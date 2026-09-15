James Rodríguez debutará con Atlético Nacional en El Campín ante Inter de Bogotá: día y hora para ver su regreso al fútbol colombiano

James Rodríguez entrenó por primera vez con Atlético Nacional el pasado viernes 11 de septiembre y después de dos entrenos con el equipo ya recibiría su primera convocatoria oficial - crédito @nacionaloficial/Instagram

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James Rodríguez recibirá su primera convocatoria oficial con Atlético Nacional más pronto de lo que algunas personas esperaban. El volante colombiano, refuerzo del club antioqueño, integrará el grupo de convocados por el cuerpo técnico encabezado por Lucas González para enfrentar a Internacional de Bogotá este martes 15 de septiembre de 2026, desde las 8:30 p. m.

Infobae Colombia confirmó la información con uno de los integrantes del equipo de comunicaciones del club, que recibe el listado un día antes del anuncio oficial para elaborar las piezas que luego se difunden en las redes sociales de Atlético Nacional.

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La convocatoria de James Rodríguez para ese compromiso ha generado gran expectativa entre los hinchas de Atlético Nacional. Es por eso que distintos medios de comunicación y periodistas que cubren el club también han confirmado esta información.

La información de Felipe Sierra sobre el arribo de James Rodríguez a la ciudad de Bogotá con Atlético Nacional - crédito @PSierraR/X

Por ejemplo, Felipe Sierra, periodista colombiano especializado en mercado de pases, expuso a través de su cuenta de X: “Se ha solicitado logística especial para la llegada de James Rodríguez mañana en el Aeropuerto El Dorado. El colombiano está en la lista de viajeros de Atlético Nacional para el partido del miércoles ante Inter de Bogotá en El Campín”, escribió.

Otra de las periodistas que confirmó el arribo de James Rodríguez con Atlético Nacional para el enfrentamiento ante Internacional de Bogotá fue Pilar Velásquez, de Win Sports, y quien públicamente ha reconocido que es hinhca del club: “Si mis fuentes fallan, sin problema lo reconoceré: hasta esta hora 7’15 pm, James viene a Bogotá”, escribió en la noche de este 14 de septiembre.

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La confirmación de Pilar Velásquez sobre el arribo de James Rodríguez a Bogotá para jugar ante Inter - crédito @pilarvelasquezv/X

James Rodríguez no debutaría como titular con Atlético Nacional

Sin embargo, el debut de James Rodríguez con Atlético Nacional no sería como titular. La razón es que apenas lleva dos entrenamientos con el resto de sus compañeros: el primero fue el viernes 11 de septiembre, un día después de que fue anunciado como fichaje del club, y el segundo en la mañana de este lunes 14 del mismo mes. La concentración para ese partido comenzaría el próximo martes 15 de septiembre cuando los dirigidos por Lucas González lleguen a la capital de la República.

Por ese tiempo de adaptación, necesario en todos los jugadores, James Rodríguez no debutaría como titular, sino ingresando desde el banco de suplentes, en el partido ante Internacional de Bogotá.

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En forma tal que Atlético Nacional formaría con Franco Armaní en el arco; Andrés Felipe Román, William Tesillo Neider Parra y Milton Casco; Juan Manuel Zapata, Juan Manuel Rengifo, Andrés Sarmiento, Edwin Cardona, Marlos Moreno y Alfredo Morelos, que es la nómina tipo que ha implementado Lucas González tras su arribo al equipo verde en julio de 2026.

Atlético Nacional reveló que James Rodríguez declaró, antes de ser presentado ante los hinchas en el estadio Atanasio Girardot, que estaba nervioso como hace mucho no se sentía - crédito @nacionaloficial/Instagram

La primera ‘pincelada’ de James Rodríguez con Atlético Nacional

James Rodríguez empezó a dejar señales de su calidad en los entrenamientos de Atlético Nacional, aunque todavía no tiene confirmada la fecha para su debut oficial. El volante colombiano continúa con una puesta a punto física y el cuerpo técnico evalúa cuándo estará en condiciones de competir.

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Después del triunfo 2-0 de Nacional ante Águilas Doradas, el plantel realizó una práctica de fútbol con los jugadores que no sumaron minutos y aquellos que tuvieron poca participación en el partido. Allí, James protagonizó una jugada que rápidamente circuló en redes sociales.

Durante uno de los ejercicios, el mediocampista ejecutó un tiro libre desde una posición favorable. Con su pierna izquierda, elevó la pelota hacia el área y encontró con precisión a Cristian “Chicho” Arango. El delantero recibió el envío de frente al arco y solo necesitó conectar el balón para convertir.

La acción destacó por la exactitud del pase y por la lectura de James en una pelota detenida, una de las facetas que ha distinguido su carrera. El video alimentó la expectativa de los hinchas, que aguardan su estreno y esperan verlo trasladar esa calidad a los compromisos oficiales del conjunto de Medellín. Por ahora, su evolución define los tiempos.

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