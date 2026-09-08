María Fernanda Cabal defendió a funcionario en la Agencia Nacional de Tierras que estaría relacionado con el anterior gobierno: “No puede ser tildado de petrista”

La exsenadora María Fernanda Cabal salió a respaldar la permanencia de Juan Camilo Cabezas en la dirección de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras - crédito REUTERS - @AgenciaTierras/X

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En medio de la fuerte controversia que causó en redes sociales el nombramiento de Juan Camilo Cabezas en la dirección de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), oficializado por la directora de la entidad, Lina María Garrido, la exsenadora María Fernanda Cabal defendió la asignación del funcionario; y cuestionó que se lo identifique con el expresidente Gustavo Petro por su paso en la anterior administración.

La exsenadora del Centro Democrático, que espera que se confirme la escisión del partido, sostuvo a través de sus redes sociales que el funcionario ya había ocupado cargos en esa entidad durante el gobierno de Iván Duque y destacó su experiencia en asuntos étnicos. De esta forma, salió en respuesta a los señalamientos de la concejala de Bogotá Diana Diago, que puso en entredicho la idoneidad de Cabezas.

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La exsenadora María Fernanda Cabal hizo defensa en sus redes sociales de la continuidad de Juan Camilo Cabezas en la Agencia Nacional de Tierras - crédito @MariaFdaCabal/X

“Juan Camilo Cabezas fue nombrado por Duque y es de las personas más conocedoras del tema étnico”, afirmó Cabal, que agregó que “por haber estado un año en el gobierno Petro no puede ser tildado de petrista”. Con ello, también cuestionó el desempeño de integrantes de la anterior administración y señaló que Cabezas forma parte de un grupo de funcionarios que continuaron en sus puestos pese a los cambios políticos.

“Como él, hay muchos que sobrevivieron ante la ineptitud de los funcionarios de Petro”, expresó la excongresista, que se desmarcó de las críticas provenientes del que sigue siendo, hasta el momento, su partido. En su publicación, Cabal difundió la Resolución 16575 del 22 de octubre de 2019, con la que mostró a Cabezas como parte del Gobierno Duque, en su calidad de funcionario de libre nombramiento y remoción.

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Juan Camilo Cabezas González continuará como director de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), tras tomar posesión de su cargo - crédito @AgenciaTierras/X

Dicha resolución, en su momento, fue firmada por Myriam Carolina Martínez Cárdenas. Ese antecedente forma parte del argumento de Cabal para sostener que la trayectoria de Cabezas en la ANT no comenzó durante la administración de Petro, como lo señaló su contradictora, que no vio con buenos ojos que un funcionario que haya estado en el anterior cuatrienio reciba el voto de confianza para continuar.

Diana Diago cuestionó la permanencia de Cabezas en el nuevo Gobierno

La defensa de Cabal contrastó con la postura de la concejal de Bogotá Diana Diago, que rechazó la continuidad de Cabezas a la Dirección de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). La cabildante sostuvo que el funcionario ocupó ese mismo cargo durante el gobierno de Gustavo Petro y pidió explicaciones a la directora Garrido, exrepresentante a la Cámara, en relación con la permanencia de este perfil en la entidad.

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“¿Por qué entonces gobierna con funcionarios del petrismo?”, escribió la concejal en una publicación dirigida a la funcionaria, y añadió que la designación contradice las promesas de renovación dentro de la administración de Abelardo de la Espriella. “No puede ser que funcionarios vinculados al Gobierno Petro continúen ocupando cargos directivos en el nuevo Gobierno”, señaló Diago en un mensaje en la red X.

Con este mensaje en X, la concejala de Bogotá Diana Diago cuestionó la permanencia de Juan Camilo Cabezas como director de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras - crédito @dianadiago/X

En su mensaje, la concejala pidió que los nombramientos se orienten por criterios de mérito. “Los colombianos esperan caras nuevas y meritocracia, no más continuidad del petrismo”, expresó la política bogotana, antes de reclamar “coherencia” a los integrantes del gabinete. Hasta el momento, no se conoce ningún pronunciamiento emitido por la titular de la Agencia Nacional de Tierras en lo referente a este caso.

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La trayectoria de Juan Camilo Cabezas en asuntos étnicos

Es válido precisar que Cabezas ha estado vinculado a la Agencia Nacional de Tierras en cargos técnicos y directivos relacionados con la atención a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. Su perfil profesional también incluye formación en la Escuela de Administración de Negocios (EAN), de acuerdo con la hoja de vida radicada en Función Pública; lo que daría soporte a su permanencia en este caso.

No es el primer funcionario del anterior gobierno que recibe el voto de confianza de la administración de Abelardo de la Espriella. Uno de los que recibió el espaldarazo del jefe de Estado fue el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el coronel Daniel Gutiérrez, que pese a haber ejercido en la administración Petro pudo continuar en el cargo al recibir el visto bueno del ministro de Justicia, Iván Cancino.

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