Famosos que pelearán en Stream Fighters 5 ganarán una millonada: se filtraron algunas cifras aunque Westcol prohibió revelar los datos oficiales

Westcol confirmó 'Stream Fighters 5' y anunció cuándo comenzará la preventa de entradas - crédito stream_fighters/ Instagram

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Tras conocerse el cartel oficial de los creadores de contenido que participarán de quinta edición Stream Fighters, una de las principales dudas que surgen es el valor que recibirá cada uno de los famosos que se someterá a la arriesgada presentación de boxeo.

De hecho, cada año, los participantes suelen negociar pagos distintos según su popularidad, el número de seguidores y el interés que genere cada combate, aunque la cifra oficial será confidencial después de que el organizador del popular evento, el streamer Westcol, prohibiera a los famosos revelar el precio final a través de cláusulas de confidencialidad.

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Sin embargo, a la fecha ya se conoce el único monto divulgado a uno de los creadores que rechazó la propuesta de participar, lo que permite dimensionar el nivel económico de algunas conversaciones.

El streamer Naim afirmó que rechazó una propuesta para participar porque consideró insuficiente la suma ofrecida. Su caso no confirma los contratos del resto de la cartelera, pero sí muestra que las negociaciones pueden moverse en decenas de miles de dólares.

Naim reveló que Westcol le habría ofrecido 30.000 dólares para formar parte de Stream Fighters 5; es decir, un poco más de 92 millones de pesos colombianos. El creador de contenido no aceptó esa propuesta.

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El streamer explicó que esperaba recibir unos 100.000 dólares, una cifra superior a 300 millones de pesos colombianos, debido a su alcance en las redes sociales y a su condición de influencer viral.

WestCol habría establecido acuerdos de confidencialidad para impedir que los convocados revelen sus ingresos. La medida apunta a evitar conflictos entre los talentos por las diferencias que puedan existir en sus remuneraciones.

Entre los usuarios de redes sociales circuló la versión de que Andrea Valdiri, también participante de la versión anterior, estaría entre las competidoras con mejor retribución. La participante volverá al evento por segundo año consecutivo, aunque no se conocieron pruebas ni confirmaciones sobre su pago.

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La popularidad y las rivalidades pueden elevar el valor de cada pelea

La remuneración de los creadores no sería uniforme. El nivel de reconocimiento y la cantidad de seguidores aparecen como los factores que pueden influir en el acuerdo económico de cada participante.

Los enfrentamientos con conflictos previos también podrían tener un valor superior. Una pelea que concentre atención en las redes sociales o reúna a figuras con una rivalidad conocida tendría mayor capacidad de atraer interés.

El anuncio de los combates incluyó varios cruces asociados a disputas surgidas en programas de televisión y entre personalidades del entretenimiento digital.

WestCol anunció que esta será la última edición del evento

El creador de contenido Westcol presentó esta versión como la quinta y última de Stream Fighters. El espectáculo nació como una propuesta de boxeo entre celebridades de internet que aceptaban enfrentarse por retos o diferencias públicas.

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Con el paso de las ediciones, el evento ganó presencia entre las audiencias digitales. Para la despedida, el organizador anticipó una novedad que no había formado parte de las jornadas anteriores: dos robots subirán al ring.

La programación está anunciada para el 14 de noviembre en el Coliseo Medplus, en Bogotá. La convocatoria reunirá a streamers, influenciadores, cantantes y participantes de realities.

Uno de los duelos de mayor repercusión será el de Westcol contra Blessd. El organizador peleará por primera vez dentro de su propio evento.

Algunos usuarios celebraron ese cruce, mientras que otros plantearon que Westcol debía enfrentar al cantante Pirlo debido a las diferencias que se les atribuyen.

La cartelera reúne enfrentamientos de figuras digitales y realities

La lista presentada contempla combates entre el Rey de la City y We got Kicks, además de Agropecuario contra Daren. Samantha Correa se medirá con Cami Pulgarín y Herrera enfrentará a Jh de la Cruz.

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También fueron anunciados los cruces entre Alexa y Beba, Karola y Yaya, además de Valentino Lázaro frente a Emiro Navarro. Sebastucho peleará contra Leandro y Lonche se enfrentará a Chanty.

La Divaza tendrá como rival a Andrea Valdiri. Willito también fue incluido en la programación, aunque la identidad de su oponente todavía no fue comunicada.

El anuncio habló de 10 batallas en una misma noche, pero la relación de enfrentamientos difundida contiene más cruces. La información disponible no aclara esa diferencia ni precisa si habrá cambios antes de la velada.

El pesaje reactivó disputas entre varios de los convocados

El pesaje reunió a los participantes antes de los combates y dejó discusiones entre algunas de las figuras anunciadas. Beba y Alexa Torres expusieron las diferencias que mantienen desde su salida de un reality del Canal RCN.

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Ese antecedente convirtió su pelea en una de las que concentra atención previa. El enfrentamiento trasladará al ring un conflicto que ya había tenido expresiones públicas.

Emiro Navarro y Valentino Lázaro también intercambiaron palabras durante el encuentro. El barranquillero manifestó su desacuerdo con los argumentos que se utilizaban en su contra.

Navarro señaló además que quería cobrar más al enterarse de que su rival sería un excompañero de reality. La discusión reforzó la expectativa sobre el combate, mientras las cifras definitivas de los contratos continúan sin conocerse.