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Pautips sufrió una quemadura en el rostro durante un reto en ‘MasterChef Celebrity’: se pronunció en sus redes sociales sobre el accidente

La creadora de contenido realizaba una preparación en una olla a presión cuando uno de los ingredientes explotó muy cerca de su rostro, ocasionando algunas lesiones en esta zona como en sus brazos

La influencer Pautips publica la receta de los macarrones con los que ganó un pin en MasterChef - crédito @pautips/IG
La influencer Pautips publica la receta de los macarrones con los que ganó un pin en MasterChef - crédito @pautips/IG
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En la noche del 6 de septiembre de 2026 se llevó a cabo, quizá, una de las pruebas de salvación más reñidas de MasterChef Celebrity en lo que va corrido de esta temporada, que ha dejado varios accidentes entre los participantes, como cortadas y quemaduras.

Una de esas afectadas por el rigor de la cocina fue Pautips, que durante el reto de la noche anterior sufrió una fuerte quemadura en su rostro, mientras realizaba una preparación con base de garbanzos. La creadora de contenido se acercó a la olla a presión donde se realizaba la receta, cuando una explosión con aceite saltó e incluso, alcanzó sus brazos.

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Al percatarse de la situación y con el rigor que siempre la ha caracterizado en esta competencia, Paula Galindo no hizo llamado a los paramédicos y continuó preparando su receta para conseguir la salvación; sin embargo, Claudia Bahamón, al percatarse de la situación, le dijo que prestarían atención a sus quemaduras.

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Pautips mostró cómo se quemó el rostro tras un accidente en 'MasterChef Celebrity' con unos garbanzos - crédito @pautips/IG

Posteriormente, la participante compartió en su cuenta de Instagram las fotografías que muestran el momento exacto del accidente y a Paula colocándose hielo en la quemadura.

La publicación generó reacciones de sus compañeros: Virginia Lizcano le recomendó tener más cuidado con su rostro al cocinar, mientras otros participantes destacaron su decisión de no abandonar la prueba.

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Sin embargo, a pesar de la entrega durante el reto, el resultado de la jornada la dejó con el delantal negro y la obligación de enfrentarse al reto de eliminación, donde se conocerá un nuevo eliminado de la competencia. Desde sus redes, convocó a su comunidad digital a seguir la transmisión.

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La creadora de contenido se puso hielo en la cara para aliviar el ardor por las quemaduras - crédito @pautips/IG

Adicionalmente, acompañó la publicación con un emotivo texto: “ME QUEMÉ LA CARA CON ACEITE 🫥😓. En las cocinas de MasterChef pasan accidentes todos los días y, mientras que fritaba garbanzos, se estallaron algunos y me cayeron en el rostro y los brazos 🤦🏻‍♀️ Al menos me quedaron ricos, pero no me alcanzó... ¡Nos vemos en el próximo reto de eliminación!“.

Esto provocó una serie de comentarios de parte de sus seguidores, que desearon pronta recuperación y destacaron la buena participación de la influenciadora: “Date duro, nena, en esa eliminación estamos viendo por ti tú puedes”; “Para mí tu plato era el mejor de todos, pero así es la vida”; “Queremos ver cómo te quedaron las quemaduras, todo bien?”, entre otros.

Pautips mostró en redes sociales las quemaduras que sufrió en el rostro y los brazos durante las grabaciones de Masterchef Celebrity - crédito @pautips/ Instagram
Pautips mostró en redes sociales las quemaduras que sufrió en el rostro y los brazos durante las grabaciones de Masterchef Celebrity - crédito @pautips/ Instagram

Así reaccionó a comentarios sobre ser la villana de la temporada

Desde que inició la competencia, en redes sociales han analizado la participación de Pautips con sus gestos y comentarios que hace sobre sus compañeros.

Asimismo, los actores Jimmy Vásquez, Emmanuel Restrepo y Sebastián Vega mencionaron su nombre cuando les preguntaron quién podría asumir el papel más polémico dentro del concurso.

La creadora de contenido no evitó el debate. Desde sus redes sociales, compartió una imagen generada con inteligencia artificial en la que aparece con una estética oscura y desafiante, en sintonía con las especulaciones de los espectadores.

Los actores Jimmy Vásquez, Emmanuel Restrepo y Sebastián Vega señalan a Pautips como la posible antagonista - crédito @pautips/IG
Los actores Jimmy Vásquez, Emmanuel Restrepo y Sebastián Vega señalan a Pautips como la posible antagonista - crédito @pautips/IG

Junto a la publicación, Pautips escribió: “¿Seré la villana de MasterChef? 🔥 Ya lo veremos...”. Con ese mensaje, alimentó la conversación sin confirmar ni descartar que vaya a ocupar ese lugar en la dinámica del reality.

La percepción sobre su papel nació en los primeros capítulos, donde mostró una actitud competitiva que llamó la atención de sus compañeros y del público. Su llegada al programa también representa su primera participación en televisión y en el formato gastronómico del Canal RCN.

El debate no se centra en un conflicto puntual, sino en la expectativa sobre cómo se desenvolverá frente a las pruebas, los demás famosos y las decisiones propias de la competencia. La publicación de Pautips convirtió esa etiqueta en parte de la conversación alrededor de la nueva temporada.

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