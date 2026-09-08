Colombia

Daniel Quintero se despachó contra De la Espriella y Fico Gutiérrez tras negativa de juez a su tutela: “Han abusado de su poder”

El exalcalde de Medellín cuestionó la decisión judicial y sostuvo que las acusaciones públicas de sus adversarios políticos han afectado su seguridad

Daniel Quintero arremetió contra Abelardo de la Espriella y Fico Gutiérrez - crédito Colprensa - Prensa Abelardo de la Espriella
Daniel Quintero arremetió contra Abelardo de la Espriella y Fico Gutiérrez - crédito Colprensa - Prensa Abelardo de la Espriella
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El exalcalde de Medellín y exsuperintendente de Salud, Daniel Quintero Calle, sufrió un revés judicial frente al alcalde Federico Gutiérrez, luego de que un juzgado declarara improcedente la tutela con la que buscaba protección por publicaciones difundidas en la red social X.

Quintero cuestionó mensajes emitidos el 28 de febrero de 2026, cuando Gutiérrez lo vinculó con una presunta estructura destinada a “saquear la ciudad”. También rechazó que lo llamara “jefe de la banda”, “corrupto” y líder criminal.

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El exmandatario sostuvo que tales señalamientos lesionaban su buen nombre, honra, dignidad, presunción de inocencia y derecho a rectificación. Argumentó que no existe una condena ejecutoriada en su contra y afirmó que el actual alcalde Fico Gutiérrez mantuvo esa línea discursiva entre 2024 y 2026.

La demanda llegó a jueces de Bogotá, que remitieron el expediente a Medellín. Allí el despacho concluyó que la controversia ocurre en un “contexto político” marcado por opiniones difundidas en redes sociales.

Daniel Quintero y Federico Gutiérrez han protagonizado un enfrentamiento durante los últimos días - crédito EFE/ Colprensa
Daniel Quintero perdió una tutela por señalamientos de Federico Gutiérrez en X - crédito EFE/ Colprensa

La decisión indicó que Quintero dispone de vías ordinarias ante la justicia penal si considera que se le atribuyó un delito. Agregó que antes de acudir a la tutela debía solicitar a X la eliminación del contenido cuestionado.

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El juzgado no advirtió perjuicio irremediable. Sin impugnación, el expediente pasará a la Corte Constitucional para revisión.

Esto fue lo que contestó Daniel Quintero a decisión de juez de Bogotá

Tras lo anterior, Daniel Quintero reaccionó al rechazo de la tutela que presentó por las publicaciones del alcalde Federico Gutiérrez. El dirigente afirmó que los señalamientos públicos en su contra han creado un riesgo para él y sus familiares.

En un mensaje difundido en X, Quintero cuestionó que la justicia considere suficientes las vías penales para enfrentar las acusaciones. “¿Tendrán que esperar que me metan un tiro en la cabeza?”, escribió al reclamar una respuesta judicial inmediata.

El exfuncionario sostuvo que la defensa de la dignidad, el buen nombre y la presunción de inocencia debe actuar frente a eventuales daños derivados de discursos políticos.

Según planteó, los procesos penales por presunta calumnia pueden tardar años y no resuelven el “riesgo latente” que, a su juicio, enfrenta una persona expuesta a ataques públicos.

Daniel Quintero comparó su caso con episodios de persecución política - crédito @QuinteroCalle/X
Daniel Quintero comparó su caso con episodios de persecución política - crédito @QuinteroCalle/X

Quintero señaló que la tutela debería amparar a los ciudadanos y a sus familias ante campañas que atribuyó a quienes ejercen cargos de poder. En ese sentido, denunció una “campaña de odio sistemático” y afirmó que busca la “eliminación del otro”.

El exalcalde vinculó su denuncia con antecedentes de violencia política en Colombia y Europa. “¿Acaso la eliminación de la UP no arrancó con la calumnia sistemática?”, preguntó, en referencia a la Unión Patriótica. También mencionó la persecución de los judíos durante el régimen nazi.

Quintero aclaró que no pretendía “victimizarse”, aunque sostuvo que Fico Gutiérrez y el presidente Abelardo de la Espriella habrían abusado de su poder mediante acusaciones reiteradas.

“En mi caso, y no es mi interés victimizarme, Fico y Abelardo han abusado de su poder y me han puesto en riesgo a mí y a mi familia con sus calumnias permanentes y cada vez más graves y sistemáticas”, aseguró.

El exdirigente aseguró que esos mensajes persistieron pese a que, según dijo, la justicia anuló el único proceso penal que existía en su contra. “Siguieron adelante”, afirmó sobre quienes, según su versión, mantuvieron los señalamientos.

Daniel Quintero denunció riesgos para su familia tras el rechazo de su tutela - crédito Colprensa
Daniel Quintero denunció riesgos para su familia tras el rechazo de su tutela - crédito Colprensa

También indicó que la situación habría alentado agresiones en espacios públicos. Quintero aseguró que debió “ir a los golpes varias veces” y que su familia salió de Colombia por motivos de seguridad.

El exalcalde formuló varios interrogantes sobre el alcance de la tutela y el deber de protección estatal.

“¿Por qué debemos mi familia y yo soportar este abuso? ¿Por qué debemos mi familia y yo estar sometidos a este acoso? ¿Por qué mi familia y yo tenemos que estar sometidos a este riesgo?”, finalizó el exalcalde de Medellín en su mensaje publicado en su cuenta oficial de X.

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