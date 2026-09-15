Salida del director del Dane por parte del Gobierno provocó un torbellino de reacciones: “¿Van a manipular las cifras?”

El relevo de Ricardo Valencia, quien permaneció apenas tres semanas al frente del Dane, generó cuestionamientos sobre la independencia técnica de la entidad- crédito Cristian Bayona/Colprensa

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El gobierno de Abelardo de la Espriella declaró insubsistente al director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), Ricardo Valencia, tras cumplir apenas tres semanas en el cargo.

En su reemplazo, la Casa de Nariño designó al economista Juan Manuel Alvarado Nivia, que asumirá la jefatura de la entidad con la instrucción oficial de realizar una revisión integral de la información estadística previa y avanzar en la modernización de los sistemas de datos del Estado.

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La salida de Valencia se produjo luego de que afirmara en rueda de prensa que no había detectado anomalías ni manipulación en los indicadores económicos de julio.

En el comunicado, la Presidencia de la República cuestionó la difusión de dicho balance sin la ejecución previa de auditorías profundas, señalando además el incumplimiento de la Directiva Presidencial 001 sobre el protocolo unificado de comunicaciones gubernamentales.

El gobierno anunció la llegada de Juan Manuel Alvarado Nivia a la dirección del Dane - crédtio Presidencia

La decisión gubernamental generó reacciones divididas entre distintos sectores de la opinión pública y la política nacional.

Polémica por salida de Ricardo Valencia del Dane: qué dijeron los políticos

El exministro de Educación y exministro de Salud Alejandro Gaviria cuestionó públicamente la decisión a través de su cuenta en la red social X. Sus críticas estuvieron centradas en la posible afectación de la independencia técnica del Dane.

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Gaviria puso en duda que dicha independencia pueda mantenerse si los directores de la entidad enfrentan consecuencias por divulgar análisis internos: “¿De qué manera es compatible el respeto a la independencia técnica del DANE con la decisión de despedir a su director por hacer público un análisis interno? (sic)”.

En ese sentido, el exministro también preguntó si, bajo este tipo de medidas, los funcionarios tendrían que solicitar autorización antes de divulgar sus hallazgos: “¿Tendrán los directores que consultar cada hallazgo o reporte? ¿Es la intimidación compatible con la independencia?”.

El exministro Alejandro Gaviria puso en duda que la independencia técnica del Dane pueda garantizarse si sus directores enfrentan consecuencias por divulgar análisis internos - crédito @agaviriau/X

La senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, comparó esta situación con las críticas que, según afirmó, recibió el gobierno de Gustavo Petro por los frecuentes cambios en su equipo.

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“Cuando Gustavo Petro cambiaba a sus funcionarios cada 6 meses, lo acusaban de improvisación y desorden institucional”, señaló Hernández, al cuestionar lo que considera una situación similar dentro de la actual administración.

La senadora también lanzó una fuerte crítica sobre la estabilidad institucional y la forma en que se estarían tomando algunas decisiones desde la Casa de Nariño: “¿Cómo van a llamar ahora a Abelardo, cuyo director del DANE duró apenas 3 semanas?”.

La senadora Esmeralda Hernández comparó la salida del director del Dane con las críticas que recibió el gobierno de Gustavo Petro por los cambios frecuentes - crédito @EsmeHernandezSi/X

Y agregó, en tono crítico: “Esto ya parece el monólogo de la Casa de Nariño: el que no aplauda al emperador, es eliminado”.

Por su parte, la congresista Cathy Juvinao centró su crítica en la independencia institucional del Dane y en las disposiciones establecidas por la legislación colombiana.

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La legisladora calificó el acto como “muy delicado” y recordó que existe un marco legal que establece la autonomía del organismo encargado de producir las estadísticas oficiales del país.

“Esto es muy delicado. La Ley 2335 de 2023 dice explícitamente que el DANE es una entidad INDEPENDIENTE. El gobierno de De la Espriella no puede decidir cómo, cuándo ni bajo qué filtros el DANE entrega su información (sic)”, publicó la congresista.

Cathy Juvinao recordó que la Ley 2335 de 2023 establece la independencia del Dane - crédito @CathyJuvinao/X

“La ciencia de datos en una sociedad no debe cruzarse con los intereses de la política. Cuidar la independencia del DANE es cuidar la verdad (sic)”, agregó en su post Juvinao.

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Por su parte, la exsenadora María José Pizarro cuestionó el manejo de la información económica tras la salida del director del Dane, Ricardo Valencia. La congresista recordó que el funcionario aseguró no haber encontrado anomalías ni manipulación en los indicadores.

“¿Van a manipular las cifras?”, preguntó Pizarro, al advertir sobre la importancia de que las estadísticas oficiales se elaboren y divulguen bajo criterios objetivos y sin injerencia política.

La exsenadora María José Pizarro cuestionó el manejo de la información económica tras la salida de Ricardo Valencia - crédito @PizarroMariaJo/X

La representante Mafe Carrascal cuestionó la decisión al considerar que podría afectar la autonomía técnica del Dane y, con ello, la calidad del debate público en el país. La congresista lanzó duras críticas contra sectores de la derecha y advirtió sobre una posible pérdida de independencia en la entidad.

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“La ultraderecha no viene solo por nuestros derechos, sino por la posibilidad misma de un debate público informado”, afirmó Carrascal. Además, sostuvo que el Dane podría quedar en manos de un funcionario político o de un técnico que no tenga la autonomía suficiente para defender la institución.

Carrascal señaló en su post: “Los sectores populares, las ciudadanías libres, los profesionales interesados, los empresarios, y todos los sectores interesados en el debate razonado a partir de de un piso mínimo común de hechos debemos protestar enérgicamente y estar alertas para enfrentar lo que se viene”.

La representante Mafe Carrascal sostuvo que la decisión podría afectar la autonomía técnica del Dane - crédito @MafeCarrascal/X

De igual manera, el exdirector del Departamento de Prosperidad Social y exsenador Gustavo Bolívar defendió el manejo de las cifras durante la administración anterior y aseguró que nunca hubo presiones para modificar los resultados del Dane.

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Como ejemplo, recordó el crecimiento económico de 2024: “Lo esperábamos por encima del 2.5 y el DANE dijo que era 1,7 % y nunca un reproche de Gustavo Petro, nunca un intento por falsear una cifra (sic)”.

Bolívar también cuestionó lo que podría ocurrir tras la salida del director de la entidad y advirtió: “¿Qué se supone que viene en adelante? Cifras infladas para maquillar el desastre”.

Gustavo Bolívar aseguró que durante el gobierno anterior las cifras del Dane fueron respetadas incluso cuando no coincidían con las expectativas oficiales - crédito @GustavoBolivar/X