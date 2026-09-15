Esmeraldas colombianas ganan terreno en el exterior: exportaciones suben 14% y superan los US$85 millones hasta julio

Colombia es el único lugar del mundo donde se encuentran las esmeraldas de tono azulado - crédito CEET

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El mercado internacional de las esmeraldas colombianas atraviesa un 2026 con señales de recuperación, aunque los resultados todavía dependen en buena medida de meses puntuales. Entre enero y julio, las ventas externas de estas piedras preciosas sumaron US$85,6 millones, frente a los US$75,1 millones del mismo periodo de 2025.

El aumento equivale a un crecimiento interanual del 14%, según el consolidado de la Federación Nacional de Esmeraldas de Colombia (Fedesmeraldas). Sin embargo, el comportamiento no es uniforme y las cifras muestran una fuerte concentración del valor exportado en un solo mes.

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Febrero fue el mes de mayor movimiento para el sector, con exportaciones por US$34 millones y un crecimiento de 84,4% frente a 2025- crédito Fedesmeraldas

Febrero explica buena parte del resultado acumulado. Durante ese mes, Colombia exportó US$34 millones en esmeraldas, una cifra que superó en 84,4% los US$18,4 millones registrados en febrero de 2025. Ese valor representó el 39,7% de todas las exportaciones realizadas entre enero y julio de 2026.

El contraste es importante para entender el balance del sector. Enero, marzo, mayo y julio cerraron con caídas frente a los mismos meses del año anterior, mientras abril y junio lograron avances de 35,3% y 27,9%, respectivamente. Fedesmeraldas advierte que, sin el resultado excepcional de febrero, el acumulado de los primeros siete meses habría quedado por debajo del registrado en 2025.

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Otro elemento que sobresale en las cifras es el peso de las piedras que llegan al mercado internacional después de procesos de transformación. De los US$85,6 millones exportados hasta julio, US$80,3 millones correspondieron a esmeraldas talladas y US$5,3 millones a piedras en bruto.

Las esmeraldas talladas representaron el 93,8% del valor total exportado por Colombia durante los primeros siete meses del año - crédito Prensa Fedesmeraldas

Las talladas concentraron así el 93,8% del valor total exportado, pese a representar apenas el 17,8% de los quilates registrados durante el periodo. El dato muestra la diferencia que existe entre el volumen físico de las piedras comercializadas y el valor que alcanzan aquellas que pasan por procesos de talla.

La composición de las exportaciones también permite observar dónde se concentra actualmente el valor del negocio. Aunque las piedras en bruto mantienen una participación dentro de los envíos, las esmeraldas talladas aportan la mayor parte de los ingresos obtenidos por el sector en los mercados externos. Esta diferencia adquiere relevancia para una industria que busca fortalecer su presencia internacional y responder a las condiciones de un segmento sensible a los cambios económicos y geopolíticos del mercado.

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Para Óscar Baquero, presidente de Fedesmeraldas, el escenario internacional continúa siendo complejo para los productos considerados de lujo. “Cuando hay guerras o tensiones internacionales, lo primero que se recorta son las inversiones en bienes de lujo, y las esmeraldas no son la excepción (...) a pesar de las circunstancias, la esmeralda nacional mantiene un mejor valor de quilates respecto a sus competidores, lo que nos permite mantenernos vigentes en el mercado internacional, como un producto de lujo apetecido”, explicó Baquero.

El sector esmeraldero espera mejores condiciones arancelarias, mayor producción y avances en logística para consolidar la recuperación -crédito Colprensa

El gremio espera que varios factores ayuden a sostener la recuperación durante 2026. Entre ellos están unas mejores condiciones arancelarias, avances en la producción y una evolución favorable de la situación de orden público. Guillermo Galvis, presidente de Acodes, Asociación de Exportadores de Esmeraldas, también señaló las expectativas que tiene el sector para los próximos meses. “En el 2026 esperamos mejoras en temas arancelarios, mejorando el acceso en desarrollo logístico. Creemos que con una buena producción tendremos buenos resultados. El mundo está en recuperación”, manifestó.

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Pese al crecimiento registrado hasta julio, la industria todavía enfrenta dificultades que pueden condicionar su desempeño. El acceso a financiación continúa entre los asuntos pendientes, al igual que la necesidad de explorar nuevas betas y atraer inversionistas.

La evolución de las exportaciones, por tanto, combina una cifra acumulada positiva con una trayectoria mensual irregular. El incremento frente a 2025 ofrece una señal favorable, pero la concentración de los resultados evidencia que la recuperación aún no es completamente estable. El desempeño de febrero fue determinante para que el balance anual hasta julio mostrara números positivos. Mientras ese mes aportó casi cuatro de cada diez dólares exportados en el periodo, otros cuatro meses registraron retrocesos.

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