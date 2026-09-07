Colombia

Los años 80 volvieron con fuerza a Instagram: así es la nueva tendencia a la que ya se unieron Aida Victoria y otros influenciadores

La inteligencia artificial puso de moda recrear fotos con una estética ochentera, marcada por cabellos abundantes, maquillaje intenso, prendas con hombreras y colores vibrantes

Una nueva tendencia de inteligencia artificial está llevando a miles de usuarios a recrear fotografías inspiradas en los años 80, tal y como lo hizo Aida Victoria - crédito @aidavictoriam/Instagram
Una nueva tendencia de inteligencia artificial está llevando a miles de usuarios a recrear fotografías inspiradas en los años 80, tal y como lo hizo Aida Victoria - crédito @aidavictoriam/Instagram
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Un nuevo fenómeno estético se apoderó de Instagram y miles de usuarios en Colombia están llenando sus perfiles con fotografías inspiradas en la década de 1980, creadas con inteligencia artificial.

La tendencia combina melenas voluminosas, sombras de ojos intensas, labiales marcados, chaquetas anchas y tonos llamativos que recuerdan las portadas de revistas y los videos musicales de esa época.

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El auge de esta moda responde al interés de creadores de contenido y usuarios por transformar su imagen digital a través de la estética vintage.

El algoritmo de la plataforma digital posicionó con fuerza estas publicaciones, donde la propuesta no se limita únicamente a utilizar ropa antigua, sino a recrear por completo la iluminación, el maquillaje y el grano característico de la fotografía analógica de los ochenta.

Mattias Vega y Dani Duke se sumaron a la tendencia de su imagen creada con IA en la época de los años 80 - crédito @mattiasvga - @daniduke/Instagram
Mattias Vega y Dani Duke se sumaron a la tendencia de su imagen creada con IA en la época de los años 80 - crédito @mattiasvga - @daniduke/Instagram

En el escenario del entretenimiento nacional, personalidades y generadores de contenido colombianos se sumaron activamente a este fenómeno de las redes sociales.

Figuras públicas como Luisa Fernanda W, Mattias Vega, Silvana Araujo, La Segura, Dani Duke, Aida Victoria, entre otros, compartieron imágenes en las que lucen peinados elaborados, atuendos de cuero con hombreras y acabados visuales inspirados en las tendencias del siglo pasado.

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Famosos colombianos que recrearon los años 80 con IA

Luisa Fernanda W mostró a sus seguidores la preparación de su sesión fotográfica y expresó su gusto por los peinados cargados de volumen que caracterizaron esa década: “El pelo así 😍“.

Luisa Fernanda W compartió parte de su 'sesión fotográfica' con IA y destacó su gusto por los peinados voluminosos característicos de aquella época - crédito @luisafernandaw/Instagram
Luisa Fernanda W compartió parte de su 'sesión fotográfica' con IA y destacó su gusto por los peinados voluminosos característicos de aquella época - crédito @luisafernandaw/Instagram

Por su parte, la deportista e influyente Silvy Araujo destacó cómo el estilo visual de esa época permite jugar con la moda sin temores: “Quiero el pelo de los 80s”.

La creadora de contenido hizo dos “sesiones” de estas fotos, una con su esposo y su hija, y otra en la que aparece ella y su pareja, Andrés Felipe Pina", en ambos con este estilo característico de la época.

Silvy Araujo también se sumó a la tendencia y expresó su entusiasmo por los estilos de la década - crédito @silvyaraujo/Instagram
Silvy Araujo también se sumó a la tendencia y expresó su entusiasmo por los estilos de la década - crédito @silvyaraujo/Instagram

Una de las publicaciones que más llamó la atención fue la de la creadora de contenido La Segura, reconocida por su participación en la primera temporada de La casa de los famosos.

Junto a una imagen suya generada con inteligencia artificial, escribió: “La Segura de los 80 hubiera sido la putería, mi reina hermosa...”.

Además, compartió otra imagen junto a su esposo, Ignacio Baladán, y su hijo. La creadora de contenido aseguró que le gustó esta versión de su familia, publicación que generó comentarios de sus seguidores, entre risas, elogios y mensajes destacando lo bien que lucía.

Una de las publicaciones que más llamó la atención fue la de La Segura, que compartió su imagen creada con IA - crédito @la_segura/Instagram
Una de las publicaciones que más llamó la atención fue la de La Segura, que compartió su imagen creada con IA - crédito @la_segura/Instagram

Inteligencia artificial revive la estética ochentera

El fenómeno está impulsado principalmente por la nostalgia que domina la interacción en las plataformas digitales actuales.

Creadores de contenido pertenecientes a generaciones jóvenes que no vivieron los años ochenta encontraron en esta estética una fuente inagotable de inspiración para romper con el minimalismo de tonos neutros que predominó en las redes sociales durante los últimos años.

A través de filtros especiales, edición digital y aplicaciones de retoque fotográfico, los creadores de contenido logran imitar los destellos de luz, las texturas del papel impreso y los tonos saturados propios de hace cuatro décadas.

Las herramientas tecnológicas actuales permiten ajustar el contraste y la calidez de las imágenes para imitar el trabajo de las publicaciones de moda internacionales de 1980.

Ilustración de una mujer de cabello negro y un hombre de cabello castaño vestidos con chaquetas de cuero sobre un fondo oscuro.
El regreso de esta estética está relacionado con la nostalgia por una época marcada por colores intensos, estilos extravagantes y una fotografía con características muy diferentes a las actuales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las redes sociales convirtieron la moda retro en una experiencia participativa en la que los seguidores interactúan imitando los peinados, el vestuario, los accesorios y las posturas de sus celebridades favoritas. Este tipo de dinámicas genera una alta tasa de reproducción y comentarios, convirtiendo los tutoriales de peinados ochenteros en contenidos virales consumidos por audiencias de todas las edades.

De igual manera, el fenómeno impulsa la búsqueda de prendas de segunda mano y el rescate de prendas guardadas en los armarios familiares.

Chaquetas de cuero, abrigos con hombreras estructuradas, cinturones anchos y accesorios dorados de gran tamaño han vuelto a ser tendencia de consumo entre los seguidores que buscan recrear estas sesiones fotográficas desde sus casas.

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