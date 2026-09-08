Encuentro entre Abelardo de la Espriella y Marco Rubio: este es el operativo de seguridad que se está implementando en Barranquilla

El encuentro se realizará en la tarde en el Batallón Paraíso, sede alterna de la Presidencia, con participación del canciller Omar Bula Escobar y de los embajadores María Consuelo Araújo y Mauricio Gaona - crédito @alcaldiabquilla/X

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Barranquilla activó un operativo especial de seguridad, movilidad y atención en salud por la visita que cumplirá el martes 8 de septiembre el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para reunirse con el presidente Abelardo de la Espriella en el Batallón Paraíso, un encuentro cuya agenda incluye comercio, seguridad regional y lucha contra el narcotráfico mientras buena parte de los detalles logísticos y de protección siguen bajo reserva.

La Alcaldía Distrital informó que abrió espacios de articulación con agencias de seguridad estadounidenses y autoridades nacionales para establecer los protocolos de la jornada. Según la administración local, la Policía Nacional y las Fuerzas Militares ya definieron “un robusto esquema de seguridad” con apoyo operativo del Distrito.

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“La Alcaldía Distrital de Barranquilla adoptó medidas con miras a la visita del Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien cumplirá este martes 8 de septiembre una agenda oficial en la ciudad con el presidente Abelardo de la Espriella”, se indicó desde la administración local.

Marco Rubio se reunirá con el presidente Abelardo de la Espriella en el Batallón Paraíso para tratar comercio, seguridad regional y lucha contra el narcotráfico - crédito Tierney L. Cross/AP/Juan Diego Cano/Presidencia de la República/VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Para coordinar los protocolos y las medidas preventivas, la administración distrital estableció mesas de trabajo conjunto con agencias de seguridad tanto nacionales como de Estados Unidos. En consecuencia, la Policía y las Fuerzas Militares han estructurado un exhaustivo plan de seguridad.

“Desde el Distrito se crearon espacios de articulación con agencias de seguridad estadounidenses y nacionales para definir los protocolos y las acciones a tomar. En ese sentido, por parte de Policía y Fuerzas Militares ya se planificó un robusto esquema de seguridad”, indicó la Alcaldía.

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La reunión entre Rubio y De la Espriella se realizará en horas de la tarde en el batallón Paraíso, en el que funciona una sede alterna de la Presidencia de la República.

Barranquilla activó un operativo especial de seguridad, movilidad y salud por la visita de Marco Rubio este 8 de septiembre - crédito @alcaldiabquilla/X

Al encuentro asistirán además el canciller Omar Bula Escobar, la embajadora de Colombia en Estados Unidos María Consuelo Araújo y el embajador ante la ONU Mauricio Gaona.

La respuesta directa de la Alcaldía a la visita oficial incluye tres frentes: seguridad, movilidad y salud. En este último punto, el Distrito declaró preparada la Red Pública Hospitalaria y mantuvo coordinación con centros asistenciales privados para atender de inmediato cualquier situación que pueda presentarse durante la visita.

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En materia vial, la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial dispuso personal operativo para regular la circulación y reducir el impacto de las restricciones. También pidió a los ciudadanos programar sus desplazamientos con anticipación, usar vías alternas cuando sea posible y seguir las instrucciones de los agentes.

Cierres viales en el norte de Barranquilla: la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial decretó restricciones entre las 6:30 a. m. y las 11:00 p. m. en las carreras 55 y 56 entre calles 74 y 76, y en la calle 75 entre carreras 54 y 57. El Distrito también anunció controles especiales en corredores cercanos al lugar del encuentro.

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Las restricciones de tránsito en Barranquilla para la visita del secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, incluyen las carreras 55 y 56 entre calles 74 y 76, y la calle 75 entre carreras 54 y 57 - crédito @alcaldiabquilla/X

La Alcaldía también informó manejo especial en la calle 74, en sentido sur-norte, entre la carrera 38 y la Vía 40, y en la calle 76, en sentido norte-sur, entre la Vía 40 y la carrera 38. El operativo contará con funcionarios encargados de orientar a los conductores mientras estén vigentes las restricciones.

Del mismo modo, el fuerte hermetismo con el que amaneció Barranquilla sobre el desplazamiento de Rubio. Ni la Casa Blanca ni la Cancillería colombiana confirmaron su hora exacta de llegada, si pasará la noche en la ciudad o si su comitiva incluirá recorridos adicionales.

Fuentes cercanas a la Alcaldía señalaron, a El Heraldo, que una eventual visita a lugares como el Gran Malecón no está descartada, aunque dependerá por completo de las decisiones que adopten el equipo de seguridad estadounidense y la Presidencia de la República. En terreno ya hay coordinación de agentes estadounidenses para el movimiento y la protección del funcionario.

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La hoja de ruta divulgada por la Cancillería establece que la agenda formal abordará comercio, seguridad regional y lucha contra el narcotráfico. El componente logístico y de seguridad, en cambio, permanece fuera del alcance público, más allá de las medidas generales anunciadas por el Distrito y de los cierres viales previstos para la jornada.