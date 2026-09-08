James Rodríguez podría jugar en un equipo de segunda división de Italia: esta es la historia del club Avellino

El último club de James Rodríguez fue Minnesota United en Estados Unidos - crédito Reuters

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James Rodríguez estaría ante la oportunidad de continuar su carrera en Europa. El mediocampista colombiano negocia su llegada al Avellino de la Serie B italiana, según adelantó el diario Marca, que describe conversaciones avanzadas entre las partes para cerrar un acuerdo.

La información del medio español coincidió con la del periodista italiano Gianluca Di Marzo en que ya hubo primeros contactos verbales entre el club y el entorno del jugador, que se encuentra libre desde inicios de julio de 2026 tras su paso por la MLS. La prensa en Italia señaló que se trató de un acercamiento exploratorio, a la espera de definir si habrá una oferta formal y si será aceptada.

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El diario español añadió que el entrenador Alessandro Nesta habló directamente con Rodríguez y que las posturas están próximas, con el punto central puesto en “cuadrar números” antes de un anuncio que podría llegar en los próximos días.

James Rodríguez terminó el Mundial 2026 y empezó a buscar equipo porque no renovó contrato con Minnesota United - crédito FCF

El US Avellino 1912 figura quinto en la tabla, a 3 puntos del líder Palermo en una temporada en la que el club apunta al ascenso a la Serie A.

Según informó La Gazzetta dello Sport, el director deportivo Mario Aiello inició contactos primero con intermediarios y luego avanzó con el entorno del futbolista. En las últimas semanas, el club envió videos al equipo que representa a Rodríguez para mostrarle el clima de entusiasmo en Avellino e Irpinia.

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La llegada del colombiano también se analiza por parte de la familia familia D’Agostino por su impacto comercial: en Instagram supera los 50 millones de seguidores, un punto que el club evalúa junto con el aspecto económico.

Con James Rodríguez sin club desde su salida de Minnesota United y con apenas 852 minutos disputados en 2026, la inactividad del capitán de la selección Colombia se convirtió en una señal de alerta a pocas semanas de la próxima convocatoria de Néstor Lorenzo, en un momento en que el cierre del mercado europeo redujo casi por completo sus opciones inmediatas de fichaje.

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La cifra resume su año deportivo: equivale a 9,46 partidos en siete meses y queda por debajo del promedio actual de entre 35 y 45 encuentros que suele acumular un futbolista en Europa entre liga, copa nacional, torneos internacionales y compromisos con su selección.

US Avellino, el club que asciende cada que muere un papa

El Avellino estuvo involucrado a principios de la década de los 80 en el escándalo de corrupción conocido como "Totonero" - crédito US Avellino 1912 FC

El Avellino selló el 19 de abril su regreso a la Serie B y, dos días después, la muerte del papa Francisco reactivó una coincidencia que se repite desde 1958: cada ascenso relevante del club italiano ha coincidido con un cambio trascendental en el Vaticano, ya fuera un fallecimiento papal o, en un caso, una renuncia al pontificado.

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La secuencia más reciente ocurrió en 2025, cuando el equipo aseguró matemáticamente la promoción antes del deceso de Francisco. Ese episodio prolongó una serie de paralelismos que ya abarca más de seis décadas entre la historia deportiva del club y las transiciones de la Iglesia Católica.

El origen de esa cadena se remonta al 9 de octubre de 1958. Ese día murió Pío XII, tras casi 20 años al frente de la Iglesia, y ese mismo año el Avellino había ascendido de la cuarta división a la Serie C.

Poco después fue elegido Juan XXIII, cuyo pontificado terminó en 1963. Ese año también resultó decisivo para el club, que regresó a la Serie C después de haber descendido en temporadas anteriores.

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El Avellino fue fundado en 1912 y ha ascendido entre diversas categorías del Calcio Italiano al menos en seis ocasiones - crédito US Avellino

La muerte de Juan XXIII abrió paso a la elección de Giovanni Montini como Pablo VI. Su papado se extendió durante 15 años, hasta 1978, otra fecha central en esta historia compartida entre fútbol y Vaticano.

El año 1978 concentró el episodio más singular de toda la serie. En pocos meses murieron Pablo VI y su sucesor Juan Pablo I, recordado como “el Papa de los 33 días” por la brevedad de su pontificado.

Al mismo tiempo, el Avellino logró por primera vez el ascenso a la Serie A, la máxima categoría del fútbol italiano. Para el club, aquel salto representó uno de los hitos más altos de su trayectoria.

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Con la llegada de Juan Pablo II, el patrón no se interrumpió. El papa polaco encabezó la Iglesia durante 27 años, hasta su muerte en 2005, cuando el equipo volvió a protagonizar otro ascenso.

El 19 de junio de ese año, el conjunto venció al Napoli por 2-1 en la final de los playoffs y subió a la Serie B.