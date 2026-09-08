Mariana Pajón será una de las cartas de Colombia en los Juegos Sudamericanos Rosario 2026, pero en un deporte distinto al ciclismo de BMX

Mariana Pajón ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río de Janeiro 2016, y obtuvo la medalla de plata en Tokio 2020 - crédito Colprensa

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La triple medallista olímpica Mariana Pajón integrará el equipo de Colombia en los Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026, aunque con una novedad en su inscripción: competirá en ciclismo de pista y no en BMX, la especialidad en la que construyó su carrera internacional.

La presencia de la deportista antioqueña fue incluida en la presentación de las cartas colombianas para el certamen que se disputará entre el 12 y el 26 de septiembre. Pajón formará parte de la nómina femenina de pista junto a Stefany Cuadrado, Juliana Gaviria y Manuela Loaiza.

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La decisión abre un capítulo distinto para una atleta que se convirtió en referente del BMX colombiano a partir de sus resultados en los Juegos Olímpicos y en competencias mundiales. Esta vez, afrontará una modalidad con exigencias técnicas y estratégicas propias, dentro de una prueba colectiva que reunirá a corredoras de distintas generaciones.

El nombre de Pajón no aparece entre las representantes colombianas de BMX para Rosario 2026. Su designación en pista plantea expectativas sobre su adaptación a una disciplina que requiere trabajo coordinado, velocidad y lectura de carrera en el velódromo.

Esta es la delegación de Colombia en el ciclismo de ruta para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 - crédito Deporte Colombiano

La campeona olímpica asumirá una modalidad diferente en Rosario

El paso de Mariana Pajón al ciclismo de pista supone una nueva experiencia competitiva en el tramo inmediato de su calendario deportivo. La corredora llega a Rosario con una trayectoria marcada por el BMX, una disciplina que exige explosividad desde la salida, control en saltos y curvas, además de duelos directos en circuitos cortos.

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La pista presenta otro tipo de desafíos. Las pruebas se disputan en un velódromo y demandan sincronización entre compañeras, administración del esfuerzo y ejecución precisa de relevos o cambios de ritmo, según la especialidad programada. La conformación definitiva de las pruebas en las que participará la colombiana permitirá medir el alcance de su nuevo reto.

Pajón aportará experiencia en competencias de alto nivel a una formación que contará con pedalistas de recorrido en el ciclismo colombiano. La nómina reúne a cuatro corredoras para defender a Colombia en las pruebas femeninas de pista, con Cuadrado, Gaviria y Loaiza como sus compañeras.

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La presencia de Juliana Gaviria incorpora antecedentes en certámenes de pista y ciclos olímpicos, mientras que Stefany Cuadrado y Manuela Loaiza completan una lista que mezcla experiencia y nuevas figuras del pelotón nacional. El equipo buscará pelear por posiciones de podio frente a delegaciones sudamericanas con tradición en el velódromo.

Mariana Pajón le apostó por primera vez al ciclismo en pista en 2017, destacando por su potencia de piernas para la velocidad - crédito Colprensa

Santa Fe recibirá a más de 4.000 atletas de 15 países

Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 comenzarán el sábado 12 de septiembre, cuatro días después de la presentación de la delegación colombiana. La ceremonia inaugural está prevista para las 18:00 en el Monumento Nacional a la Bandera, en Rosario, una de las ciudades principales de la competencia.

El evento se desarrollará también en Santa Fe y Rafaela, con subsedes en Buenos Aires, Mar del Plata, Paraná y Vicente López. La organización espera la participación de más de 4.000 atletas de 15 países, que competirán en 43 deportes y 60 disciplinas.

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Para Colombia, los Juegos Sudamericanos representan una instancia de medición regional y una oportunidad para consolidar deportistas con proyección hacia futuros compromisos continentales y olímpicos. En ese escenario, la inclusión de Pajón en pista agrega un foco de atención a la delegación.

Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 reunirán a más de 4.000 atletas de 15 países entre el 12 y el 26 de septiembre de 2026 - crédito Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

La expectativa estará puesta en la respuesta de la campeona dentro de una modalidad distinta de aquella que le dio sus principales resultados. Mariana Pajón buscará una medalla sudamericana desde el velódromo, acompañada por tres corredoras que integran una de las formaciones femeninas colombianas anunciadas para Rosario 2026.

La actividad del ciclismo de pista tendrá lugar durante el programa deportivo de los Juegos, cuya realización concluirá el 26 de septiembre. Allí se conocerá si la transición de Pajón a una nueva especialidad se traduce en una presencia en el podio para Colombia.

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