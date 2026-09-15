Bayern Múnich respaldó el bajo nivel que ha tenido Luis Díaz, jugador de la selección Colombia, en los últimos dos partidos

Luis Díaz y uno de sus fallos de gol en el partido ante Glimt, por la primera fecha de la fase liga en la Uefa Champions Leauge - crédito Angelika Warmuth/Reuters

Guardar

El inicio de Luis Díaz en la temporada 2026/27 con el Bayern Múnich quedó bajo examen por su baja eficacia ante el arco, pero el club alemán expuso públicamente su respaldo al extremo de la selección Colombia.

El colombiano suma dos goles y ninguna asistencia en sus primeros siete partidos oficiales, una producción que contrasta con su peso ofensivo durante la campaña anterior, en la que acumuló 26 goles y 19 asistencias en 51 partidos jugados, y que abrió un debate en Alemania luego de varias oportunidades desperdiciadas.

PUBLICIDAD

La situación tuvo un nuevo episodio el domingo 13 de septiembre, en la victoria 2-1 como visitante frente al SV Elversberg, por la tercera fecha de la Bundesliga. Díaz comenzó en el banco de suplentes e ingresó a los 65 minutos, en una serie de cambios que también incluyó a Joshua Kimmich, Jamal Musiala y Alphonso Davies.

El atacante recibió una asistencia de Michael Olise dentro del área y quedó frente al arquero Nicolas Kristof. Intentó definir de taco, pero no logró rematar con precisión.

Luis Díaz ya se coronó campeón esta temporada con el Bayern Múnich, fue de la Supercopa DFL ante Borussia Dormundt - crédito Teresa Kroeger/Reuters

Cinco ocasiones claras desperdiciadas y un xG de 2,49

Los números explican la preocupación. En sus dos primeras apariciones por Bundesliga, Díaz desperdició cinco ocasiones claras de gol y anotó una vez, pese a un registro de 2,49 goles esperados, una métrica que calcula la probabilidad de que una oportunidad termine en gol según variables como la zona de remate, el perfil del futbolista y la posición de los defensores.

PUBLICIDAD

El índice señala que el colombiano dispuso de opciones para convertir cerca de dos goles y medio, pero solo celebró uno. A esa secuencia se sumaron oportunidades falladas en los encuentros ante Schalke y Bodø/Glimt, de acuerdo con la prensa especializada alemana.

El diagnóstico dentro del Bayern apunta más a un problema de confianza y toma de decisiones que a una merma en su participación. Díaz mantiene sus desmarques, llega a posiciones de remate y conserva incidencia en el último tercio del campo, aunque la definición no acompañó ese volumen de acciones ofensivas.

Max Eberl, director deportivo del Bayern, defendió al futbolista tras el triunfo ante Elversberg. “A Lucho le falta en este momento el impulso necesario. Probablemente piensa si debe rematar de inmediato o controlar otra vez, y para entonces el balón ya se fue”, afirmó para los canales oficiales del Bayern Múnich.

PUBLICIDAD

Eberl también relativizó la responsabilidad individual del colombiano en el partido y sostuvo que el equipo desperdició varias chances. “En algún momento, esta sequía de goles también terminará”, agregó el dirigente.

Luis Díaz hablando con su entrenador, Vicent Kompany, quien lo ha apoyado públicamente - crédito Tyrone Siu/Reuters

Kompany prioriza que Díaz siga llegando a posiciones de gol

El entrenador Vincent Kompany ya había abordado el tema antes del compromiso contra Elversberg. En la rueda de prensa después del partido ante Bodo Glimt, el técnico belga destacó que Díaz continúa como una amenaza para los rivales por su energía, sus recorridos profundos y su capacidad para encontrar espacios.

“Solo falta el remate final”, planteó Kompany. El entrenador consideró que el principal indicador para evaluar al colombiano es que logra ubicarse de manera repetida en situaciones de peligro. Su mensaje fue que debe sostener la calma para recuperar eficacia ante el arco.

PUBLICIDAD

El respaldo también llegó desde el plantel. De acuerdo con el medio alemán Sport1, el arquero Jonas Urbig, de 23 años, destacó la disposición de Díaz para corregir aspectos de su juego y afirmó que su recuperación goleadora será cuestión de tiempo. “Siempre trabaja y busca mejorar y marcar goles. Para mí, volverá a hacer los goles de la temporada pasada”, señaló, también, en las plataformas digitales del Bayern Múnich.

El guardameta añadió que el extremo colombiano “siempre es peligroso” y remarcó que el equipo está conforme con contar con él. La postura de Eberl, Urbig y Kompany coincide en un punto: el Bayern no cuestiona la capacidad del jugador, aunque reconoce que atraviesa un tramo de baja efectividad.

PUBLICIDAD

Esto es lo que indica Sport1, dijo Urbig sobre el colombiano Luis Díaz - crédito Sport1

¿Cuándo es el próximo partido de Luis Díaz con el Bayern Múnich?

La decisión de dejarlo como suplente contra Elversberg mostró, de todos modos, que Kompany puede administrar sus minutos. El Bayern rotó siete posiciones respecto del partido anterior y recurrió a Díaz en el segundo tiempo, cuando buscaba recuperar profundidad en ataque tras el empate parcial del conjunto local.

El próximo desafío será el viernes 18 de septiembre, cuando el Bayern reciba al Union Berlin en el Allianz Arena por la Bundesliga. El partido comenzará a las 20:30 de Alemania, 13:30 de Colombia. Díaz tendrá otra oportunidad para transformar el respaldo interno en goles y cerrar una racha que, por ahora, no alteró la confianza que el club mantiene en él.

PUBLICIDAD