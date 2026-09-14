Martha Isabel Bolaños regresa como ‘La Pupuchurra’ y le pone “candela” a la nueva temporada de ‘Betty la fea’

Martha Isabel Bolaños volvió a interpretar a Jenny García, La Pupuchurra, en la tercera temporada de Betty la fea: La historia continúa en Amazon Prime Video - crédito @marthaisabelii/Instagram y Prime Video

Guardar

Después de 26 años, Martha Isabel Bolaños volvió a interpretar a Jenny García, apodada La Pupuchurra, en la tercera temporada de Betty la fea: La historia continúa, disponible en Amazon Prime Video. La actriz, que vive en Cali desde la pandemia, afirmó que la invitación para regresar al universo de Ecomoda fue inesperada y que aceptó sin dudarlo.

“Estoy agradecida con La Pupuchurra, me salvó la vida”, dijo Bolaños en diálogo con El País. La intérprete explicó que el personaje llegó cuando atravesaba un período económico y personal complejo, luego del incendio de su apartamento y mientras buscaba consolidarse en la televisión colombiana.

PUBLICIDAD

La nueva temporada retoma la historia de Beatriz Pinzón y Armando Mendoza, personajes encarnados por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello. A la continuidad de la pareja central se sumaron figuras que marcaron la telenovela original, entre ellas Sofía López y Jenny García, cuyo regreso aporta una nueva línea de tensión a la trama empresarial y personal de Ecomoda.

La llamada que llevó a Martha Isabel Bolaños de regreso a Ecomoda

Bolaños relató que se encontraba en Cali, junto a su madre, cuando recibió el llamado de la producción. Había vivido durante tres años en México, pero volvió a Colombia al comienzo de la pandemia y decidió establecerse en su ciudad natal.

PUBLICIDAD

La actriz dijo que la invitación para regresar a Ecomoda fue inesperada y que aceptó de inmediato volver al universo de Betty la fea - crédito @marthaisabelii/Instagram

La propuesta consistía en participar de la tercera temporada de la serie que extendió la historia creada por Fernando Gaitán en 1999. La respuesta de la actriz fue inmediata. “Pero por supuesto”, recordó sobre la conversación con el medio citado.

Según explicó, no esperaba que el personaje fuera incorporado en este punto de la historia. Aunque sabía que varios integrantes del elenco original no habían aparecido en las primeras entregas, no interpretó esa ausencia como un conflicto con la producción. Ana María Orozco le había transmitido que había muchos actores en una situación similar.

Para Bolaños, la reaparición de Jenny García responde a una necesidad del relato. “La Pupuchurra es candela”, afirmó. Consideró que el personaje podía ingresar después de las dos primeras temporadas porque ofrecía nuevas posibilidades dentro de una trama que necesitaba recuperar figuras conocidas por el público.

PUBLICIDAD

La actriz también recordó una frase de Fernando Gaitán, fallecido en 2019. El creador de Yo soy Betty, la fea le había dicho que siempre estaría en sus proyectos. “Quizá Ferchito haya movido sus fichas”, señaló al referirse a esa promesa.

Martha Isabel Bolaños afirmó que La Pupuchurra le salvó la vida en una etapa marcada por problemas económicos y por el incendio de su apartamento - crédito @marthaisabelii/Instagram

‘Jenny García’ vuelve desde Dubái con una historia de caída y ascenso

El regreso de La Pupuchurra no replica de forma exacta a la mujer que entró a Ecomoda en la producción original. Bolaños sostuvo que debía conservar los rasgos esenciales del personaje, aunque con una transformación acorde con el tiempo transcurrido y con las experiencias que atravesó.

En la nueva temporada, Jenny García llega desde Dubái como representante de un jeque que busca ayudar a la empresa. Para sostener esa versión, la actriz construyó un pasado para el personaje fuera de cámara: imaginó que salió humillada de Ecomoda, vivió una etapa de crisis, se separó de Efraín y comenzó a reconstruir su vida desde empleos como recepcionista y secretaria.

PUBLICIDAD

La intérprete señaló que ese recorrido le permitió pensar en una mujer que encontró vínculos con personas influyentes y logró ascender. “Sabía que tenía que ser ella en esencia, pero no podía llegar otra vez igual”, explicó.

Bolaños vinculó ese proceso con sus propios cambios durante las últimas dos décadas. “Era una mujer que había pasado por muchas etapas de dolor y superación, como yo misma en estos 26 años”, sostuvo. La actriz, que también se desempeña como DJ de salsa, dijo que apeló a sus conocimientos sobre espiritualidad para imaginar el derrumbe y la recuperación del personaje.

La tercera temporada retoma la historia de Beatriz Pinzón y Armando Mendoza y suma el regreso de personajes como Sofía López y Jenny García - crédito @marthaisabelii/ Instagram

De la polémica por ser amante al reconocimiento de un personaje popular

En la versión original de Yo soy Betty, la fea, La Pupuchurra generó rechazo por su vínculo con Efraín, esposo de Sofía López. La actriz reconoció que los triángulos amorosos conservan una carga polémica y que Jenny era cuestionada por ocupar el lugar de amante.

PUBLICIDAD

Aun así, consideró que el personaje logró establecer una relación distinta con el público. A su juicio, su conducta podía resultar inescrupulosa, pero su humor, su forma de hablar y su actitud consentida hicieron que muchos espectadores la incorporaran como una figura de entretenimiento.

“La gente no sabía si odiarla o amarla”, afirmó. Para Bolaños, el señalamiento quedó relegado por el interés que generaba su presencia en pantalla.

Consultada sobre si la representación del personaje podía considerarse sexista, señaló que no juzga a las figuras que interpreta y que prefiere mirarlas como personas con contradicciones, sombras y fortalezas. También ubicó la telenovela original dentro de la época en la que fue emitida.

PUBLICIDAD

La actriz indicó que algunas escenas de la producción de 1999 podrían recibir cuestionamientos en la actualidad, como los gritos de Armando o las peleas físicas entre personajes. Sin embargo, defendió la lectura histórica de la obra y recordó que se trata de la telenovela colombiana con mayor proyección internacional.

El ‘casting’ que cambió su carrera después de un incendio

Jenny García regresa a Ecomoda desde Dubái como representante de un jeque que busca ayudar a la empresa en la nueva temporada - crédito @marthaisabelii/Instagram

El mayor agradecimiento de Bolaños hacia La Pupuchurra está ligado al origen del personaje. La actriz contó que recibió la convocatoria para el casting luego de que se incendiara su apartamento. Aunque ya había participado en dos telenovelas, entre ellas Tiempos difíciles, todavía no lograba estabilidad profesional.

La prueba consistía en representar a una impulsadora de galletas que hablaba a cámara para pedir empleo. Bolaños aseguró que no tuvo que recurrir a un gran esfuerzo de composición porque la situación se conectaba con su momento personal.

PUBLICIDAD

“Yo me senté y hablé, salió de una vez la voz consentida y con los pucheros, y ahí todo cambió”, recordó. A partir de ese papel llegó la popularidad que aún la vincula con Jenny García.

En la tercera temporada, La Pupuchurra volverá a intervenir en los conflictos de Ecomoda. Bolaños evitó anticipar si el personaje buscará una reivindicación, aunque adelantó que “va a hacer y deshacer” y que conservará la impronta que la convirtió en una de las figuras recordadas de la historia.