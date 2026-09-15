Laura Tobón le hizo ‘picante’ ofrecimiento a Yina Calderón tras confesar que su esposo era su “amor platónico”: “Se lo comparto”

En una divertida entrevista con Eva Rey, Laura Tobón reaccionó al famoso video viral donde Yina Calderón confiesa su admiración por su esposo - crédito @mevale.eva/Instagram

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La modelo y presentadora Laura Tobón reaccionó en forma relajada a las declaraciones de la empresaria de fajas y creadora de contenido Yina Calderón, que confesó que el esposo de la conductora de televisión, el empresario Álvaro Rodríguez, es su amor platónico.

Durante una entrevista concedida a la periodista española Eva Rey en el formato digital Me Vale, la presentadora abordó el comentario con risas, tomó con humor el coqueteo mediático y elogió la autenticidad de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

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El momento se dio cuando Eva Rey le recordó a Laura Tobón las afirmaciones hechas por Calderón en un episodio anterior del programa, donde la influenciadora huilense expresó abiertamente su admiración profesional y su atracción hacia el inversionista colombiano, destacando las cualidades que observa en el empresario.

La presentadora se tomó con humor las declaraciones de la empresaria, quien había confesado públicamente que Álvaro Rodríguez es su “amor platónico” - crédito @mevale.eva/Instagram

“Tengo un amor platónico, con el respeto de Laura Tobón. Me encanta ese esposo de Laura Tobón. Donde Laura Tobón lo deje, papi, yo lo recibo. Me parece culto, me parece decente, me parece un hombre inteligente. Me parece que es un hombre con el que uno se sienta a hablar y puede tener una conversación, me parece un tipo de negocios, me parece el partidazo”, dijo Yina Calderón en el pasado, también en una entrevista con Eva Rey.

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La periodista española compartió con Laura Tobón este fragmento de la entrevista. Lejos de incomodarse o mostrar algún tipo de celos por las declaraciones de la empresaria, la presentadora resaltó la autenticidad con la que Yina Calderón expresa sus opiniones en redes sociales, sin temor a las críticas ni a las reacciones que puedan generar sus palabras entre los usuarios de internet.

“Primero que todo, Yina Calderón me parece un personajazo. Me encanta porque ella va diciendo lo que opina y eso me parece lo máximo también, porque muchas veces uno se cohíbe y no dice la mitad de las cosas por pensar que lo van a funar”, dijo Tobón.

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Lejos de mostrarse molesta, Laura Tobón destacó la personalidad de Yina Calderón y hasta aseguró que la invitará a su pódcast - crédito @alvarorodriguezf - @yinacalderonoficial/Instagram

“Yina a mí me encanta que va diciendo todo lo que piensa. Y el día que lo deje, se lo comparto, claro que sí”, afirmó Laura Tobón entre risas durante la emisión del programa.

En el desarrollo de la conversación, la periodista Eva Rey indagó sobre la posibilidad de que el esposo de la modelo pudiera entablar un acercamiento o una charla fluida con la creadora de contenido en un escenario cotidiano.

La invitación de Laura Tobón a Yina Calderón

“Pues ojitos no sé, pero seguramente tendrían una conversación bastante divertida. Lo que dice Yina: Álvaro es un hombre con el que uno puede sentarse a hablar por horas”, respondió la conductora de televisión.

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Durante la entrevista, Laura Tobón reveló que junto a su esposo lidera un proyecto de formato pódcast, al referirse La Tobón Show. Ante la coincidencia de temas, la modelo extendió una invitación formal para que la influenciadora participe como invitada especial en uno de los episodios de su producción digital.

La confesión de Yina Calderón generó una particular reacción de Laura Tobón, que respondió entre risas durante una entrevista con Eva Rey - crédito @yinacalderontv / Instagram

“Voy a invitar a Yina. Nosotros hacemos con Álvaro un pódcast donde hablamos de todo: de pareja, de la maternidad, de ser papás. Voy a invitarla a ver de qué nos habla. Yina, estás invitada a hablar conmigo y mi esposo y vamos a ver qué puede pasar”, agregó la modelo.

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¿Quién es Álvaro Rodríguez? El hombre a quien Yina Calderón llama su “amor platónico”

Álvaro Rodríguez es un economista y empresario colombiano nacido en Bogotá en 1984. Es hijo del reconocido empresario Álvaro Rodríguez Acosta, fundador y presidente de la junta directiva de Ventura Group, uno de los principales conglomerados del país en los sectores de infraestructura portuaria, transporte de carga y logística marítima.

Es economista de la Universidad de los Andes y cuenta con estudios de posgrado en Finanzas y una maestría en Administración de Empresas (MBA). Como inversionista ángel, participa en diferentes proyectos y startups tecnológicas en Latinoamérica.

También incursionó en los medios con el pódcast Boss Tank, tras el éxito de su participación en Shark Tank Colombia, en el que conversa con empresarios, fundadores de compañías y líderes de opinión sobre negocios, estrategia y finanzas personales.

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Álvaro Rodríguez, el esposo de Laura Tobón también se mueve en el mundo de los negocios y los pódcast - crédito @laura_tobon/Instagram

Y por supuesto, Álvaro Rodríguez es esposo de la presentadora y modelo Laura Tobón, con la que mantiene una relación desde 2014. La pareja se comprometió en 2016 y contrajo matrimonio en 2017; juntos tienen un hijo, Lucca, nacido en diciembre de 2021, y esperan a su segundo bebé, Mattia.