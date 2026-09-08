Tres equipos del fútbol colombiano demandarán al América de Cali ante el TAS de la FIFA por el caso Yhorman Hurtado

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América de Cali será denunciado por Jaguares, Boyacá Chicó e Independiente Santa Fe ante el TAS de la FIFA - crédito América

Boyacá Chicó, Jaguares e Independiente Santa Fe preparan una demanda ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) por el caso de Yhormar Hurtado, luego de que la Comisión Disciplinaria de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) resolviera mantener los resultados obtenidos por América de Cali, aunque declaró al defensor inelegible para disputar el resto de la temporada 2026.

El presidente de Boyacá Chicó, Nicolás Pimentel, cuestionó el fallo de segunda instancia y aseguró que su club buscará que el organismo internacional revise la decisión. El dirigente considera que la resolución admite, en los hechos, que existía una limitación para que Hurtado actuara con América, pero no aplica una sanción deportiva retroactiva sobre los compromisos que ya disputó.

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“Me están dando la razón en que sí tenía razón, pero no me están dando los puntos”, afirmó Pimentel en declaraciones a Blu Radio. Según el directivo, la entidad reconoció que el jugador no era elegible, aunque determinó que esa condición debía operar desde la nueva decisión y no desde los encuentros en los que América lo utilizó.

El caso de Yhormar Hurtado abrió una disputa sobre las normas de la FIFA y el reglamento de la Federación Colombiana de Fútbol-crédito @NanyFlorezA/X

La discusión se centra en los partidos que América ganó ante Internacional y Chicó

La controversia comenzó por la participación de Yhormar Hurtado en el segundo semestre de 2026. El futbolista había tenido actividad previa con Deportes Tolima y Always Ready de Bolivia antes de incorporarse a América de Cali, una trayectoria que abrió el debate sobre los límites que establece la reglamentación internacional para la inscripción y participación de jugadores en una misma temporada.

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La norma de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) permite que un jugador esté registrado en un máximo de tres clubes durante una temporada, aunque limita su participación en partidos oficiales a dos equipos, salvo excepciones específicas. Ese es el punto sobre el cual se sostienen las reclamaciones contra el club caleño.

Internacional de Bogotá fue el primer equipo que acudió a la Dimayor, tras la derrota por 2-0 ante América el 26 de julio en El Campín. Boyacá Chicó presentó luego su recurso por el encuentro de la segunda fecha, que terminó 7-0 a favor del conjunto escarlata el 2 de agosto.

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El Comité Disciplinario del Campeonato había rechazado inicialmente ambos reclamos mediante la Resolución 073 del 11 de agosto. El organismo consideró que el jugador estaba habilitado para actuar en la Liga BetPlay II-2026, bajo la interpretación de que en Colombia existen dos temporadas distintas dentro del mismo año.

La Comisión Disciplinaria revisó después los recursos y dictó una nueva resolución el 4 de septiembre. El fallo mantuvo los marcadores de los partidos reclamados, pero dejó a Hurtado sin posibilidad de jugar con América durante el resto de 2026 en las competiciones organizadas por la Dimayor.

El defensor expresó su tranquilidad por lo ocurrido, y habló del apoyo por parte del América-crédito @WinSportsTV/X

Pimentel sostiene que la transferencia desde Bolivia obliga a aplicar la norma de FIFA

Para Pimentel, el caso no debía resolverse únicamente con base en la definición de temporada que contiene el Estatuto del Jugador de la Federación Colombiana de Fútbol. El presidente de Boyacá Chicó afirmó que el paso de Hurtado desde Always Ready hacia América implicó una transferencia internacional y, por ese motivo, debía prevalecer el reglamento de FIFA.

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“Cuando tienes una transferencia internacional tienes que ir a los reglamentos y a los estatutos de la FIFA”, sostuvo el dirigente, según recogió Blog Deportivo. Desde su perspectiva, el debate no pasa por el registro contractual del lateral, sino por si estaba habilitado para integrar las planillas y participar en partidos oficiales con un tercer club.

Pimentel también criticó que la decisión haya separado el reconocimiento de la inelegibilidad de las consecuencias sobre los resultados previos. “Estamos muy sorprendidos con esa lavada de manos que saca esta resolución”, dijo sobre el pronunciamiento de la Comisión.

El directivo informó que Boyacá Chicó dispone de 21 días desde la notificación de la resolución para radicar su recurso ante el TAS. El club ya contactó abogados españoles para revisar la vía procesal y estructurar la reclamación de los puntos que considera perdidos por la supuesta alineación indebida.

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Post de Acolfutpro sobre la declaración de Inelegibilidad de Yhormar Hurtado por parte de la Dimayor - crédito Acolfutpro

Internacional de Bogotá también iría al TAS y otros clubes analizan su posición

Pimentel señaló que Internacional de Bogotá es uno de los equipos que acompañaría la demanda ante el TAS. Añadió que serán tres clubes en total los que avanzarán con la acción, aunque no identificó al tercero. Alianza FC y Jaguares figuran entre los conjuntos que aún estudian sus opciones, de acuerdo con lo expresado por el presidente del equipo boyacense.

La disputa ya tuvo otros capítulos dentro de la Dimayor. Independiente Santa Fe reclamó por el empate 0-0 frente a América, mientras Alianza FC anunció acciones después de la derrota por 3-0 ante el cuadro caleño. La resolución disciplinaria dejó sin efecto la posibilidad de que Hurtado vuelva a actuar esta temporada, pero no cerró la discusión sobre los puntos en juego.

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