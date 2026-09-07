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Atlético Nacional vs. Deportivo Cali, en vivo: siga aquí el partido de los octavos de final en la Copa BetPlay 2026

El partido, que inicia a las 8:15 p. m. en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, es una serie a compromiso único, es decir que el que pierda quedará eliminado del torneo

Marlos Moreno
Atlético Nacional enfrentará a Deportivo Cali en los octavos de final de la Copa BetPlay 2026 a partir de las 8:15 p. m. en el estadio Atanasio Girardot de Medellín - crédito Atlético Nacional
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Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Atlético Nacional y Deportivo Cali, por los octavos de final de la Copa BetPlay 2026. El equipo que pierda este compromiso quedará eliminado del torneo, pues la serie se disputa a partido único y no tendrá revancha.

El partido está programado para las 8:15 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín. Aquí podrá seguir todas las incidencias del encuentro.

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En la previa del compromiso, Atlético Nacional se sumó a la tendencia de redes sociales y mostró cómo se verían sus jugadores si fueran de los años 80’s.

A

Posibles alineaciones titulares del partido entre Atlético Nacional y Deportivo Cali

Atlético Nacional: Framco Armani; Andrés Felipe Román, Joan Parra, William Tesillo, Milton Casco; Juan Manuel Zapata, Matheus Uribe, Edwin Cardona; Andrés Sarmiento, Marlos Moreno y Alfredo Morelos.

D.T.: Lucas González.

Cali: Gallese; Chaverra, Sandoval, Caldera, Velasco; Cuéllar, Giraldo, Martínez, Benedetti; Rodríguez y Bello.

D.T.: Rafael Dudamel

En qué va la Copa BetPlay 2026

La Copa BetPlay Dimayor 2026 se encuentra actualmente disputando sus octavos de final. Tras una modificación de última hora en el calendario futbolístico, la cual fue aprobada por la Dimayor debido al impacto del terremoto del lunes 10 de agosto de 2026 en Colombia, los octavos y cuartos de final se jugarán a partido único, dejando las llaves de ida y vuelta únicamente para las semifinales y la final.

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El único equipo que ya selló su boleto para los cuartos de final es Llaneros FC, tras derrotar en la tanda de penales al Deportes Quindío luego de un empate 1-1 el pasado 2 de septiembre.

Los otros 14 equipos se juegan la vida a partir de este 7 de septiembre en partidos únicos eliminatorios. Así va la agenda del torneo:

  • Real Cundinamarca vs. Internacional de Bogotá — Miércoles 9 de septiembre, 6:00 p.m. — Municipal de Mosquera.
  • América de Cali vs. Deportivo Pereira — Miércoles 9 de septiembre, 6:00 p.m. — Pascual Guerrero.
  • Once Caldas vs. Alianza FC — Miércoles 9 de septiembre, 7:00 p.m. — Palogrande.
  • Deportivo Pasto vs. Independiente Medellín — Miércoles 9 de septiembre, 8:10 p.m. — Departamental Libertad.
  • Barranquilla FC vs. Millonarios FC — Miércoles 16 de septiembre, 8:30 p.m. — Romelio Martínez.
  • Ganador Santa Fe/Unión Magdalena vs. Fortaleza — Por definir — Llave previa retrasada.

Tabla de posiciones Liga BetPlay 2026-II

  1. América de Cali: 20 puntos / +16 diferencia de gol / 8 partidos jugados.
  2. Independiente Medellín: 15 puntos / +6 diferencia de gol / 6 partidos jugados.
  3. Deportes Tolima: 13 puntos / +3 diferencia de gol / 6 partidos jugados.
  4. Atlético Nacional: 12 puntos / +8 diferencia de gol / 5 partidos jugados.
  5. Millonarios FC: 12 puntos / +4 diferencia de gol / 8 partidos jugados.
  6. Llaneros FC: 11 puntos / +1 diferencia de gol / 7 partidos jugados.
  7. Independiente Santa Fe: 10 puntos / +1 diferencia de gol / 6 partidos jugados.
  8. Águilas Doradas: 10 puntos / +2 diferencia de gol / 6 partidos jugados.
  9. Atlético Bucaramanga: 10 puntos / +2 diferencia de gol / 6 partidos jugados.
  10. Once Caldas: 9 puntos / +2 diferencia de gol / 7 partidos jugados.
  11. Cúcuta Deportivo: 9 puntos / -5 diferencia de gol / 8 partidos jugados.
  12. Deportivo Cali: 8 puntos / +2 diferencia de gol / 6 partidos jugados.
  13. Internacional de Bogotá: 8 puntos / -2 diferencia de gol / 8 partidos jugados.
  14. Fortaleza FC: 7 puntos / -2 diferencia de gol / 8 partidos jugados.
  15. Deportivo Pereira: 6 puntos / 3 diferencia de gol / 6 partidos jugados.
  16. Jaguares FC: 6 puntos / -6 diferencia de gol / 7 partidos jugados.
  17. Boyacá Chicó: 2 puntos / -10 diferencia de gol / 5 partidos jugados.
  18. Junior FC: 3 puntos / -4 diferencia de gol / 6 partidos jugados.
  19. Deportivo Pasto: 2 puntos / -8 diferencia de gol / 8 partidos jugados.
  20. Alianza FC: 2 puntos / -10 diferencia de gol / 7 partidos jugados.
La tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II no sufrió mayor modificación después de la fecha 9: Millonarios y Santa Fe siguen en el grupo de clasificados, Junior sigue en el fondo de la tabla - crédito Millonarios/Junior/Santa Fe
La tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II no sufrió mayor modificación después de la fecha 9: Millonarios y Santa Fe siguen en el grupo de clasificados, Junior sigue en el fondo de la tabla - crédito Millonarios/Junior/Santa Fe

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Ficha del partido

  • Atlético Nacional vs. Deportivo Cali - Octavos de final de la Copa BetPlay 2026.
  • Lugar: estadio Atanasio Girardot - Medellín, Colombia
  • Fecha y hora: martes 7 de septiembre - 8:15 p. m. hora colombiana
  • Transmisión: Win + Fútbol y Win Play.

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