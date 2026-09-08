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Santa Fe vs. Vasco da Gama - EN VIVO Copa Sudamericana: siga aquí el minuto a minuto del partido en El Campín

El “Cardenal” quiere dar el primer golpe en la “Gran Conquista” ante el cuadro de Río de Janeiro que tendrá un equipo mixto para jugar ante el cuadro bogotano

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El Cardenal tendrá la visita del cuadro vascaíno en Bogotá-crédito Colprensa/REUTERS
El Cardenal tendrá la visita del cuadro vascaíno en Bogotá-crédito Colprensa/REUTERS

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Santa Fe y Vasco da Gama por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El juego se disputará el 8 de septiembre de 2026 en el estadio El Campín de Bogotá a partir de las 5:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de Dsports y de Dgo.

En Infobae Colombia podrá seguir las incidencias de lo que será la previa y los 90 minutos de la serie que cerrará el 15 de septiembre de 2026 en el estadio Sao Januario.

12:57 hsHoy

Las palabras de Pablo Repetto en la previa del juego entre Santa Fe y Vasco da Gama

-crédito Cristian Bayona/Colprensa
Repetto sostuvo que para Santa Fe y Vasco da Gama la serie de cuartos de final de la CONMEBOL Sudamericana tiene carácter de final-crédito Cristian Bayona/Colprensa

El técnico Pablo Repetto afirmó que Santa Fe “respetamos mucho al rival” antes del cruce ante Vasco da Gama por la ida de los cuartos de final de la CONMEBOL Sudamericana en Bogotá.

Repetto sostuvo que, aunque el club brasileño está en zona de descenso en el Brasileirao, llega con antecedentes recientes que obligan a extremar cuidados.

“Conozco a algunos de sus jugadores, a ‘El Puma’ Rodríguez lateral derecho que lo tuve en Nacional, jugador de nivel, ha estado años ahí, tiene un muy buen plantel. En la tabla no está en la mejor situación en el Brasileirao, pero han hecho una buena Sudamericana y en la Copa Brasil están en semifinales”, dijo al medio.

El entrenador también remarcó la necesidad de obtener un resultado que deje abierta la serie para la vuelta en Río de Janeiro.

“Será duro, trataremos nosotros de estar en nuestro nivel y lograr un resultado que nos permita ir a con posibilidades a cerrar en Río de Janeiro. Tanto para ellos, como para nosotros es una final, cualquier traspié te deja afuera. Llegamos con un plantel que está bien. Tenemos que ir paso a paso”, aseguró.

12:42 hsHoy

Vasco da Gama, en puestos de descenso, prioriza el Brasileirão y enfrentará a Santa Fe en Sudamericana sin Carlos Gómez y otras figuras

El partido de ida del torneo continental se jugará en Bogotá el martes 8 de septiembre desde las 5:00 p. m.

Carlos Gómez en la temporada con Vasco da Gama ha disputado 42 partidos y ha marcado 7 goles - crédito Vasco da Gama
Carlos Gómez en la temporada con Vasco da Gama ha disputado 42 partidos y ha marcado 7 goles - crédito Vasco da Gama

En la noche del sábado, tras la derrota por 1 a 0 frente a Fluminense en el Maracaná, el entrenador Pedro Emanuel admitió el desgaste físico que atraviesa el plantel de Vasco da Gama y anticipó la prioridad que dará al Brasileirão en las próximas fechas. La situación se agrava por la acumulación de partidos y la inminencia del duelo ante Independiente Santa Fe en Bogotá, válido por la Copa Sudamericana.

Leer la nota completa
11:52 hsHoy

El “Cardenal” quiere dar otro golpe en Sudamérica

-crédito Cristian Bayona/Colprensa
Rodallega es el gran referente de Santa Fe-crédito Cristian Bayona/Colprensa

El 5 de septiembre de 2026, Santa Fe empató sin goles ante Fortaleza en el estadio El Campín por la fecha 9 de la Liga BetPlay.

Por su parte, Vasco da Gama viene de caer por 1-0 ante Fluminense, el 5 de septiembre de 2026 por la Serie A de Brasil, con el gol de Luciano Acosta al 61 de partido.

En lo que se refiere a la clasificación “Cardenal” a los cuartos de final, hay que ir al 26 de agosto de 2026, cuando el cuadro bogotano empató a un gol en el estadio Más Monumental de Buenos Aires ante River Plate.

El delantero Sebastián Driussi al minuto 52, puso en ventaja a los argentinos, pero Franco Fagúndez empató para Santa Fe al 80, y llevó la serie a la definición de los tiros del punto penal, y allí el “León” ganó por 7-8.

El 20 de agosto de 2026, Vasco da Gama goleó por 1-4 al Olimpia de Paraguay en el estadio Defensores del Chaco de Asunción.

Thiago Mendes al 29, David al 36, Adson Al 70 y Claudio Spinelli al 84, le dieron el cupo al equipo dirigido por Pedro Emmanuel a esta fase.

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