Santa Fe vs. Vasco da Gama - EN VIVO Copa Sudamericana: siga aquí el minuto a minuto del partido en El Campín

El Cardenal tendrá la visita del cuadro vascaíno en Bogotá-crédito Colprensa/REUTERS

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Santa Fe y Vasco da Gama por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El juego se disputará el 8 de septiembre de 2026 en el estadio El Campín de Bogotá a partir de las 5:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de Dsports y de Dgo.

En Infobae Colombia podrá seguir las incidencias de lo que será la previa y los 90 minutos de la serie que cerrará el 15 de septiembre de 2026 en el estadio Sao Januario.