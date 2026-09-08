Colombia

Abelardo de la Espriella anunció beneficios para productores de viche del Chocó con particular petición a los empresarios: “Es afrodisiaco, aprovechen”

El anuncio se dio en la reunión empresarial del 7 de septiembre, junto con planes en infraestructura, educación y energía para el departamento

- crédito Ovidio González/Presidencia
La compra del viche busca evitar pérdidas a los productores afectados por el aplazamiento de las fiestas de San Pacho tras el terremoto del 10 de agosto, según explicó el mandatario nacional - crédito Ovidio González/Presidencia
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El presidente de Colombia Abelardo de la Espriella lideró una cumbre empresarial en Quibdó, departamento del Chocó, en la que definió la hoja de ruta para la recuperación de la región tras el terremoto de magnitud 7,4 que se registró el 10 de agosto de 2026.

El encuentro, que contó con la participación de gran parte del gabinete ministerial y del sector empresarial, abordó aspectos como inversiones, infraestructura, educación, conectividad energética, turismo y mecanismos de recuperación para uno de los departamentos golpeados por el sismo.

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De igual manera, se refirió a la producción del viche, una bebida alcohólica artesanal y ancestral de la región del Pacífico colombiano, donde decenas de familias y emprendedores locales habían preparado inventarios para la temporada de las fiestas de San Pacho pero quedaron con el producto almacenado cuando las festividades se aplazaron por la emergencia.

El mandatario explicó que la salida consistirá en que la Central Mayorista de Antioquia asuma la producción existente.

“Se pactó la compra de la producción de viche producido por los emprendedores del departamento a través de la Central Mayorista de Antioquia. Vamos a comprar toda la producción de viche”, expresó el jefe de Estado.

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En medio del anuncio, el presidente se atrevió a promocionar la bebida ante los empresarios presentes, lo que provocó risas entre los asistentes.

“Yo dije que es muy bueno y además es afrodisíaco, así que aprovechen. Aquí varios empresarios pidieron de a dos cajas y estamos en eso”, manifestó.

A su vez, De la Espriella resaltó el compromiso de los empresarios de Olímpica, Nutresa y Colombina para adquirir productos locales para dinamizar la economía y fortalecer empresas chocoanas.

“Hoy están aquí los compradores de Olímpica para trabajar con los productores. Los mismo ha señalado Nutresa y Colombina. La apuesta es que lo que se produce en el Chocó encuentre compradores y mercado”, detalló.

Para las comunidades productoras, el compromiso abre una salida para transformar inventarios inmovilizados en ingresos y sostener una actividad tradicional que también funciona como fuente de empleo.

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