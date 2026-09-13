Los Amigos Invisibles se encargarán de cerrar el Festival Cordillera 2026: “Desde el principio empezamos a ver los festivales como un partido de fútbol”

Los Amigos Invisibles serán los encargados de dar una de las últimas presentaciones del Festival Cordillera 2026, interpretando sus éxitos y nuevos temas - crédito @vivelatino/Instagram

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En los años 90, toda América Latina se quiso subir al bus del “alterlatino” y la fusión de rock con ritmos regionales. Hacía falta que alguien diera una interpretación diferente a esa lógica, y la respuesta la encontró un día de 1995 David Byrne, de casualidad, mientras se encontraba en una tienda de discos en Nueva York.

El exlíder de los Talking Heads ese día se topó en las vitrinas con A Typical and Autoctonal Venezuelan Dance Band, el debut de Los Amigos Invisibles, una banda de Venezuela formada cuatro años antes que forjó en los bares de su Caracas natal un sonido donde el funk, el jazz y la dosis adecuada de latinidad y experimentación tenían su lugar, siempre transmitiendo elegancia y ganas de bailar.

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Byrne los fichó para su sello Luaka Bop, lo que marcó el salto de la banda a los circuitos internacionales con sus discos The New Sound of the Venezuelan Gozadera (1998), Arepa 3000: A Venezuelan Journey Into Space (2000) —que les dio su primera nominación al Latin Grammy— y The Venezuelan Zinga Son, Vol.1 (2004).

A lo largo de más de tres décadas, la banda ha publicado 13 discos, ha sido nominada en múltiples ocasiones al Grammy y ha ganado dos Grammy Latino, con títulos como Repeat After Me (2013) y El Paradise (2017). Desde 2014, el cantante Julio Briceño y el bajista José Rafael “Catire” Torres se mantienen como los únicos miembros que perduran de la formación original.

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En 2026, la banda llega a Colombia como parte de su gira Me Espera Tour, con nueva música que incluye los sencillos Wiki Wiki, Sugga Daddy y Me Espera, versión del clásico italiano de Nicola Di Bari. Se presenta a las 11:45 p. m. de este domingo 13 de septiembre en el Festival Cordillera, en el escenario Cocuy.

En diálogo con Infobae Colombia, el vocalista Julio Briceño habló sobre la preparación para el Cordillera, las diferencias entre un show de festival y uno propio, el origen de Me Espera y su giro hacia el a gogó de los 60, el proceso creativo de la banda en la actualidad, las donaciones de la banda a Venezuela y Colombia tras los recientes terremotos en ambos países, la manera en que han sostenido su carrera pese a los cambios de formación, y el impacto de David Byrne en su historia.

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Los Amigos Invisibles se presentarán a partir de las 11:45 p. m. en el escenario Cocuy - crédito @cordillerafestival/Instagram

Infobae Colombia: ¿Cómo se están preparando para el Cordillera? ¿Qué esperan del público?

Julio Briceño: Una de las cosas más chéveres de tocar en festivales es que la gente está como esperando que le des buen show. Y nosotros desde el principio empezamos a ver los festivales como un partido de fútbol. Hay que salir a volar con un gran show, con canciones que conecten con la gente, felices de poder estar ahí.

Es chévere que nos tomen en cuenta después de tantos años de carrera también. Así que le vamos a llevar un buen show, buena onda, que necesitamos como países hermanos y vecinos, sobre todo en estos momentos.

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¿Cómo cambia un show en un festival, sobre todo uno del calibre de Cordillera, comparado con un show solos como el que dieron el año pasado en Lourdes Music Hall? ¿Qué diferencia hay, si es que la hay?

Bueno, primero es más corto, menos tiempo, porque es festival. Entonces siempre vas a tener menos tiempo. Y después hacemos como un 80/20 o 70/30 de éxitos y lo que tú quieres tocar. Somos público de ir a festivales y vemos que las bandas se mueven muy así, ¿no? Y el público quiere escuchar los hits. Por más de que hayan venido a lo mejor en el carro escuchándonos.

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Hace poco retuiteé en X, utilicé dos verbos [risas], a alguien explicando que “queremos ir a los shows a escuchar las canciones que, coño, crecimos escuchando”, que hicieron grande a la banda o medianamente grande. Entonces, eso lo tenemos muy claro y están sonando superbién, porque este va a ser el show como número creo que 30 o 31 de la banda en el año. Está sonando superbién, nos encanta y nos enorgullece. Y más allá de crear una polémica, es una banda completamente en vivo, cero pistas. Y eso creo que la gente también lo siente y es parte de lo que son los Amigos.

Vienen lanzando sencillos últimamente. El año pasado lanzaron Wiki Wiki y Sugga Daddy. Este año salió Me Espera, una versión que quizás sorprende porque es muy diferente a lo que quizás uno tiene en el imaginario de Los Amigos Invisibles. ¿Cómo surge la idea de hacer esta versión?

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Surgió en el cumpleaños de mi suegro, que es italiano. Yo no conocía la canción, sino que salió ahí como una versión de música de ambiente. Y dije: “Guau, ¿qué canción es esta? ¿Quién es este? Ah, Nicola Di Bari". Él fue muy grande en Venezuela.

No iba a ser single, iba a ser como parte del álbum que no ha salido y que no sabemos si va a salir, porque nos hemos sentido como que muy cómodos con la onda de sacar sencillo y al final termina siendo un poco más beneficioso, sobre todo a nivel mediático, eso de no gastar seis canciones. Pero bueno, eso ya es otro tema. Nos hemos sentido bien sacando los sencillos y dijimos: “Vamos a hacer Me Espera”.

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Les recomiendo que vean el video, porque el Catire desde hace tiempo quería hacer un video sin que fuese video. “Ya, vamos a hacer un video, pero que no estemos haciendo un video”. Entonces, mira, nos fuimos con nuestras esposas a Italia a rendirle tributo a la canción de Nicola Di Bari.

Y es un a gogó de los 60 que mucha gente me ha dicho lo mismo que tú: “Oye, no parecen los Amigos”. Y es como, bueno, sí, en nuestro primer disco del año 95, hay un a gogó que a la gente le encantaba, que se llama Pelusa. Siempre fuimos como amantes del a gogó, de esa música de los 60. Después, a principios de los 2000, viene una onda japonesa con bandas como Pizzicato Five y Fantastic Plastic Machine, que hacían mucho eso y a nosotros nos encantaba. Lo que pasa es que ellos hacían también house y eso, entonces la canción de Nicola Di Bari fue como inspirada en la producción de esos sonidos japoneses, sobre todo de principios de los 2000. Te recomiendo Pizzicato Five. De ahí fue.

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Al sentir al público cuando te dice:“Oye, qué distinto”, pues qué chévere que podemos tener todas esas facetas y ustedes también pueden sorprenderse con lo que estamos haciendo. Es parte de ser músico, ¿no? Y artista, para hacer las mejores canciones posibles.

La banda venezolana presentó su versión de un clásico italiano, dos veces ganador del Festival de San Remo - crédito Los Amigos Invisibles/YouTube

Hablando de ese álbum en proceso, ¿Cómo es para Los Amigos Invisibles estar en el estudio y sobre todo ese momento de decidir cuándo entrar y cuándo salir? ¿Cómo deciden si canción ya está y no volverse loco con los arreglos?

No nos volvemos locos con los arreglos, pero sí hay como un proceso de maduración, y de arreglos, y de sonoridad de la canción, que bueno, hoy en día pues se hace mandando files (archivos) cada uno en su casa, lo cual lo encuentro muy productivo, porque nadie tiene la presión encima de “si esta frase es mejor que esta, pero dale, porque ya es la hora de pasar al próximo instrumento, que estamos pagando horas de estudio”. Hemos estado en esas dos.

Entonces, sí nos metemos a un estudio a tocar, pero a grabar bases, sobre todo batería, bajo y percusión, que quede. Y ya guitarra, teclados y voces, trabaja cada uno en su casa. Y ahí creo que sube mucho la producción hasta el momento que uno dice: “Oye, sí, me gusta, buenísimo, está chévere”. Decidimos como entre tres, con el mánager también y ahí mandamos a masterizar, mezclar. Ya después, bueno, cruzas los dedos y dices: “Ojalá a la gente le guste”.

Lo que sí, que estamos sacando o siempre sacamos música que nos gusta mucho. Fíjate que ahorita hay una oferta de una disquera que si se da, pues les daré la primicia, y algo que ellos nos decían: “Es que nos gusta, nos gusta cómo ustedes trabajan. Queremos que trabajen con nosotros, pero sigan haciendo lo que están haciendo”. Esta canción de Nicola Di Bari, esta disquera que la escucho, dijo: “Hey, deberían hacer un disco iberoamericano de esos cantantes de los 60”. Y dijimos: “Bueno, ya que hicimos el video en Italia, entonces hacemos los videos en cada país”.

Entonces bueno, estamos en eso, disfrutando de lo que hacemos. Como que si nos ponemos gurús o Dalai Lama, ¿no? Es como que disfruta el hoy, mañana no se sabe. Entonces, estamos en eso.

Uno piensa mucho en eso, sobre todo con lo que sucedió con los terremotos de estos últimos meses en Venezuela y Colombia. Que no sabemos después...

Total. Y eso sí, hemos estado promocionando los shows de que parte de las ganancias nuestras, las estamos donando ahí en nuestro país. No de los productores, no involucramos a festivales y a promotores.

Nos ha tocado donar un pelín en Colombia. Estuve hoy un par de días, me fui a ayudar a gente a cargar cajas y empecé a sentir unos dolores en el codo. Entonces dije: “Bueno, a lo mejor ayudo con una donación y cada vez que pueda”.

Sobre la propuesta del sello y que les digan “sigan en lo que están haciendo”: “Bueno, sigan lo que están haciendo”, ¿Cómo se mantiene una banda como Los Amigos Invisibles, haciendo todo esto? Sobre todo, tomando en cuenta los cambios de formación de los últimos años

Chamo, creo que tenemos un pensamiento los que quedamos y la gente que está tocando con nosotros, muy infantil de que de verdad, tal vez cuando tú empezaste con la guitarra frente al espejo ahí en tu casa y te imaginabas que estabas ahí frente a un poco de gente, eso no iba a pasar. Y entonces eso sigue pasando. Con mayor edad, con más experiencia, con golpes que la carrera te da, y creo que cualquier otra carrera también te da golpes, porque es parte de la vida.

Nosotros siempre hemos hablado, y tal vez los altos han sido más duraderos y mejores que los bajos. Y queremos seguir haciendo, pues. Queremos seguir tocando en vivo. Y lo hablamos para nosotros, no hablo solamente yo, es como, “chamo, es una de las mejores cosas que te puede pasar en la vida, el estar ahí”. Sí, que es cansón, seguro. Y bueno, si te cansa mucho, no lo hagas más. Pero mientras tanto estamos así.

Eso es algo que lo pienso también casi todos los días. “Oye, ¿de verdad la gente le estará prestando atención a lo nuevo de Los Amigos?" Bueno, tienes una comunidad que sí, seguro, son los que te lo hacen saber. Y al final lo estás haciendo porque quieres, te nace hacerlo. Esa canción es nueva, ese concierto es nuevo, es estar pensando, por ejemplo, en el set. Hace poco me escribió una fan: “Ey, Julio, ¿por qué nunca tocan Dime?” Es como, oye, es verdad, tenemos tiempo que no la tocamos. Y le digo: “Bueno, fíjate que Dime es la canción que escucha David Byrne, los Talking Heads, que nos firma como disquera, nos cambia la carrera”.

Es la tercera canción del primer disco que él escuchó. El dice: “En esa canción fue que yo dije, yo tengo que averiguar quiénes son estos panas y yo los quiero firmar, quiero mi sello disquero”. Entonces, ella me dice: “¿Ves? Ahí tienes una historia”. Y bueno, como que el año que viene seguramente Dime entra en el setlist por ese momento.

Ya que mencionó a David Byrne, ¿Siguieron hablando con él después de su experiencia en Luaka Bop?

No, no. De por sí hablamos con él muy poco. Y no porque él fuese cerrado o vivo, sino que un workaholic también del arte y no le gustaba mezclarse mucho. Era del tipo “Hey, brother, ustedes hagan lo que quieran. Yo los apoyo mientras pueda”. Y la industria cambió. y por eso pudimos hacer con ellos tres discos nada más.

Pero no, no estamos en contacto con él. Lo que sí es que estamos gratamente agradecidos por toda la vida. A mis chavos, todavía tal vez no lo conocen directamente, pero cada vez que subo una canción de él, o está en televisión, o sale en las redes, le digo: “Hey, gracias a este pana, [ríe] nosotros estamos aquí”. Acuérdense de David Byrne, de Talking Heads.

El apoyo de David Byrne a Los Amigos Invisibles llegó al punto de que los sumó al programa Sessions at West 54th, del que hacía de presentador en 1998 - crédito ATP