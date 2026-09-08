Johanna Fadul reveló cuánto cobró por el personaje de Daniela en ‘Sin senos sí hay paraíso’: fueron más de 70 mil dólares

Johanna Fadul habló de su salario en Sin senos sí hay paraíso y sorprendió al revelar la cifra total - crédito @johannafadul/Instagram

Guardar

El paso de Johanna Fadul por Sin senos sí hay paraíso continúa entre los capítulos más recordados de su carrera. La actriz interpretó a Daniela Barrera durante tres temporadas de la ficción y construyó un personaje que pasó de una joven acostumbrada a los privilegios a una figura atravesada por la rivalidad, la violencia y la pérdida.

A una década de aquellas grabaciones, Fadul volvió sobre esa experiencia profesional durante una conversación en el podcast para La casa del Lenguetazo 2, reality en el que ahora se encuentra. Allí habló de las condiciones económicas de su participación, del lugar que ocupó dentro del elenco y de la utilidad que tuvieron esos ingresos en su vida personal junto a su esposo, el actor Juan Sebastián Quintero.

PUBLICIDAD

La intérprete aclaró que su contrato se firmó en un momento muy distinto de su carrera y pidió ubicar las cifras en el contexto de ese período. Según contó, el dinero que recibió por asumir el papel de Daniela Barrera estuvo entre los salarios menores de la producción. “En las tres temporadas, y siendo una de las pagas más bajas, en dólares, por ahí unos 80 mil dólares”, expresó Fadul al ser consultada por el monto que obtuvo durante su permanencia en la serie.

La intérprete indicó que los cerca de USD 80 mil correspondieron al total que recibió por las tres temporadas en las que integró la historia - crédito captura de pantalla - EL LENGUETAZO FAN / YouTube

La actriz explicó que esa suma comprendió el trabajo realizado a lo largo de las tres temporadas en las que formó parte de la historia. No detalló cuánto cobró por cada entrega ni dio precisiones sobre las cláusulas de su acuerdo, aunque sostuvo que su retribución quedó por debajo de la que percibieron otros integrantes del reparto.

PUBLICIDAD

El dinero tuvo un efecto concreto en sus planes fuera de la televisión. Fadul relató que junto a Quintero destinó parte de esos ingresos a dar un primer paso hacia la compra de una vivienda. Para la pareja, ese momento coincidió con una etapa de decisiones económicas vinculadas con la construcción de un patrimonio propio. “Estamos hablando hace 10 años. Fue nuestro primer apartamento. Bueno, nuestro primer apartamento no, la cuota inicial de nuestro primer apartamento y un poquito más”, explicó la actriz en el podcast.

Parte de los ingresos que recibió por la serie fue destinada a la cuota inicial de un apartamento que adquirió junto al actor Juan Sebastián Quintero - crédito Johana Fadul / Instagram

Con esa precisión, Fadul dejó claro que la suma no alcanzó para cubrir el valor total del inmueble. Sin embargo, sirvió como base para la cuota inicial de una propiedad y para afrontar otros gastos asociados a ese proyecto. La referencia al apartamento también puso en dimensión el valor que tuvo la producción para ella en los años iniciales de su trayectoria.

PUBLICIDAD

Daniela Barrera fue uno de los personajes que más exposición le dio a Fadul. Su recorrido en la ficción estuvo marcado por los conflictos con Catalina Marín, a quien veía como una rival, y por su vínculo con Hernán Darío. La búsqueda de aceptación y el deseo de imponerse sobre otros personajes guiaron buena parte de sus decisiones en la trama de la serie.

La revelación de Fadul dejó cientos de reacciones en redes sociales, donde varios internautas recordaron su paso por la exitosa producción. “En Colombia es mucho dinero”, “para una sola producción es un montón de plata”, “entonces Carmen Villalobos es millonaria”, “a mi me parece un poco para todo ese trabajo”, (Sic) son algunos de los mensajes que quedaron en redes sociales.

PUBLICIDAD

Durante la entrevista, Johanna Fadul destacó el aprendizaje que obtuvo al compartir escenas con César Mora y Majida Issa - crédito cortesía RCN

Como parte de la entrevista, la actriz también reveló que el proceso de Sin senos sí hay paraíso le dejó momentos y enseñanzas con grandes actores a los que asegura que admira; uno de ellos es César Mora, que interpretó a su padre en la serie. “Por ejemplo, César Mora, el que hacía de mi papá, es un actor maravilloso y como ser humano es maravilloso, es un señor actor”, aseguró Fadul durante la entrevista.

Aunque demostró su afecto con el actor César Mora, Johanna también destacó la unión con la actriz Majida Issa, quien representó a su madre en la producción. “Muy agradecida con Majida Issa, es una señora actriz y es extremadamente generosa como compañera”, reveló Johanna.

PUBLICIDAD