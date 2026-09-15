La esposa de Samuel Adrián, director de ‘Colombia: fábrica de niños trans’, habló tras el arresto del mexicano en Colombia: “Él sabía que esto podía pasar”

Dania Sabrina dijo en Instagram que el documentalista mexicano volvió al país sabiendo que podía ser detenido, pidió oraciones y aseguró que la familia afrontará unida los 10 días de reclusión - crédito samueladrian_ / Instagram

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Dania Sabrina, esposa del creador de contenido mexicano Samuel Adrián, habló en redes sociales tras el arresto de su esposo en Bogotá y aseguró que él regresó a Colombia aun cuando conocía la existencia de una orden judicial en su contra. También pidió oraciones por él y afirmó que la familia afrontará unida los 10 días de privación de la libertad que contempla la sanción.

La mujer difundió dos mensajes en Instagram después de que las autoridades colombianas hicieran efectiva la orden contra Samuel Adrián, director del documental Colombia: fábrica de niños trans. En sus publicaciones, sostuvo que el mexicano no ingresó al país de manera clandestina ni intentó evitar a la Justicia.

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“Samuel llegó a Colombia consciente de que existía una orden judicial en su contra. Él sabía que esto podía pasar, pero aun así decidió regresar”, señaló Dania Sabrina en las redes del detenido.

El arresto ocurrió el domingo 13 de septiembre en el aeropuerto internacional El Dorado, de Bogotá. La medida deriva de una sanción por desacato dictada por un juzgado de Cali y no corresponde a una investigación penal, según la información divulgada por la Policía Nacional de Colombia.

Dania Sabrina dijo que Samuel Adrián decidió enfrentar el proceso judicial

Dania Sabrina señaló que Samuel Adrián considera que los menores mencionados en el documental son los principales afectados por el caso - crédito samueladrian_ / Instagram

En su publicación, Dania Sabrina remarcó que su esposo viajó a Colombia con conocimiento de la orden que podía llevar a su arresto. “No llegó escondiéndose ni huyendo de la justicia. Llegó dando la cara y dispuesto a enfrentar este proceso si era necesario”, expresó.

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La esposa del documentalista agradeció los mensajes recibidos desde que se conoció el procedimiento y dijo que ella, sus hijos y el resto de la familia continúan pendientes de la situación. “Seguimos firmes y agradecemos profundamente sus oraciones, sus mensajes y cada muestra de cariño y apoyo”, escribió.

También manifestó el impacto personal que les causa el arresto. “Como familia nos duele saber que Samuel se encuentra privado de su libertad, lejos de su casa, de sus hijos y de mí”, afirmó.

En el mismo mensaje, Dania Sabrina atribuyó a su esposo la convicción de que las principales personas afectadas por el caso son los menores a los que hace referencia en el documental. Esa es una postura expresada por Adrián durante sus intervenciones públicas previas al viaje, en las que defendió la difusión de la producción audiovisual.

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La mujer añadió que, desde su perspectiva, el proceso puede ampliar la discusión sobre los temas abordados en la obra. “Si todo lo que está sucediendo sirve para que más personas vuelvan la mirada hacia ellos, para que conozcan sus historias y para que se hagan preguntas que muchos han preferido no hacer, entonces creemos que vale la pena”, indicó.

La esposa del documentalista pidió oraciones y destacó el respaldo de sus hijos

La familia de Samuel Adrián expresó su respaldo a la decisión de regresar a Colombia pese a la notificación judicial - crédito daniasabrina_ / Instagram

Horas antes del comunicado más extenso, Dania Sabrina había publicado otro mensaje dirigido a Samuel Adrián. Allí afirmó que sus hijos y ella lo acompañan pese a las consecuencias de la decisión de regresar a Colombia.

“Hoy, más que nunca, quiero que sepa que sus hijos y yo estamos con él. Que lo amamos, que estamos orgullosos de él y que sabemos que defender aquello que uno cree muchas veces tiene un costo”, escribió.

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La esposa del mexicano señaló que conoce las razones por las que él decidió ingresar al país, aun después de recibir la notificación judicial. “Como esposa no es fácil escribir estas palabras, pero conozco a Samuel, conozco sus convicciones y sé por qué decidió regresar a Colombia aun sabiendo lo que podía suceder”, sostuvo.

Además, afirmó que el creador de contenido transmitió a su familia la necesidad de mantener sus principios frente a situaciones adversas. “Samuel siempre nos ha enseñado que nuestras convicciones tienen que ser más fuertes que nuestras circunstancias”, expresó.

Dania Sabrina cerró su publicación con un pedido a los seguidores del mexicano. “Les pido que hoy tengan especialmente a Samuel en sus oraciones. Que Dios lo cuide, lo fortalezca y lo acompañe”, escribió, antes de añadir: “Te amamos Samuel. Estamos contigo”.

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Samuel Adrián iba a participar de una conferencia en Bogotá

La decisión fue emitida por un juzgado colombiano dentro de un incidente de desacato y abrió un cruce público sobre la independencia de la Justicia frente al Gobierno - crédito X

El viaje del documentalista coincidía con una invitación a la conferencia El fin de la fábrica de niños trans en Colombia, prevista para el martes 15 de septiembre en Bogotá. El encuentro era liderado por el escritor argentino Agustín Laje.

En esa actividad, Adrián tenía previsto hablar sobre Colombia: fábrica de niños trans, una producción centrada en tratamientos y protocolos médicos relacionados con la transición de género en niños y adolescentes, al parecer, adelantados en la Clínica Valle del Lili. El documental generó cuestionamientos y debate entre organizaciones de derechos Lgbtiq+, especialistas, sectores políticos y grupos críticos de esos procedimientos.

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