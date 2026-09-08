Agredieron a funcionario del Hospital San Vicente de Paúl, en Caldas, cerca a Medellín: la entidad emitió comunicado

La E.S.E. afirmó que ninguna circunstancia justifica la violencia, las amenazas o las agresiones contra quienes trabajan en la institución- crédito hospicaldas/Facebook

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En menos de una semana, dos agresiones contra personal sanitario encendieron alertas por la seguridad en centros médicos del Valle de Aburrá. El caso más reciente ocurrió en la E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl de Caldas, en Antioquia.

La entidad anunció que iniciará acciones ante las autoridades tras la agresión contra un integrante de su personal de vigilancia en el área de Urgencias. El ataque ocurrió durante la madrugada del 5 de septiembre y, según la institución, participaron cuatro personas.

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El hecho ocurrió durante la madrugada del 5 de septiembre, cuando cuatro personas atacaron al integrante del personal de seguridad mientras cumplía sus funciones. La institución rechazó lo ocurrido y pidió que las diferencias dentro del hospital se tramiten mediante el respeto, la tolerancia y el diálogo.

El hospital informó que el trabajador estaba en servicio al momento del ataque. La entidad no precisó las circunstancias que precedieron a la agresión ni la identidad de los presuntos responsables.

La E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl de Caldas informó que el ataque ocurrió durante la madrugada mientras el trabajador cumplía sus funciones - crédito hospicaldas/Facebook

El hospital rechazó la violencia contra su personal

“La E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl de Caldas rechaza de manera contundente la agresión de la que fue víctima un integrante del personal de vigilancia”, informó la institución a través de un comunicado.

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El hospital precisó que el empleado “se encontraba desempeñando sus funciones en el servicio de Urgencias y fue atacado por cuatro personas durante la madrugada”.

La entidad sostuvo que “ninguna circunstancia justifica actos de violencia” contra las personas que prestan servicios dentro de sus instalaciones. En ese sentido, señaló que tampoco admite amenazas o agresiones contra quienes “cumplen con la misión de servir y cuidar a la comunidad”.

El Hospital San Vicente de Paúl de Caldas reconoció que los pacientes y sus familiares pueden atravesar situaciones de “angustia, dolor, preocupación o incertidumbre”.

Aun así, la institución pidió que esas circunstancias no deriven en ataques contra trabajadores de la salud, personal administrativo o empleados de seguridad. “Hacemos un llamado a la ciudadanía a mantener siempre el respeto, la tolerancia y el diálogo”, expresó la entidad.

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Un vigilante del Hospital San Vicente de Paúl de Caldas, en Antioquia, fue agredido por cuatro personas en el servicio de Urgencias el 5 de septiembre - Hospital San Vicente de Paúl Caldas

El comunicado remarcó que la convivencia dentro de los centros asistenciales requiere un trato respetuoso hacia quienes reciben atención y hacia quienes están a cargo de brindarla.

El caso ocurrió pocos días después de otro ataque en Medellín

Una agresión contra personal sanitario en el Hospital General de Medellín obligó a activar los protocolos de seguridad y a solicitar la intervención de la Fuerza Pública. El episodio ocurrió después de la muerte de una paciente que estaba bajo un protocolo de fin de vida.

La institución informó que el ataque involucró a familiares de la paciente, quienes golpearon a integrantes de los equipos asistenciales y de apoyo. Los trabajadores recibieron atención de sus compañeros y primeros auxilios psicológicos.

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El hecho se registró en el piso cinco de la torre Norte del centro médico. La situación derivó en la detención de dos presuntos agresores, de acuerdo con la información divulgada sobre el caso.

La agresión ocurrió tras el fallecimiento de una paciente en situación de fin de vida. Según el Hospital General de Medellín, los familiares reaccionaron contra médicos, personal de enfermería y trabajadores de apoyo, por lo que fue necesaria la intervención de la Fuerza Pública para recuperar el control dentro de la institución.

La agresión en el Hospital General de Medellín requirió la presencia de la Fuerza Pública y dejó dos presuntos agresores capturados - crédito Hospital General Luz Castro de Gutiérrez

“Desencadenada por el fallecimiento de una paciente en protocolo de fin de vida. Infortunadamente, esto llevó a los familiares a atacar a nuestro equipo asistencial y de apoyo”, dijo Nadia Guevara, subgerente asistencial del Hospital General de Medellín.

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La funcionaria explicó que la institución llamó a las autoridades ante la violencia dentro de sus instalaciones. “Tuvimos que activar protocolos de seguridad, hacer un llamado a la fuerza pública, quien atendió esta necesidad y detuvo a los agresores”, agregó Guevara.

El hospital rechazó la agresión física denunciada y lamentó que los empleados fueran atacados mientras prestaban sus servicios. La entidad sostuvo que ninguna circunstancia puede justificar amenazas ni acciones violentas contra los profesionales de la salud.