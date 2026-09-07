Salomón Bustamante se cansó de las críticas y así respondió a los que le pidieron que saliera del closet: “Hoy quiero que sepan mi verdad”

El presentador utilizó la ironía para responder un comentario de un seguidor que puso en duda su orientación sexual - crédito @salobustamante/IG

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Salomón Bustamante y su pareja Laura de León han sido blanco de comentarios entre sus seguidores, teniendo en cuenta los rumores que han circulado de una supuesta separación. Los comentarios tuvieron su origen teniendo en cuenta la falta de publicaciones del presentador en su cuenta de Instagram junto a la actriz.

La noche del domingo 6 de septiembre, Salomón Bustamante publicó un video en sus redes sociales en el que abrió la puerta de un clóset, salió de él frente a la cámara y preguntó con sarcasmo qué vendría ahora en esa nueva etapa de su vida.

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“¿Y cuándo vas a salir del clóset?“, fue la pregunta por la que el presentador y creador de contenido decidió responder de esa manera.

El presentador confirmó el fin de su matrimonio con una respuesta a una internauta en TikTok - crédito @salomonbustamante/ TikTok

La escena fue su respuesta a las decenas de comentarios en los que sus seguidores le pedían que revelara su orientación sexual. “Con mucho respeto, hoy quiero que sepan mi verdad: hoy salgo del clóset”, dijo el presentador en el clip.

Con el gesto, Bustamante dejó establecido que esas versiones no corresponden a su realidad. La pareja, casada desde 2020 con una boda religiosa posterior en Cartagena de Indias, había explicado ya en abril de este año que su menor exposición en redes respondía a un acuerdo mutuo para proteger sus carreras individuales, no a una ruptura.

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Los rumores de separación abrieron la puerta a las especulaciones

Salomón Bustamante es el esposo de Laura de León - crédito @lauradeleonc/IG

El origen de esas preguntas sobre su orientación se remonta a los meses previos, cuando la relación entre Bustamante y la actriz Laura de León quedó envuelta en rumores de ruptura.

En ese contexto, parte de sus seguidores comenzó a construir explicaciones sobre las causas de la supuesta separación, entre ellas la de que el presentador tendría una orientación distinta a la que había mostrado públicamente.

Los comentarios se multiplicaron durante meses. Bustamante y De León los enfrentaron con ironía y respuestas sarcásticas, aunque esa estrategia no logró frenar del todo las especulaciones, que siguieron apareciendo en sus perfiles.

Cronología sobre los rumores de la ruptura

Los comentarios en redes sociales sobre la ruptura matrimonial entre Salomón Bustamante y Laura De León iniciaron a finales de 2025.

El 7 de diciembre de 2025, una celebración familiar volvió a sembrar dudas sobre esa hipótesis. De León difundió imágenes de un asado donde sus seguidores identificaron a Bustamante, mientras que él compartió un video junto a una mujer que también fue asociada con la actriz, según las diferentes cuentas de entretenimiento.

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El famoso no confirma ni desmiente su separación, pero las imágenes muestran lo contrario - crédito Instagram

Pocos días después, Bustamante respondió de manera escueta a una pregunta sobre el estado de su relación. La frase fue tomada como una confirmación de la separación y alimentó nuevas versiones en redes sociales.

La confusión continuó cuando De León saludó al presentador por su cumpleaños y lo llamó “ex”. El mensaje incluyó una referencia a los 16 años desde que se conocen y fue entendido por parte del público como una despedida sentimental.

En abril de 2026, Bustamante ofreció otra explicación en una entrevista con la emisora Vibra. El presentador sostuvo que ambos habían acordado apartar su vida privada de las redes para concentrarse en sus carreras y evitar que el interés público se limitara a su vínculo.

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Según relató a la emisora, la decisión implicaba que cada uno desarrollara sus proyectos de forma independiente, aunque seguían juntos. La aclaración contrastó con las expresiones previas y con la dinámica pública que habían mantenido durante los meses de rumores.

La relación, por lo tanto, quedó atravesada por mensajes ambiguos, menor exposición digital y una explicación posterior de Bustamante: la pareja eligió preservar su intimidad, pese a que varias de sus publicaciones fueron interpretadas como indicios de una ruptura.