realizada por la División de Control Operativo Cali. El material estaba en contenedor que aparentaba tener artículos de oficina

Incautaron más de 19.000 pares de calzado en Valle del Cauca: La mercancía supera los $6.200 millones

Alerta por avistamiento de un hipopótamo en zona urbana de Barrancabermeja: piden al Gobierno retirarlos por riesgo para la comunidad

Un video registrado por cámaras de seguridad mostró a un ejemplar cerca de viviendas del barrio El Limonar. Las autoridades locales buscan establecer la ubicación y las rutas de desplazamiento de los animales

Alerta por avistamiento de un hipopótamo en zona urbana de Barrancabermeja: piden al Gobierno retirarlos por riesgo para la comunidad

Estas son las 10 frases más contundentes de la alocución de De la Espriella, en la que se refirió a la crisis fiscal: “Al borde del precipicio”

El presidente advirtió sobre un estado “lamentable” de las finanzas del país y dio a conocer el monto del presupuesto para 2027, incluyendo rubros que el gobierno Petro habría dejado por fuera

Estas son las 10 frases más contundentes de la alocución de De la Espriella, en la que se refirió a la crisis fiscal: “Al borde del precipicio”

Masacre en Cesar: Cuatro personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas tras un ataque armado en Simaña

Varios hombres llegaron al establecimiento Cabeza de Hacha, en zona rural de La Gloria, y dispararon contra quienes departían allí; los lesionados fueron auxiliados por vecinos y trasladados a centros asistenciales cercanos

Masacre en Cesar: Cuatro personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas tras un ataque armado en Simaña

La prensa italiana criticó el partido de Jhon Lucumí, central de la selección Colombia, con su equipo Juventus ante Sassuolo

Lucumí fue titular con la “Vechia Signora” en este compromiso válido por la fecha cuatro de la Serie A, sin embargo fue sustituido al minuto 45 por recibir tarjeta amarilla

La prensa italiana criticó el partido de Jhon Lucumí, central de la selección Colombia, con su equipo Juventus ante Sassuolo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Cesar: Cuatro personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas tras un ataque armado en Simaña

Masacre en Cesar: Cuatro personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas tras un ataque armado en Simaña

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

ENTRETENIMIENTO

Los Amigos Invisibles se encargarán de cerrar el Festival Cordillera 2026: “Desde el principio empezamos a ver los festivales como un partido de fútbol”

Los Amigos Invisibles se encargarán de cerrar el Festival Cordillera 2026: “Desde el principio empezamos a ver los festivales como un partido de fútbol”

Doctor Krápula se prepara para iniciar una nueva era en el Festival Cordillera: “Hay medio país que no está de acuerdo con esa figura”

El bus de Martín Elías Jr. se vio involucrado en un choque en Barbosa que dejó dos muertos

Emmanuel Restrepo respondió a los mitos de ‘MasterChef Celebrity’: “Llorón, eso soy, no es que me estén editando”

René Higuita le dio la bienvenida a James Rodríguez en Atlético Nacional: “Te amamos, bienvenido al verde”

Deportes

La prensa italiana criticó el partido de Jhon Lucumí, central de la selección Colombia, con su equipo Juventus ante Sassuolo

La prensa italiana criticó el partido de Jhon Lucumí, central de la selección Colombia, con su equipo Juventus ante Sassuolo

Filtración de supuesto salario de James Rodríguez en Atlético Nacional genera críticas: Carlos Antonio Vélez lo desmintió

Luis Fernando Suárez, entrenador con pasado en selecciones nacionales, aseguró que Colombia no necesita un brusco recambio generacional

Atlético Nacional venció 2-0 a Águilas Doradas en la décima fecha del fútbol colombiano: así fue el estreno con el gol para Ian Poveda

Primeras medallas de oro para Colombia en los Juegos Suramericanos 2026: gimnasia y clavados dieron las preseas