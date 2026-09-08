Sebastián Vega cerró su paso por ‘MasterChef Celebrity’ con una promesa: “No se acaba mi cocina”

La eliminación del actor dejó una de las escenas más emotivas de la temporada, después de que el chef anunciara su nombre conmovido tras una prueba de postres definida por un detalle de sabor - crédito @canalrcn/IG

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La salida de Sebastián Vega de MasterChef Celebrity Colombia no quedó marcada solo por una eliminación ajustada, sino por una despedida en la que el error técnico de su postre se cruzó con una reacción poco habitual del jurado: Jorge Rausch se quebró al anunciar que el actor abandonaba la competencia tras un reto en el que la falta de dulzor definió el resultado.

El dato que inclinó la decisión fue concreto. El cheesecake “Para Doña D”, inspirado en los sabores de su abuela, tenía una textura lograda, pero el jurado advirtió que estaba bajo de azúcar y que esa carencia dejó a la acidez del maracuyá por encima del equilibrio esperado. Belén Alonso también señaló que el postre estaba “un poco sobrecocido”.

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La eliminación ocurrió en una prueba centrada en postres ligados a los recuerdos de las abuelas, en una jornada que además tuvo una modificación por la ausencia de Jimmy, quien no pudo competir debido a las fuertes quemaduras que sufrió durante el reto de salvación.

Las cámaras captaron el desconcierto y la decepción de Sebastián Vega tras no poder emplatar, mientras sus compañeros intentaban consolarlo - crédito cortesía Canal RCN

Vega dejó claro que no esperaba irse en ese momento, pero convirtió su despedida en una declaración sobre el paso que cree haber dejado en el programa. “Creo que dejo algo más importante que llegar a una final y es parte de mí en cada uno”, dijo el actor antes de abandonar la cocina.

El jurado detectó un desequilibrio en el sabor del cheesecake

Frente a los jueces, Belén Alonso explicó el punto que terminó pesando sobre la preparación de Vega: “Está bajito de azúcar. Entonces la nota ácida le gana al dulzor”. En esa misma devolución, la chef añadió que el cheesecake estaba “bueno”, aunque le faltaba perfección en la cocción y también en la presentación.

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La observación no quedó limitada al gusto. Alonso le indicó que el plato podía ganar en decoración con más fruta y contraste de color, en una despensa como la colombiana, que describió como amplia en ese terreno.

Sebastián Vega, Pautips y Tuto fueron los que quedaron en riesgo - crédito @sebastian_veg1/IG

La decisión, según lo mostrado en el programa, fue cerrada. Aun así, la falta de dulzura fue el factor que terminó por dejar a Vega fuera de competencia, mientras Pautips y Tuto Patiño regresaban al balcón.

Jorge Rausch rompió el tono habitual de una eliminación

El momento de mayor carga emocional llegó cuando Rausch anunció el nombre del eliminado. “Con todo el dolor de mi corazón... quien abandona las cocinas de MasterChef Celebrity es Sebas Vega”, dijo el chef, antes de evidenciar que la despedida lo había afectado de manera personal.

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Segundos después, ya con el actor despidiéndose, Rausch resumió lo que sentía con una frase breve: “Hoy sí me afectó”. Luego agregó: “Lo quiero mucho”, y recibió una respuesta directa de Vega: “Yo a ti, chef”.

El chef Jorge Rausch no logró contener el llanto tras anunciar la salida del actor - crédito @sebastian_vega1/IG

Ese intercambio concentró la tensión central del episodio: una eliminación definida por un detalle técnico terminó provocando una de las reacciones más emotivas de la temporada entre un concursante y uno de los jurados.

Los compañeros describieron una ausencia que va más allá de la cocina

Desde el balcón, varios participantes reaccionaron con sorpresa al escuchar el nombre de Vega. Julieta Piñeres puso en palabras el clima del estudio: “El corazón se parte y se derrumba. Tener que despedir en este momento a Sebas Vega es muy doloroso”.

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Emmanuel Restrepo enfocó su mensaje en el lugar que ocupaba el actor dentro del grupo. “Sebas siempre estaba con una sonrisa, siempre estaba con ánimo, con fuerza para darte. Es muy duro despedirlo”, afirmó.

Vega dijo que se va “con la cabeza en alto” y reivindicó su esfuerzo

La salida del actor fue un duro golpe para los participantes que lloraron tras su salida de la cocina - crédito @sebastian_vega1/IG

En su despedida al aire, el actor insistió en que su salida no coincidía con sus expectativas de esa jornada. “Claramente no estaba listo para irme hoy. No lo pensé”, dijo, antes de enviar un mensaje a sus compañeros para que siguieran en carrera.

También resumió cómo transitó la experiencia dentro del programa: “Me voy con la cabeza en alto. Así suene a frase de cajón. Me preparé trasnoche, dejé de dormir, dejé muchas cosas, pero estar acá para mí es un sueño y es un sueño logrado”.

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En ese mismo tramo final, sostuvo que su satisfacción pasa por no haberse rendido. “Yo luché hasta el final y por lo menos me voy con esa satisfacción. No me rendí en el camino”, afirmó.

En redes sociales habló del final de su competencia y del inicio de otra etapa en la cocina

Así se despidió el actor de la cocina de MasterChef Celebrity tras su eliminación - crédito @sebastian_vega1/IG

Después de la emisión, Vega publicó un mensaje de despedida en el que ubicó su salida dentro de un proceso personal. “Hoy termina mi camino en MasterChef Celebrity 2026”, escribió, y añadió que quería quedarse “muchos capítulos más”, aunque entendió que ese era el camino que marcaba su proceso.

En el texto, el actor repasó lo que le dejó el programa: cocinar, estudiar, trasnochar aprendiendo, equivocarse y volver a intentarlo. También agradeció a su familia, a sus compañeros, al jurado, a Claudia Bahamón, a Canal RCN y a las personas que lo acompañaron en su preparación.

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Su cierre en redes dejó una definición sobre lo que viene después de la eliminación. “Hoy se acaba mi competencia, pero definitivamente no se acaba mi cocina”.