Colombia

Salomón Bustamante se cansó de las críticas y así respondió a los que le pidieron que saliera del closet: “Hoy quiero que sepan mi verdad”

El presentador y esposo de la actriz Laura de León reaccionó a los constantes comentarios que recibe sobre su orientación sexual. No es la primera vez que recibe comentarios de este tipo y reacciona de manera divertida para ponerle fin a las especulaciones.

El presentador utilizó la ironía para responder un comentario de un seguidor que puso en duda su orientación sexual - crédito @salobustamante/IG

Guardar

Salomón Bustamante y su pareja Laura de León han sido blanco de comentarios entre sus seguidores, teniendo en cuenta los rumores que han circulado de una supuesta separación. Los comentarios tuvieron su origen teniendo en cuenta la falta de publicaciones del presentador en su cuenta de Instagram junto a la actriz.

La noche del domingo 6 de septiembre, Salomón Bustamante publicó un video en sus redes sociales en el que abrió la puerta de un clóset, salió de él frente a la cámara y preguntó con sarcasmo qué vendría ahora en esa nueva etapa de su vida.

PUBLICIDAD

“¿Y cuándo vas a salir del clóset?“, fue la pregunta por la que el presentador y creador de contenido decidió responder de esa manera.

El presentador confirmó el fin de su matrimonio con una respuesta a una internauta en TikTok - crédito @salomonbustamante/ TikTok
El presentador confirmó el fin de su matrimonio con una respuesta a una internauta en TikTok - crédito @salomonbustamante/ TikTok

La escena fue su respuesta a las decenas de comentarios en los que sus seguidores le pedían que revelara su orientación sexual. “Con mucho respeto, hoy quiero que sepan mi verdad: hoy salgo del clóset”, dijo el presentador en el clip.

Con el gesto, Bustamante dejó establecido que esas versiones no corresponden a su realidad. La pareja, casada desde 2020 con una boda religiosa posterior en Cartagena de Indias, había explicado ya en abril de este año que su menor exposición en redes respondía a un acuerdo mutuo para proteger sus carreras individuales, no a una ruptura.

PUBLICIDAD

Los rumores de separación abrieron la puerta a las especulaciones

Salomón Bustamante es el esposo de Laura de León - crédito @lauradeleonc/IG
Salomón Bustamante es el esposo de Laura de León - crédito @lauradeleonc/IG

El origen de esas preguntas sobre su orientación se remonta a los meses previos, cuando la relación entre Bustamante y la actriz Laura de León quedó envuelta en rumores de ruptura.

En ese contexto, parte de sus seguidores comenzó a construir explicaciones sobre las causas de la supuesta separación, entre ellas la de que el presentador tendría una orientación distinta a la que había mostrado públicamente.

Los comentarios se multiplicaron durante meses. Bustamante y De León los enfrentaron con ironía y respuestas sarcásticas, aunque esa estrategia no logró frenar del todo las especulaciones, que siguieron apareciendo en sus perfiles.

Cronología sobre los rumores de la ruptura

Los comentarios en redes sociales sobre la ruptura matrimonial entre Salomón Bustamante y Laura De León iniciaron a finales de 2025.

El 7 de diciembre de 2025, una celebración familiar volvió a sembrar dudas sobre esa hipótesis. De León difundió imágenes de un asado donde sus seguidores identificaron a Bustamante, mientras que él compartió un video junto a una mujer que también fue asociada con la actriz, según las diferentes cuentas de entretenimiento.

El famoso no confirma ni desmiente su separación, pero las imágenes muestran lo contrario - crédito Instagram
El famoso no confirma ni desmiente su separación, pero las imágenes muestran lo contrario - crédito Instagram

Pocos días después, Bustamante respondió de manera escueta a una pregunta sobre el estado de su relación. La frase fue tomada como una confirmación de la separación y alimentó nuevas versiones en redes sociales.

La confusión continuó cuando De León saludó al presentador por su cumpleaños y lo llamó “ex”. El mensaje incluyó una referencia a los 16 años desde que se conocen y fue entendido por parte del público como una despedida sentimental.

En abril de 2026, Bustamante ofreció otra explicación en una entrevista con la emisora Vibra. El presentador sostuvo que ambos habían acordado apartar su vida privada de las redes para concentrarse en sus carreras y evitar que el interés público se limitara a su vínculo.

Según relató a la emisora, la decisión implicaba que cada uno desarrollara sus proyectos de forma independiente, aunque seguían juntos. La aclaración contrastó con las expresiones previas y con la dinámica pública que habían mantenido durante los meses de rumores.

La relación, por lo tanto, quedó atravesada por mensajes ambiguos, menor exposición digital y una explicación posterior de Bustamante: la pareja eligió preservar su intimidad, pese a que varias de sus publicaciones fueron interpretadas como indicios de una ruptura.

Temas Relacionados

Salomón BustamanteOrientación sexualLaura de LeónSeparaciónColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Así quedó Colombia en la tabla de posiciones del Mundial Femenino Sub-20 tras la victoria contra Costa Rica: La Tricolor puso un pie en octavos de final

La Tricolor derrotó a la selección centroamericana 3-1 con goles de Fernanda Viáfara, Mariana Silva y Catalina Cortés en la primera fecha del grupo E de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2026

Así quedó Colombia en la tabla de posiciones del Mundial Femenino Sub-20 tras la victoria contra Costa Rica: La Tricolor puso un pie en octavos de final

Alcaldía de Cali iniciará la demolición controlada de 11 edificios tras el terremoto: conozca los detalles

La administración municipal identificó seis torres de vivienda y también hoteles, moteles y locales con fallas en sus estructuras, y definirá cada intervención según los diagnósticos técnicos que entreguen los especialistas

Alcaldía de Cali iniciará la demolición controlada de 11 edificios tras el terremoto: conozca los detalles

Indignación en Antioquia por presunta agresión sexual de practicantes a una abuela en hogar geriátrico: “Los niños ya preñan”

La indignación tras la viralización de la grabación en redes sociales llevó a la activación de protocolos oficiales y encendió el reclamo por garantías en instituciones de Apartadó

Indignación en Antioquia por presunta agresión sexual de practicantes a una abuela en hogar geriátrico: “Los niños ya preñan”

Más de 2.000 procesos en la Comisión de Acusaciones están en riesgo por falta de recursos, denunció Daniel Briceño: “Completa impunidad”

El congresista del Centro Democrático indicó que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes lleva un mes “en completa parálisis”

Más de 2.000 procesos en la Comisión de Acusaciones están en riesgo por falta de recursos, denunció Daniel Briceño: “Completa impunidad”

Habitantes de Medellín no lograron ahorrar agua: el alcalde Fico Gutiérrez anunció racionamiento

La interrupción se aplicará de forma alternada entre el 8 y el 14 de septiembre, durante ocho horas por noche, en áreas alimentadas por el embalse Piedras Blancas, con impacto en unas 109.000 viviendas

Habitantes de Medellín no lograron ahorrar agua: el alcalde Fico Gutiérrez anunció racionamiento
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Pautips sufrió una quemadura en el rostro durante un reto en ‘MasterChef Celebrity’: se pronunció en sus redes sociales sobre el accidente

Pautips sufrió una quemadura en el rostro durante un reto en ‘MasterChef Celebrity’: se pronunció en sus redes sociales sobre el accidente

Luisa Castro habló del ‘hate’ que recibe por su noviazgo con Westcol: “No es fácil para cualquier pareja”

Jorge Barón reveló cuáles son las mejores canciones para “prender la farra”: desde reguetón hasta rock en español

Marcela Reyes denunció a DJ Exotic ante la Fiscalía por no cumplir con el apoyo económico a su hijo Valentino: “Nunca cambió”

Hicieron un mural burlándose de Karina García tras la polémica por su opinión sobre un perro: “Devuélvanla, parece una rata”

Deportes

Así quedó Colombia en la tabla de posiciones del Mundial Femenino Sub-20 tras la victoria contra Costa Rica: La Tricolor puso un pie en octavos de final

Así quedó Colombia en la tabla de posiciones del Mundial Femenino Sub-20 tras la victoria contra Costa Rica: La Tricolor puso un pie en octavos de final

EN VIVO - Colombia vs. Costa Rica en el Mundial Femenino Sub-20: Llegó el tercer gol para la Tricolor, Catalina Cortés amplía la ventaja

Harry Kane reveló lo que más admira de Luis Díaz previo al debut en la Champions League: “Lucho lo hace excepcionalmente bien”

Alianza Valledupar confirmó a su nuevo entrenador: quién es Flabio Torres, su experiencia en el FPC y los retos a enfrentar

Jhon Solís, figura en Inglaterra, podría perderse la convocatoria a la selección Colombia: este es el parte médico que encendió las alarmas