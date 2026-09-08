Colombia

Así se acomodó el mapa político frente al gobierno de Abelardo de la Espriella: estos son los partidos de gobierno, de oposición e independientes

Tras el vencimiento del plazo previsto en el Estatuto de la Oposición, 20 colectividades comunicaron ante el Consejo Nacional Electoral si respaldarán, cuestionarán o mantendrán autonomía frente al Ejecutivo

El oficialismo reunió a sectores como el Centro Democrático, Cambio Radical y el Partido Liberal, mientras el Pacto Histórico, En Marcha y MAIS fijaron una postura opositora - crédito Luisa González/REUTERS
El oficialismo reunió a sectores como el Centro Democrático, Cambio Radical y el Partido Liberal, mientras el Pacto Histórico, En Marcha y MAIS fijaron una postura opositora - crédito Luisa González/REUTERS
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Partidos políticos definieron su posición frente al Gobierno de Abelardo de la Espriella, este es el listado: 11 colectividades se declararon de gobierno, seis optaron por la independencia y tres se ubicaron en la oposición, tras vencerse el plazo para informar su decisión ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

La definición se produjo un mes después de la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia de Colombia. El Estatuto de la Oposición establece que los partidos con personería jurídica deben comunicar al organismo electoral si respaldarán al Ejecutivo, actuarán de forma independiente o ejercerán oposición durante el período presidencial.

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La distribución deja al Gobierno con el respaldo formal de varias de las colectividades con presencia en el Congreso. Entre ellas figuran el Partido Conservador, el Centro Democrático, Cambio Radical, el Partido Liberal y el Partido de la U.

Un hombre con barba y traje azul posa frente a una bandera roja con el logotipo del Partido Liberal.
El Partido Conservador, el Centro Democrático, Cambio Radical, el Partido Liberal y el Partido de la U se declararon de Gobierno - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Once colectividades se declararon de gobierno

La lista de partidos de gobierno está integrada por el Centro Democrático, Cambio Radical, Partido de la U, Partido ASI, Partido Conservador, Defensores de la Patria, Salvación Nacional, Partido Demócrata Colombiano, Liga de Gobernantes Anticorrupción, Colombia Justa Libres y Partido Liberal.

La decisión de esas agrupaciones supone respaldo a las políticas e iniciativas de la administración de De la Espriella. El Estatuto de la Oposición prevé que los partidos de gobierno puedan tener participación en el gabinete y en otras instancias de la administración nacional.

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También pueden obtener una representación amplia en las mesas directivas del Congreso. La conformación de esas instancias será relevante para el trámite de los proyectos que el Ejecutivo prevé presentar ante el Legislativo.

Entre las iniciativas mencionadas figura la discusión del Presupuesto General de la Nación para 2027, cuyo monto asciende a $634,9 billones. El Congreso tiene plazo hasta el 15 de septiembre para aprobarlo.

Una mano sostiene un billete de 50.000 pesos colombianos sobre una mesa de madera. Otros billetes, monedas, un recibo y una calculadora están visibles.
Entre las iniciativas mencionadas figura la discusión del Presupuesto General de la Nación para 2027, cuyo monto asciende a $634,9 billones - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El Gobierno también contempla una reforma tributaria. De acuerdo con la información conocida, el objetivo sería reducir la carga impositiva para las empresas y definir nuevas fuentes de recursos que cubran los gastos previstos para 2027.

Otro de los proyectos anunciados es un nuevo Estatuto Antiterrorista. La propuesta plantea una lista de organizaciones terroristas, mecanismos de inteligencia militar, un régimen carcelario más estricto y una modalidad de sometimiento como alternativa para esos grupos.

La agenda incluye una reforma al Código Nacional de Tránsito y proyectos sobre descentralización. Entre estos últimos aparece una ley de competencias entre la Nación y las regiones, además de un esquema de experimentación territorial para departamentos y municipios.

Seis partidos eligieron la independencia

Las colectividades que se declararon independientes son Alianza Verde, Nuevo Liberalismo, Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia (Aico), Partido La Fuerza, Partido Ecologista Colombiano y Movimiento Independiente de Renovación Absoluta (MIRA).

En la información conocida también aparece Dignidad y Compromiso dentro de las organizaciones que optarían por esa posición, aunque el listado de partidos que formalizaron su declaración ante el CNE ubica a seis colectividades en independencia.

Los partidos independientes no tienen derecho a participación en el Gobierno. No obstante, pueden acompañar las iniciativas que consideren pertinentes y rechazar aquellas frente a las que tengan reparos.

La posición de independencia adquiere relevancia en un Congreso donde cada votación puede definir el futuro de las reformas. Algunas de estas colectividades cuentan con pocos escaños, pero ya tuvieron incidencia en la reciente elección de magistrados del CNE.

En esa votación, la coalición cercana al Ejecutivo obtuvo siete de los nueve puestos en disputa. La elección mostró que las alianzas parlamentarias pueden variar según el proyecto o la decisión que llegue al recinto legislativo.

Pacto Histórico, En Marcha y MAIS quedaron en la oposición

La oposición formal al Gobierno de Abelardo de la Espriella quedó integrada por el Pacto Histórico, En Marcha y el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS).

Iván Cepeda en la réplica del Pacto Histórico
La oposición formal al Gobierno de Abelardo de la Espriella quedó integrada por el Pacto Histórico, En Marcha y el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) - crédito suministrada a Infobae Colombia

El Pacto Histórico concentra la bancada opositora más numerosa, mientras que En Marcha cuenta con un congresista. Estas agrupaciones podrán ejercer los derechos establecidos en el Estatuto de la Oposición.

Entre esas garantías está la participación en las mesas directivas del poder legislativo. Los partidos opositores también tienen derecho a responder hasta tres veces al año las alocuciones del presidente de la República.

La declaración ante el CNE fija la ubicación política formal de cada colectividad frente al Gobierno Nacional. A partir de esa decisión, el Congreso deberá medir las mayorías para debatir el Presupuesto de 2027, la reforma tributaria y las demás iniciativas anunciadas por el Ejecutivo.

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