Ella es Adela María Maestre Cuello, la nueva vicecanciller del gobierno de Abelardo de la Espriella

- crédito Cancillería de Colombia

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Al cumplirse un mes del inicio de su mandato, el presidente Abelardo de la Espriella sigue definiendo el personal que estará en las diferentes dependencias del Estado.

El más reciente movimiento se produjo en el Ministerio de Relaciones Exteriores donde se conoció el nombre de la persona que será la segunda al mando de la cartera.

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Se trata de Adela María Maestre Cuello que se desempeñará como vicecanciller de Colombia, designación que se produjo después de que se cayera el nombramiento de Adriana Mendoza, según información revelada por La FM.

Con este movimiento, el Ministerio de Relaciones Exteriores completa una parte central de su cúpula directiva. Maestre se suma a Daniella Restrepo, viceministra de Asuntos Multilaterales, y a Pedro Roa, viceministro de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional.

Igualmente, María Consuelo Araújo fue nombrada como embajadora ante Estados Unidos en Washington y Mauricio Gaona estará al frente de la misión permanente de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York.

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La reorganización del equipo de la Cancillería incluye además la publicación de la hoja de vida de Rodrigo Pinzón Navarro para la Dirección de Protocolo.

Perfil de Adela Maestre

La abogada nació en Valledupar, en el departamento del Cesar, y tiene una especialización en Derecho de la Comunicación.

En el plano familiar, es hija de Armando Maestre Pavajeu, exalcalde de Valledupar, exgobernador del Cesar y exsenador, quien fue asesinado. Su madre es Gloria Cuello Dávila, hija del dirigente conservador Manuel Germán Cuello Gutiérrez, según recopiló Caracol Radio.

En cuanto a su trayectoria profesional, Maestre Cuello ha ocupado cargos como cónsul general de Colombia en Santiago de Chile y embajadora plenipotenciaria ante el gobierno de Paraguay entre 2015 y 2017. En ese país recibió la Orden Nacional del Mérito en el grado de Gran Cruz.

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Actualmente dirige la Oficina Subregional para los Países Andinos de la Secretaría General Iberoamericana. Su recorrido profesional también incluye la presidencia ejecutiva de la Asociación Colombiana de Productores Fonográficos (Asincol), y un paso por la Asociación para la Protección de los Derechos Intelectuales sobre Fonogramas y Videogramas Musicales (Apdif).