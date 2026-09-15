Colombia

Así va la modernización de los aeropuertos de Rionegro, Santa Marta, Riohacha y Cartagena para beneficiar a 12,5 millones de pasajeros

Con el acompañamiento de interventorías, los trabajos mantienen el cronograma en las cuatro terminales, donde se proyectan más de 530 puestos de trabajo y mejoras en accesos y áreas de servicio

Aeropuerto de Rionegro-Antioquia-Colombia
La ANI afirmó que las obras en los cuatro aeropuertos avanzan sin retrasos y generarán más de 530 empleos - crédito X aeropuerto de Rionegro
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La modernización de cuatro aeropuertos en Rionegro, Santa Marta, Riohacha y Cartagena permitirá atender 12,5 millones de pasajeros nacionales e internacionales adicionales, según la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Las obras, que avanzan con distintos niveles de ejecución, incluyen nuevas terminales, salas de espera, plataformas, accesos, zonas comerciales y áreas de atención.

Los proyectos se desarrollan en los aeropuertos José María Córdova de Rionegro, Simón Bolívar de Santa Marta, Almirante Padilla de Riohacha y Rafael Núñez de Cartagena. La ANI trabaja con las concesionarias Airplan, Operadora Internacional Aeropuerto de Cartagena (Oinac) y Aeropuertos de Oriente para ampliar la capacidad de las terminales y mejorar los servicios para los viajeros.

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Avances de las obras en las cuatro terminales

El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Santa Marta registra el mayor nivel de avance entre las intervenciones anunciadas, con 28%. El Aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha presenta el mismo porcentaje, mientras el José María Córdova de Rionegro alcanza 24% y el Rafael Núñez de Cartagena llega a 4%.

Asalto en pista del aeropuerto Almirante Padilla desata pánico entre pasajeros y trabajadores crédito Aeropuerto Almirante Padilla
El Aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha pasará de 628.000 a un millón de pasajeros al año con ampliación de salas de abordaje, recibo de equipaje y puntos de registro crédito Aeropuerto Almirante Padilla

La ANI informó que, con el seguimiento de la entidad y las interventorías, las obras avanzan de acuerdo con la programación y no presentan retrasos. Las ampliaciones generarán más de 530 empleos e intervendrán accesos, salas de espera, plataformas de parqueo, comercios, plazoletas de comidas y áreas administrativas.

La ampliación de los cuatro aeropuertos busca aumentar su capacidad de atención, agilizar operaciones y adecuar espacios para pasajeros nacionales e internacionales. La ANI administra 14 terminales aéreas que, según la entidad, movilizan a más del 80% de los pasajeros que llegan o salen de las distintas regiones de Colombia.

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El presidente de la ANI, Ricardo Ayerbe Pino, sostuvo que las intervenciones van más allá de un aumento en el área física de los edificios. “Representan un crecimiento físico del área y un avance estratégico en capacidad, eficiencia operativa y modernización”, indicó.

Rionegro ampliará salas, posiciones y filtros de seguridad

Las obras de optimización del Aeropuerto Internacional José María Córdova comenzaron el 24 de abril de 2026, cuando el Ministerio de Transporte puso en marcha las intervenciones previstas para la terminal de Rionegro.

Aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro, Antioquia. (Colprensa- Ministerio de Transporte)
El Aeropuerto José María Córdova de Rionegro proyecta elevar su capacidad operativa hasta 28 operaciones por hora para agilizar vuelos nacionales e internacionales - crédito Colprensa- Ministerio de Transporte

El proyecto contempla la construcción de una nueva sala de embarque remota con seis puertas y nuevas posiciones para aeronaves. También incluye la ampliación de los puntos de registro de pasajeros, el incremento de filtros de seguridad y ajustes en los sistemas de equipaje y atención migratoria.

La terminal proyecta elevar su capacidad operativa hasta 28 operaciones por hora. Las mejoras están orientadas a agilizar los procedimientos de ingreso, salida y atención de vuelos nacionales e internacionales.

La intervención incorpora un esquema para facilitar nuevas inversiones destinadas a responder a la demanda y ejecutar obras prioritarias. Las condiciones están enfocadas en la eficiencia de los proyectos y la protección de los recursos públicos.

Santa Marta y Riohacha aumentarán la atención de viajeros

El Aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta duplicará su capacidad anual, al pasar de 3,5 millones a 5,8 millones de pasajeros. La obra incluye 3.742 metros cuadrados de nueva infraestructura en el lado tierra de la terminal.

El proyecto prevé ampliar y modernizar las salas de espera, los espacios comerciales y las zonas operativas. También se incrementarán las posiciones en plataforma: habrá cinco de contacto y dos remotas, junto con mejoras en ventilación, filtros, pasillos y fachada.

El Aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta movilizó 1.927.632 pasajeros entre enero y junio de 2025, superando ampliamente las proyecciones previas - crédito Alcaldía de Santa Marta
El Aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta aumentará su capacidad de 3,5 millones a 5,8 millones de pasajeros al año con nuevas salas, posiciones en plataforma y áreas comerciales - crédito Alcaldía de Santa Marta

En Riohacha, el Aeropuerto Almirante Padilla pasará de atender 628.000 a un millón de pasajeros nacionales e internacionales al año. La ampliación contempla el cambio de fachada, la expansión de las salas de abordaje nacional e internacional, la zona de recibo de equipaje, los puntos de registro y los locales comerciales.

La terminal guajira también mejorará su sistema de climatización en áreas prioritarias. Estas adecuaciones buscan ampliar la cobertura de los servicios aeroportuarios y responder al incremento proyectado en el flujo de viajeros.

Cartagena tendrá una nueva terminal internacional

El proyecto en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez incluye la construcción de una nueva terminal internacional de 17.360 metros cuadrados y la ampliación de la plataforma comercial en 15.740 metros cuadrados. Con esta intervención, el área total de plataforma llegará a 99.770 metros cuadrados.

La obra contempla además la remodelación de la terminal actual. Según el contrato de concesión, la etapa constructiva tendrá una duración de 2,5 años y una inversión de 920.000 millones de pesos para intervenir 25.144 metros cuadrados de la infraestructura.

El Aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena tendrá una nueva terminal internacional de 17.360 metros cuadrados, una inversión de 920.000 millones de pesos y una vía paralela a la pista - crédito Aeropuerto Internacional Rafael Núñez
El Aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena tendrá una nueva terminal internacional de 17.360 metros cuadrados, una inversión de 920.000 millones de pesos y una vía paralela a la pista - crédito Aeropuerto Internacional Rafael Núñez

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, pidió a Oinac acelerar el ritmo de ejecución de los trabajos. “Necesitamos resultados, un mayor ritmo de ejecución y mejores condiciones para los pasajeros”, afirmó al referirse a la terminal cartagenera.

El plan prevé renovar 11.683 metros cuadrados de parqueaderos, con una capacidad final para 330 vehículos, y construir una vía paralela a la pista para optimizar la operación del aeropuerto.

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