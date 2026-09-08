Colombia

Federico Gutiérrez no deberá retractarse por acusar a Daniel Quintero de ser el ‘jefe de la banda’: esta es la razón por la cual la tutela fue fallada a su favor

La jueza Annabel Mendoza Martínez concluyó que no se acreditó un perjuicio irremediable que justificara una intervención urgente

El exalcalde de Medellín Daniel Quintero criticó a Federico Gutiérrez por su gestión y elude responsabilidad en situación legal - crédito Infobae
Federico Gutiérrez no deberá retractarse por acusar a Daniel Quintero como el ‘jefe de la banda’ - crédito Infobae
Guardar

El 7 de septiembre de 2026, el Juzgado Noveno Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá declaró improcedente la tutela con la que Daniel Quintero buscaba proteger su buen nombre, honra, presunción de inocencia y dignidad humana frente a publicaciones de Federico Gutiérrez, alcade de Medellín, en X. La decisión cerró, por ahora, la vía rápida con la que Quintero pretendía obtener la eliminación o rectificación de esos mensajes y trasladó la disputa a la justicia ordinaria.

La jueza Annabel Mendoza Martínez concluyó que no se acreditó un perjuicio irremediable que justificara una intervención urgente. También sostuvo que el exalcalde de Medellín cuenta con otro camino judicial para reclamar si considera que se le atribuyeron delitos de manera falsa.

PUBLICIDAD

La resolución responde a un nuevo episodio del enfrentamiento entre Quintero y el actual mandatario de la ciudad. El fundador del movimiento Independientes promovió la acción de tutela contra Gutiérrez por mensajes publicados entre 2024 y 2026 en los que, según la demanda, lo llamó “jefe de la banda” y líder de una “estructura criminal para saquear la ciudad”.

La jueza concluyó que la tutela no era la vía adecuada

Juicio - Colombia
La jueza Annabel Mendoza Martínez concluyó que no se acreditó un perjuicio irremediable que justificara una intervención urgente - crédito Colprensa

En términos judiciales, la improcedencia por falta de subsidiariedad significa que el despacho consideró que la tutela no era el mecanismo legal idóneo para resolver ese reclamo. Para la jueza, esta acción tiene carácter excepcional y de último recurso, por lo que solo procede cuando no existen otros medios eficaces de defensa.

PUBLICIDAD

En ese análisis, el juzgado señaló que Daniel Quintero debe acudir a la justicia penal si estima que fue señalado falsamente por conductas delictivas. Durante el trámite, la Fiscalía General de la Nación informó que existe una denuncia por injuria presentada por el exalcalde de la capital de Antioquia contra Gutiérrez y que el caso está pendiente de una reunión de conciliación.

Ese punto respondió de manera directa al centro del litigio: la tutela no prosperó porque el juzgado entendió que el conflicto debía discutirse en el proceso penal iniciado, no por medio de una orden inmediata de amparo constitucional. El fallo también indicó que no se probó una amenaza inminente y urgente que obligara a retirar los mensajes antes de que actuara un juez natural.

Quintero sostuvo en su escrito que las expresiones usadas por Gutiérrez no eran opiniones políticas, sino imputaciones concretas de delitos graves, pese a que no existe sentencia condenatoria en su contra. El político afirmó, además, que la reiteración de términos asociados con criminalidad producía un deterioro reputacional profundo en quienes leían esas publicaciones.

La demanda incluyó efectos familiares y una discusión sobre los límites del discurso político

Daniel Quintero y Federico Gutiérrez han protagonizado un enfrentamiento durante los últimos días - crédito EFE/ Colprensa
El recurso legal de Quintero incluyó efectos familiares y una discusión sobre los límites del discurso político - crédito EFE/ Colprensa

Dentro de la tutela, el exalcalde Quintero relató que esa exposición pública tuvo consecuencias para su entorno familiar. Según su versión, sus hijas sufrieron presiones y rechazo en el colegio, una situación que llevó a que abandonaran la institución educativa y a que la familia tuviera que salir de Medellín.

El documento también señaló que el 12 de mayo de 2026, después de que Quintero solicitara formalmente una rectificación, Gutiérrez publicó otro mensaje en el que reiteró la expresión “jefe de la banda”. La demanda subrayó que esa publicación fue vista por miles de personas.

Los abogados del exmandatario local incorporaron incluso referencias a estudios de neurociencia y a antecedentes históricos como el caso de Ruanda para sostener que el lenguaje estigmatizante puede alimentar escenarios de odio social. Su tesis fue que la repetición de calificativos deshumanizantes supera la controversia política y entra en el terreno del daño a derechos fundamentales.

La defensa de Federico Gutiérrez respondió que las publicaciones están protegidas por la libertad de expresión porque constituyen juicios de valor y opiniones políticas. También argumentó que Quintero, por su condición de figura pública y por ocupar en ese entonces el cargo de Superintendente Nacional de Salud, estaba sometido a un mayor escrutinio ciudadano y debe soportar un nivel más alto de crítica.

Federico Gutiérrez respondió que las publicaciones están protegidas por la libertad de expresión porque constituyen juicios de valor y opiniones políticas - crédito @FicoGutierrez/X
Federico Gutiérrez respondió que las publicaciones están protegidas por la libertad de expresión porque constituyen juicios de valor y opiniones políticas - crédito @FicoGutierrez/X

A criterio de los abogados, los señalamientos se apoyan en investigaciones reales sobre corrupción y manejo de recursos públicos relacionadas con integrantes de la administración anterior de Medellín. Gutiérrez negó, además, que existiera una campaña sistemática contra su antecesor y defendió que el debate público sobre procesos judiciales debe estar permitido.

En la parte final de la decisión, el juzgado encuadró el caso dentro del clima de confrontación política del país y advirtió que el demandante es un actor habitualmente expuesto a debates intensos. Con ese criterio, determinó que la controversia deberá continuar en los tribunales penales y no por la vía de una tutela.

Temas Relacionados

Federico GutiérrezDaniel QuinteroProceso legaltutelaJefe de la BandaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Super Astro Luna hoy lunes 7 de septiembre: revisa el número y signo ganador

El sorteo nocturno de esta reconocida lotería colombiana, arrojó los siguientes números y signo zodiacal como resultados ganadores

Super Astro Luna hoy lunes 7 de septiembre: revisa el número y signo ganador

Santa Fe vs. Vasco da Gama - EN VIVO Copa Sudamericana: siga aquí el minuto a minuto del partido en El Campín

El “Cardenal” quiere dar el primer golpe en la “Gran Conquista” ante el cuadro de Río de Janeiro que tendrá un equipo mixto para jugar ante el cuadro bogotano

Santa Fe vs. Vasco da Gama - EN VIVO Copa Sudamericana: siga aquí el minuto a minuto del partido en El Campín

Colombianos entre los más afectados por los arrestos de ICE durante el Gobierno Trump en Estados Unidos: la lista la encabezan los mexicanos

Las doce nacionalidades que más concentran las capturas efectuadas por agentes migratorios en Norteamérica son latinoamericanas

Colombianos entre los más afectados por los arrestos de ICE durante el Gobierno Trump en Estados Unidos: la lista la encabezan los mexicanos

El cantante colombiano Dekko confirmó la muerte de su hijo a los cuatro días de nacido: “No pude cargarte ni un segundo”

Mientras el artista lamentó no haber podido “cargarlo ni un segundo”, Natalia Angulo, su pareja, lo recordó como “nuestro milagro, nuestro guerrero” con una emotiva publicación en sus redes sociales

El cantante colombiano Dekko confirmó la muerte de su hijo a los cuatro días de nacido: “No pude cargarte ni un segundo”

Esta es la red de ‘búnkers’ que creó “Bendito Menor” para esconderse: tenía un arsenal de drones para detectar la presencia de la fuerza pública

Los agentes revisan documentos incautados en diligencias que detallan inmuebles, rutas y sistemas de vigilancia usados por la estructura, mientras se rastrea a lugartenientes con operaciones en La Guajira y Santa Marta

Esta es la red de ‘búnkers’ que creó “Bendito Menor” para esconderse: tenía un arsenal de drones para detectar la presencia de la fuerza pública
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

ENTRETENIMIENTO

El cantante colombiano Dekko confirmó la muerte de su hijo a los cuatro días de nacido: “No pude cargarte ni un segundo”

El cantante colombiano Dekko confirmó la muerte de su hijo a los cuatro días de nacido: “No pude cargarte ni un segundo”

Johanna Fadul reveló cuánto cobró por el personaje de Daniela en ‘Sin senos sí hay paraíso’: fueron más de 70 mil dólares

Sebastián Vega cerró su paso por ‘MasterChef Celebrity’ con una promesa: “No se acaba mi cocina”

Los años 80 volvieron con fuerza a Instagram: así es la nueva tendencia a la que ya se unieron Aida Victoria y otros influenciadores

Salomón Bustamante se cansó de las críticas y así respondió a los que le pidieron que saliera del closet: “Hoy quiero que sepan mi verdad”

Deportes

Santa Fe vs. Vasco da Gama - EN VIVO Copa Sudamericana: siga aquí el minuto a minuto del partido en El Campín

Santa Fe vs. Vasco da Gama - EN VIVO Copa Sudamericana: siga aquí el minuto a minuto del partido en El Campín

James Rodríguez podría jugar en un equipo de segunda división de Italia: esta es la historia del club Avellino

Atlético Nacional es el primer clasificado a cuartos de la Copa BetPlay 2026 tras golear 3-0 al Cali

Tres equipos del fútbol colombiano demandarán al América de Cali ante el TAS de la FIFA por el caso Yhorman Hurtado

Mariana Pajón será una de las cartas de Colombia en los Juegos Sudamericanos Rosario 2026, pero en un deporte distinto al ciclismo de BMX