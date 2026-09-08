Colombia

Marco Rubio y Abelardo de la Espriella se reunirán en Barranquilla: canciller reveló los temas que abordarán en el encuentro

Omar Bula sostuvo que el apoyo de Estados Unidos va a ser fundamental para combatir el narcotráfico y el crimen transnacional organizado

Omar Bulla señaló que el Gobierno nacional está preparado para recibir al secretario de Estado de Estados Unidos - crédito Cancilleria
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El canciller Omar Bula Escobar aseguró en un video que la reunión que mantendrán el 8 de septiembre de 2026 en Barranquilla, Atlántico, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, constituye “el inicio de la reconstrucción de una alianza estratégica con Estados Unidos”, en lo que definió como la primera visita de alto nivel que recibirá el mandatario en Colombia.

Según el jefe de cartera, el Gobierno colombiano llegará al encuentro con una hoja de ruta que coloca en el centro “el respeto mutuo, la soberanía y la defensa de nuestros intereses nacionales”, y concentrará la conversación en tres ejes: seguridad, comercio y valores compartidos.

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Abelardo de la Espriella y Marco Rubio - crédito Presidencia/Daniel Heuer/REUTERS
Canciller Ómar Bula reveló los temas de conversación que abordarán Marco Rubio y Abelardo de la Espriella en su encuentro en Barranquilla - crédito Presidencia/Daniel Heuer/REUTERS

Sobre el primer punto, el canciller sostuvo que “el apoyo de Estados Unidos va a ser fundamental para combatir el narcotráfico y el crimen transnacional organizado”, al describir el componente de seguridad como una prioridad en el relanzamiento de la agenda bilateral.

En materia económica, Bula Escobar afirmó: “Vamos a profundizar nuestros lazos para crear más oportunidades para todos los colombianos”, en referencia al capítulo comercial que se abordará durante la visita del secretario de Estado.

El tercer eje, agregó, estará enfocado en “la defensa de los valores compartidos”. En esa línea, señaló que Colombia buscará “reafirmar un compromiso con los valores occidentales y a defenderlos como aliados”.

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Bula Escobar cerró su descripción del enfoque oficial con una definición de la relación que, dijo, se pretende consolidar tras la reunión en la capital atlanticense: “La relación entre Colombia y Estados Unidos será de dos países soberanos que buscan siempre el beneficio de su gente”.

Las perspectivas de la reunión entre Marco Rubio y Abelardo de la Espriella

Colombia - Estados Unidos - Relaciones comerciales
Gremios coinciden en que la reunión puede impulsar las relaciones comerciales entre ambos paises - crédito 123RF

La visita del secretario de Estado coincide con una etapa de acercamientos entre el gobierno de Abelardo de la Espriella y la administración de Donald Trump para revisar la medida arancelaria que afecta a parte de las exportaciones colombianas. Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial y estratégico de Colombia, pero durante la administración Petro se acumularon fricciones que deterioraron la relación.

El aumento del arancel a 12,5% golpeó a sectores como el floricultor. Laura Valdivieso, presidenta de la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores (Asocolflores), explicó en su momento que la decisión se produjo en el marco de una investigación abierta desde marzo de 2026 por la oficina del representante comercial de Estados Unidos sobre países que no cuentan con medidas que prohíban las importaciones con trabajo forzoso.

Pese a ese endurecimiento, la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia) informó que el 72,4% de las exportaciones colombianas está exento de ese gravamen dentro de la política arancelaria internacional aplicada por Trump. El dato delimita el alcance de la medida, aunque no elimina su impacto sobre actividades con alta participación en empleo y comercio exterior.

La discusión no se limita al arancel. El comportamiento del dólar, que se acerca a mínimos de los últimos años, redujo la competitividad de los exportadores, encareciendo en pesos los costos de operación en el país.

En el Congreso Nacional de Exportadores de la Asociación Nacional de Comercio Exterior de Colombia (Analdex) se informó que esa situación provocó el cierre de, al menos, cuatro empresas exportadoras. En el sector también existe incertidumbre por nuevas quiebras en el corto plazo.

Estados Unidos y Colombia estarían negociando un acuerdo comercial - crédito Imagen ilustrativa Infobae
Estados Unidos y Colombia estarían negociando un acuerdo comercial - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Bogotá y Washington analizan los detalles de un acuerdo comercial recíproco similar al que la Casa Blanca adelantó con Argentina, El Salvador y Guatemala. La intención es tramitar una negociación rápida que amplíe de forma sustancial el universo de bienes colombianos que ingresarían al mercado estadounidense sin pagar aranceles, informó Semana.

Esa posibilidad fue acompañada por señales públicas desde ambos gobiernos. Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, sostuvo que las dos administraciones están comprometidas con el fortalecimiento de los lazos económicos y comerciales, incluida la negociación expedita de ese acuerdo.

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