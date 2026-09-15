Se aprobó ‘el techo’ del Presupuesto General para 2027, pero persisten dudas sobre cómo cubrir $60 billones: expertos analizan opciones

Colombia enfrenta un déficit fiscal creciente que requiere medidas gubernamentales urgentes para recortar gastos - crédito Colprensa

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Las comisiones económicas del Congreso de la República aprobaron el monto del proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2027 en $634,9 billones y abrió la etapa en la que se definirá cómo se distribuirán esos recursos por sectores y regiones.

Lo aprobado fue el techo máximo del presupuesto, no la ley completa. Ahora falta discutir y votar el articulado, la regionalización y la distribución sectorial. El Congreso de la República tienen plazo hasta el 25 de septiembre para el primer debate y las plenarias de Senado y Cámara hasta el 20 de octubre para la aprobación definitiva.

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El proyecto, que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público radicó el 27 de agosto, incluye obligaciones no contempladas en el presupuesto presentado por el gobierno anterior:

$6,5 billones en pensiones.

$2 billones en salud.

$4,5 billones en nómina pública.

$9,6 billones para el déficit acumulado del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc).

$0,7 billones para universidades públicas.

Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda, dijo que “este presupuesto no es óptimo, pero es el que podemos permitirnos dadas las condiciones en las que está la economía” - crédito Congreso de la República

Victoria del Gobierno en el primer round

Al respecto, hubo una serie de reacciones por la decisión que tomó el Congreso. Por ejemplo, el exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo advirtió que apenas va el primer round:

“Hoy ganó el Gobierno el primer round presupuestal al lograr que las comisiones económicas aprobaran un monto del presupuesto para la vigencia del año entrante por $635 billones”.

Dijo que ahora sigue el segundo round mucho más difícil y planteó algunas preguntas:

“¿Cómo se financiarán los $60 billones que es el desequilibrio de la vigencia del 2027?

¿Con más deuda?

¿Con más impuestos?

¿Con menor gasto?

¿O con una mezcla de los tres anteriores?"

E insistió en que “este segundo round tiene como plazo hasta la media noche del 20 de octubre para definirse”.

Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda, puso en duda cómo se financiarán $60 billones - crédito @RestrepoJCamilo/X

Qué hicieron exactamente las comisiones económicas

Entretanto, el exsubdirector de Fiscalización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) Christian Quiñonez explicó el alcance de la votación. Señaló que la siguiente etapa será discutir el articulado dentro de ese límite de gasto. “Lo que hicieron las comisiones hoy fue aprobar el techo máximo del presupuesto. Lo que hoy se aprobó fue el techo o monto máximo que va a tener el presupuesto de 2027”, aclaró.

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También recordó los tiempos del trámite legislativo y advirtió qué ocurrirá si el Congreso no completa ese proceso antes de esa fecha. “Si el 20 de octubre no se ha aprobado el presupuesto por la plenaria en el Congreso, pues entra a regir mediante decreto la propuesta del ministro de Hacienda”, afirmó.

Cómo se reparte el presupuesto y qué alertas deja

La decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de San Buenaventura (sede Bogotá), Lorena Gutiérrez, aseguró a Infobae Colombia que la cifra aprobada despeja solo una parte de la discusión. “¿Qué se aprobó? El tamaño de la bolsa, todavía no la ley completa”, apuntó.

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El proyecto del PGN de 2026 ahora será debatido en las plenarias de Senado y Cámara - crédito Nathalia Angarita/Reuters

Indicó que la propuesta destina:

$392,5 billones a funcionamiento.

$155,4 billones al servicio de la deuda.

$86,9 billones a inversión.

Calculado sobre esos montos, de cada $100, unos $61,8 irían a funcionamiento, $24,5 a deuda y $13,7 a inversión.

Cuentas más realistas

Lorena Gutiérrez advirtió sobre el peso que tendrá el endeudamiento en 2027: “El país se encamina a destinar más dinero a intereses de la deuda que a la inversión pública en 2027”. La académica también destacó un cambio en la formulación del proyecto. “Lo bueno: cuentas más realistas.”

La experta recordó que el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) reconoce que el proyecto incorpora obligaciones antes insuficientemente presupuestadas, entre ellas salud, pensiones, universidades y subsidios. Añadió que también elimina ingresos condicionados a medidas todavía sin aprobar y que, dentro del funcionamiento, hay transferencias sociales.

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En su análisis, los ingresos corrientes de la Nación caerían 7,4% y la financiación dependería más de préstamos internos y externos. Además, frente a los $555,8 billones presupuestados para 2026, con corte a junio, el monto total aumenta 14,2%, mientras la inversión baja 2,8% en términos nominales. La presión del servicio de la deuda también subiría. Gutiérrez indicó que ese componente aumentaría 54,7% y que solo los intereses llegarían a $94,4 billones, unos $7,5 billones por encima de toda la inversión prevista.

El Carf confirmó que el PGN de 2027 establece ajustes en el gasto - crédito Carf

La decana agregó otra advertencia sobre el proyecto. “Lo feo: persisten necesidades sin cubrir.”

Citó que el Carf estima que salud tendría cerca de $8,2 billones menos de lo requerido y también advierte riesgos por subsidios energéticos y por la reconstrucción tras el terremoto. Ese escenario para 2027 contempla un déficit total cercano al 10% del producto interno bruto (PIB) y una deuda neta de alrededor del 67,3%.

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Defensa del Gobierno y el anuncio de recortes

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, presentó la aprobación como una señal de respaldo político y de transparencia fiscal. “Aprobamos de manera holgada el monto del Presupuesto General de la Nación 2027: $634,9 billones”. Rechazó que la votación equivalga a una autorización sin condiciones. “Eso no es un cheque en blanco. Es sincerar el problema”, comentó.

También afirmó que el proyecto expone el ajuste pendiente en las cuentas públicas. “Aquí no hay nada oculto. No hay contabilidades escondidas ni endeudamiento disfrazado en partidas futuras”.

El funcionario anticipó decisiones sobre el gasto de las entidades del Gobierno nacional. “Después presentaremos una propuesta de recorte sobre el presupuesto que hoy se discute. Sacrificaremos la grasa y la burocracia. Privilegiaremos la inversión y el trabajo de quien trabaja”.

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Lara añadió que el ministro de Hacienda presentará en noviembre un proyecto de recorte. Además, envió un mensaje sobre la relación con los acreedores y la capacidad política del Ejecutivo en el Congreso.

“Un mensaje a los mercados de deuda: este Gobierno tiene capacidad de hacer en el Congreso. Nuestra coalición mayoritaria es sólida y robusta”, afirmó. Y agregó que en los próximos días radicarán un acto legislativo para cambiar el orden de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo y para tramitar esa gestión “a la vista de todos”.

Rodrigo Lara, ministro del Interior, dijo que el PGN de 2027 no es un cheque en blanco - crédito @Rodrigo_Lara_/X

Propuesta del Centro Democrático sobre financiación y gasto

El representante a la Cámara Jhon Jairo Berrío, del Centro Democrático, anunció que su bancada prepara una proposición sobre la financiación del presupuesto. La iniciativa buscará que el Gobierno radique la ley de financiamiento a más tardar un mes después de expedido el Presupuesto General de la Nación para 2027.

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“Bueno, nosotros tenemos una proposición lista como bancada del Centro Democrático, donde le vamos a decir al Gobierno nacional que debe salir lo más pronto posible, después despedido el presupuesto, máximo un mes después, la ley de financiamiento”, explicó. El congresista agregó que su propuesta también apunta a reducir el gasto de funcionamiento. “Y estamos solicitando en esa proposición, que ya tenemos lista para erradicar, como mínimo 2% de la disminución de los gastos de funcionamiento, que equivalen alrededor de $40 billones”.

La discusión que sigue en el Congreso se centrará en cómo cubrir las obligaciones incluidas en el proyecto, qué partidas tendrán prioridad y sobre qué rubros recaerá el ajuste fiscal.

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